Le British Board envisage d’étendre la suspension de la boxe fin avril

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

Le British Boxing Board of Control a ratifié une suspension de la boxe jusqu’à la fin avril et envisagera de la prolonger jusqu’en mai ou juin.

Les fans de boxe ont été écrasés d’apprendre tous les événements en mars et avril ont été annulés par le conseil d’administration car aucun engagement de supervision d’un médecin ne pouvait être promis.

Ne pas recevoir de soins médicaux lors des combats est un grand non-non pour toutes les personnes concernées. Tout le personnel du NHS serait nécessaire sur le pont pour lutter contre les coronavirus.

Le patron de Matchroom, Eddie Hearn, a été l’un des premiers à publier une déclaration sur le manque de médecins disponibles.

«La santé et la sécurité des boxeurs, du personnel, des prestataires d’événements et des fans impliqués dans nos événements est la priorité absolue de Matchroom Boxing et nous remercions tout le monde pour leur compréhension.

«Nous sommes impatients de ramener des événements de boxe de classe mondiale sur ces côtes. Dès qu’il est sûr de le faire.

«Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en cette période difficile.»

MONITEUR

De plus, le BBBofC surveillera ce qui se passera après avril. Cela comprend la suspension d’autres événements au cours de l’été.

«Suite à d’autres conseils du gouvernement et des autorités médicales, le British Boxing Board of Control a décidé que la suspension des tournois de boxe sous la juridiction BBBofC resterait en vigueur jusqu’à la fin avril. Un examen plus approfondi sera alors accordé », a déclaré le BBBofC lundi.

«Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et des autorités médicales et de suivre la situation.

“Le BBBofC voudrait souligner que nos pensées sont avec tout le monde affecté par Covid-19.”

FUTUR

Comme WBN l’a déclaré précédemment, les goûts d’Anthony Joshua contre Kubrat Pulev et même le choc Daniel Dubois réorganisé contre Joe Joyce n’ont aucune garantie d’aller de l’avant.

Ces trois prochains mois vont être critiques pour l’avenir de la boxe britannique en 2020. La progression de la maladie d’ici juin sera la clé pour retrouver une sorte de normalité.

Les fans des États-Unis sont dans le même bateau que le Royaume-Uni. Personne ne s’attend à ce que COVID-19 disparaisse de si tôt.

Ramener les gens au travail est une priorité absolue après la période d’isolement de douze semaines pour les personnes âgées. Mais avec la boxe dépendant du personnel médical au cœur du sport, ce sont plus probablement les fans de notre grand sport qui sont invités à attendre plus longtemps que la plupart.