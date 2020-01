Le boxeur qui a combattu GGG à 158 livres, puis est passé à HEAVYWEIGHT

Phil Jay 07/01/2020

WBN se souvient de l’histoire de Nobuhiro Ishida, un ancien prétendant japonais au titre des poids moyens qui a choqué le monde en passant directement à HEAVYWEIGHT.

Désormais à la retraite et âgé de 44 ans, Ishida était autrefois un concurrent super-welter qui a forcé son chemin vers le summum du sport.

Ishida, aussi bas que 152 livres lors de la campagne sur le sol national, a subi cinq défaites et a obtenu deux matchs nuls au cours de ses cinq premières années en tant que pro.

Une longue course sans défaite a ensuite conduit Ishida à affronter le frère de Canelo Alvarez Rigoberto en 2010. Une bonne performance dans une défaite partagée a plongé Ishida dans l’esprit du promoteur du Golden Boy Oscar De La Hoya.

Signé par De La Hoya, Ishida a été opposé à James Kirkland six mois plus tard au début de 2011. Par une nuit fatidique, sa carrière allait changer pour toujours.

Combattant sur une carte surmontée de la bataille exceptionnelle entre Robert Guerrero et Michael Katsidis au MGM Grand, et mettant en vedette des co-stars dans la lignée de Marcos Maidana vs Erik Morales, Paulie Malignaggi et Danny Garcia, Ishida a presque volé la vedette.

Si Guerrero contre Katsidis n’était pas une bataille aussi incroyable, il l’aurait certainement fait.

Devant donner quelques coups à Kirkland alors 27-0 avant d’être éliminé, Ishida a stupéfait le monde de la boxe. Ishida a laissé tomber Kirkland trois fois avant d’assurer un triomphe massif au premier tour.

Dans le processus, Ishida est devenu un frappeur redouté à 154. La victoire a également réclamé le bouleversement de l’année.

Un échauffement des touches plus bas de quelques mois sur le plateau d’Ishida pour une série de pertes de classe mondiale. Opposé à Paul Williams à 155 livres, Dmitry Pirog à 157 et finalement Gennadiy Golovkin à 158, il était clair qu’Ishida était en période d’emprunt.

À l’approche de son 38e anniversaire, Ishida a pris la décision de s’éloigner du plus haut niveau.

Il aurait été raisonnable de croire qu’Ishida s’en irait heureux. Mais le vétéran n’en avait rien.

POIDS LOURD

En 2014, et après un dernier combat de poids moyen, Ishida a tout mis en aveugle en révélant son désir de progresser de plus de quarante livres pour entrer dans la première division.

Empilant les livres pour atteindre à peine la limite de poids de croisière de 200 livres, Ishida a combattu un nom désormais familier à Kyotaro Fujimoto.

Fujimoto a récemment perdu contre Daniel Dubois en deux rounds. L’extraverti aux cheveux roses avait une fiche de 8-1 à l’époque et c’était une décision audacieuse d’Ishida.

À son crédit considérable, seule une perte de points étroits a suivi ses débuts avec le grand garçon. Bien que la défaite ait vu Ishida réduire considérablement ses ambitions.

Le décrochage en classe a apporté un succès instantané.

Les victoires contre David Radeff et Takehara, qui possédaient tous deux des records perdus, ont vu 2014 sur une note gagnante.

Les ambitions des honneurs nationaux, qui était son seul objectif au début de la course, ont finalement eu une chance de se réaliser en avril 2015.

À l’époque, il n’y avait que trois poids lourds enregistrés au Japon au niveau professionnel. Ce fait a contribué à cibler un tel saut de catégorie de poids révélateur.

TITRE NATIONAL

L’ancien champion du monde des poids moyens avait désormais la chance de devenir champion national. Assez insondable d’où il était deux ans auparavant.

Pour ce faire, Ishida devrait se venger de Fujimoto. Son vieil ennemi avait déjà battu le seul autre poids lourd autour, Kotatsu Takehara, pour ramasser la ceinture.

N’ayant été disputée qu’une seule fois en 1957, la sangle japonaise n’est revenue en circulation qu’en 2013 après 56 ans en pleine nature.

Encore une fois, ce fut un combat serré. Ishida a fait ses preuves. Il n’était pas dérangé par un golfe évident en vrac. Sur une pierre plus lourde, Fujimoto se fraya un chemin vers une décision partagée. En train de stopper un exploit historique.

La perte s’est avérée être la dernière sortie d’Ishida. Il a finalement retiré un héros juste avant son 40e anniversaire.

À ce jour, Ishida continue d’encadrer de jeunes combattants japonais. Il doit avoir des histoires à raconter.

