Le cauchemar nordique Robert Helenius arrête Adam Kownacki dans un Shocker

Publié le 03/08/2020

Par: Rich Lopez

Les premiers champions de boxe sont revenus à FOX avec trois combats dans la division des poids lourds. La carte a été mise en scène au Barclays Center de Brooklyn, New York. Une énorme foule polonaise était là pour espérer une autre grande performance de leurs compatriotes Adam Kownacki. Cependant, son challenger Robert Helenius n’a pas suivi le script.

Dans l’événement principal, Robert “The Nordic Nightmare” Helenius (30-3, 19 KO) a choqué le monde et a marqué un TKO sur Adam “Babyface” Kownacki (20-1, 15 KO) au quatrième tour. Ce combat était un WBA World Heavyweight Title Eliminator. Dans le premier tour, Helenius a commencé à utiliser son jab à longue distance, mais Kownacki n’a pas perdu de temps à se manifester. Kownacki s’est approché d’Helenius et a touché le corps. Au deuxième tour, l’action a repris. Kownacki s’avança et put poser une main droite sur le menton d’Hélène. Helenius a ensuite reculé Kownacki avec deux mains droites sur le menton. Kownacki a ensuite terminé la manche en s’avançant et les deux hommes ont échangé des tirs.

Crédit photo: Katie von Photography

Au troisième tour, Kownacki a travaillé le corps d’Helenius. Il a soutenu Helenius sur les cordes et a frappé son corps et sa tête. Une fois de plus, Helenius a riposté avec les mains droites qui ont atterri sur la tête de Kownacki. Au quatrième tour, alors que Kownacki s’avançait, les deux combattants ont échangé des coups de poing. Dans un échange, Helenius a posé une main droite sur le menton de Kownacki qui l’a laissé tomber. Cependant, l’arbitre ne l’a pas exclu. Une fois que Kownacki s’est levé, Helenius a posé une main droite qui a laissé tomber Kownacki. Une fois Kownacki levé, Helenius se dirigea vers l’arrivée. Il a fait un barrage de coups de poing sur Kownacki qui a incité l’arbitre à arrêter le combat. La fin choquante est survenue à 1:08 du quatrième tour.

Ce fut un autre bouleversement dans la division des poids lourds. On s’attendait à ce que Kownacki remporte ce combat pour avoir une chance de décrocher un titre ou de décrocher un plus gros combat. Cependant, tout peut arriver dans la division des poids lourds lorsque de gros puncheurs se frappent. Pour Helenius, il vient de ressusciter sa carrière et est une fois de plus un poids lourd mondial. Maintenant, il sera aligné pour un tir au titre mondial. Une véritable histoire de retour pour Helenius. Bon combat d’action des deux hommes qui s’est terminé par un étourdissement.

Dans le co-long métrage, Efe Ajagba (13-0, 11 KO) a marqué un neuvième round TKO sur Razvan Cojanu (17-7, 9 KO). Ajagba a traqué Cojanu au premier tour. Il s’est concentré sur l’atterrissage de son jab gauche et sa main droite sur la tête de Cojanu. Au deuxième tour, Cojanu est sorti et a mis la pression sur Ajagba. Cojanu a posé quelques crochets sur le corps d’Ajagba. Les deux combattants sont restés proches l’un de l’autre et ont bien travaillé à l’intérieur au troisième tour. Ajagbalanda de bons crochets gauches au corps de Cojanu. Les deux combattants étaient occupés au quatrième tour. Ajagba a décroché quelques droits indirects sur la tête de Cojanu. Cojanu a commencé à se manifester au cinquième tour et il a travaillé le corps d’Ajagba. Ajagba a rendu la pareille et a décroché ses propres coups de corps. Les choses se sont réchauffées au sixième tour. Ajagba a posé une série de crochets droit et gauche à la tête de Cojanu. Cojanu a fait du bon travail corporel sur Ajagba. Au septième tour, Ajagba s’est concentré sur le corps de Cojanu et a réussi. Au huitième tour, une main droite d’Ajagba a atterri sur la tête de Cojanu. Cojanu s’est agenouillé et s’est levé sur le compte de neuf. Ajagba s’est avancé et a décroché une main droite suivie d’un crochet gauche pour terminer la manche. Au neuvième tour, un Cojanu battu a fait un combat final et a échangé avec Ajagba. Ajagba a lancé tous les coups puissants à la tête de Cojanu et Cojanuwent à nouveau sur son genou. L’arbitre en a vu assez et a renoncé au combat. Le temps de l’arrêt était de 2:46 de la neuvième manche.

Ajagba a marqué un autre arrêt et contre son adversaire le plus coriace à ce jour. C’était une performance impressionnante d’Ajagba. Non seulement il a de nouveau montré sa puissance, mais nous avons vu une ride différente dans son jeu. Ajagba a bien boxé tout au long du combat. Il a bien utilisé son jab et a gardé une haute garde. Il a également mélangé son attaque avec des coups de corps qui ont finalement détruit Cojanu.

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, Frank “The Cuban Flash” Sanchez (15-0, 11 KO) a dominé Joey “Tank” Dawejko (20-8-4, 11 KO) pour obtenir une décision unanime de dix tours. Le premier tour a été une sensation de bien-être. Les deux gars ont commencé à utiliser leurs jabs. Sanchez a atterri Dawejko sur des coups dans la ronde. Au deuxième tour, Sanchez a continué de rester occupé avec son jab tandis que Dawejko ne comptait que sur sa défense. Sanchez a décroché quelques mains droites droites sur le corps et la tête de Dawejko au troisième tour. Dawejko attendait toujours pour atterrir un compteur tout en parlant à son adversaire. À la fin du tour, Sanchez a décroché un coup gauche qui a fait sauter la tête de Dawejko. Au quatrième tour, Dawejko a ajusté son avance, mais Sanchez ne l’a pas laissé se rapprocher. Sanchez a bien utilisé son coup gauche et a montré un bon mouvement latéral. Sanchez a décroché une bonne main droite sur la tête de Dawejko au cinquième tour. Les combattants ont fini par se cogner la tête, ce qui a coupé l’œil gauche de Dawejko. Au sixième tour, Sanchez a continué de bouger et de boxer tandis que Dawejko suivait juste Sanchez. Dawejko s’avançait dans le septième tour mais n’était pas efficace. Au huitième round, Dawejkocame a attaqué et a tenté de se rapprocher de nouveau. Il a décroché un coup de corps sur Sanchez mais ce n’était pas suffisant. Sanchez a continué à popDawejko avec des coups gauches et des mains droites droites. Sanchez a commencé à décrocher des combinaisons lors de la neuvième manche. À la fin du tour, Sanchez a décroché une main droite sur la tête de Dawejko et Dawejko a décroché un contre-main rapide sur la tête de Sanchez. Au tour final, Dawejko a fait un meilleur tour et s’est rapproché de Sanchez. À l’intérieur, Dawejko a atterri quelques coups de corps et Sanchez a continué à boxer et à bouger. Les scores finaux du combat étaient 98-92 et 100-90 (deux fois) tous pour Sanchez.

Ce fut une bonne victoire pour Sanchez qui a montré de bonnes compétences en boxe. Il a mis en boîte et a surclassé un challenger durable à Dawejko. Sanchez n’a pas eu de KO mais Dawejko est un gars dur avec un bon menton. Nous devrions voir Sanchez contre un adversaire plus coriace lors de sa prochaine sortie.