Le British Boxing Board publie un avertissement d’annulation du coronavirus aux promoteurs

Ajoutant à l’avertissement de WBN d’une série d’annulations potentielles à des événements de boxe au cours des prochains mois, le Britsh Board of Boxing Control a fait de même.

Dans un document envoyé aux promoteurs, gestionnaires et organisateurs d’événements, qui a été obtenu par World Boxing News, le BBBofC a déclaré qu’ils “surveillaient de près la situation concernant l’épidémie de coronavirus (Covid-19)” alors que les craintes grandissent à propos de la maladie.

Un lock-out italien dans tout le pays a déjà conduit à l’annulation de deux spectacles de Matchroom Italy. Des événements similaires pourraient maintenant se produire partout dans le monde.

Le conseil d’administration a admis que cela pourrait arriver bientôt, en disant qu’il n’y a «aucune recommandation d’annuler les événements, cependant, cela pourrait changer» dans le communiqué.

Un autre problème possible est le fait que toutes les infirmières et tous les médecins devront travailler de plus longues heures et ne seront pas disponibles pour les événements de boxe.

“En raison du fait que les médecins-conseils ont des obligations évidentes envers leurs autorités sanitaires, il deviendra difficile de nommer des médecins-conseils pour toute exposition”, a confirmé le BBBofC.

Pour l’instant, c’est à toute allure que Matchroom, Top Rank et d’autres poursuivent leurs plans de conférence de presse pour cette semaine. Bien que les autorités britanniques de boxe regardent comment les choses évoluent.

“Nous attendrons toute recommandation ou restriction concernant tous les événements sportifs au Royaume-Uni”, ont-ils conclu.

Comme mentionné, ce n’est pas seulement le Royaume-Uni qui fait face à ces barrages routiers. Las Vegas et New York sont les derniers États américains à confirmer des cas.

INTERDICTION DE VOYAGER

Les chiffres sont actuellement petits mais devraient pleinement se multiplier chaque jour. Cela pourrait conduire à une prolongation de l’interdiction de voyager en Europe imposée par le président Trump mercredi.

Actuellement, le Royaume-Uni n’est pas inclus dans la suspension. Ce ne sera peut-être pas le cas dans les semaines à venir.

Actuellement, la défense du titre mondial de Shakur Stevenson au Madison Square Garden se poursuit. Bien qu’il y ait un gros point d’interrogation sur le spectacle de Mick Conlan en raison de la décision de New York d’annuler le défilé de la Saint-Patrick.

En raison du nombre de personnes impliquées dans le défilé irlandais annuel, une décision difficile a été prise. Jusqu’à présent, le combat de Conlan n’est pas affecté.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay