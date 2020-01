Le champion de la WBC s’est interrogé sur le genre ‘tests positifs pour une substance interdite’

Nouvelles de boxe du monde 25/01/2020

📾 Photos de Hogan

Oscar De La Hoya et Golden Boy Promotions ont publié une déclaration sur ce qui a été décrit comme le champion du WBC, «Alejandra Jimenez testée positive pour une substance interdite».

Jimenez, dĂ©jĂ l’objet de discussions grossiĂšres sur son sexe, est apparemment apparue sale aprĂšs une victoire au titre mondial sur Franchon Crews-Dezurn. Elle est devenue championne du monde de deux poids.

Se résumant de poids lourd à super poids moyen, Jimenez a baissé une masse de poids pour atteindre son objectif.

De La Hoya dit maintenant qu’un contrĂŽle de routine VADA est revenu positif.

«Il est extrĂȘmement malheureux d’apprendre que la championne du monde WBC et WBO Super Middleweight Alejandra Jimenez (13-0-1, 9 KO) a Ă©tĂ© testĂ©e positive pour les substances interdites aprĂšs son combat pour le titre avec Franchon Crews-Dezurn (6-2, 2 KO) le 11 janvier », a dĂ©clarĂ© De La Hoya.

“En tant que promotrice de Franchon, nous sommes incroyablement déçus pour elle car elle a travaillĂ© trĂšs dur pour dĂ©fendre ses titres.

«Cependant, notre travail consiste Ă assurer la sĂ©curitĂ© de nos combattants Ă l’intĂ©rieur et Ă l’extĂ©rieur du ring.

«Ainsi, nous avons toujours aidé et soutenu les contrÎles par le biais de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) pour tous nos combats de championnat du monde.

«La lutte de Jimenez contre Franchon Crews-Dezurn ne fait pas exception.

“Maintenant, notre travail consiste Ă trouver justice pour Franchon en travaillant en Ă©troite collaboration avec la WBC et la WBO afin de la rĂ©intĂ©grer en tant que championne du monde.”

WBC

La WBC avait précédemment publié une déclaration sur Jimenez. Cela a suivi une vile trolling sur son sexe et sa sexualité.

Ils ont déclaré: «Il est honteux et regrettable de lire les commentaires irresponsables, diffamatoires, discriminatoires et mensongers sur les réseaux sociaux. Ils concernent Alejandra Jimenez.

«Elle est notre fiÚre championne du monde WBC Super Middleweight.

«Les personnes qui Ă©crivent de telles ordures et les organisations qui les publient n’ont aucune intĂ©gritĂ© morale. Il est du devoir de la WBC de remettre les pendules Ă l’heure et de mettre fin Ă l’agression horrible et inhumaine contre une personne qui en est un exemple. Une motivation pour le monde.

«Dans un sport comme la boxe, qui se targue traditionnellement d’accepter des gens de toutes les couches de la vie, et sur la diversitĂ© de ses participants, notre championne Alejandra Jimenez est la cible d’attaques pour avoir le courage de vivre ouvertement gay mode de vie. Manifester une apparence qui lui plaĂźt, Ă elle et Ă sa communautĂ©.

«Alejandra Jimenez est victime d’intimidation et privĂ©e du moment de gloire le plus mĂ©ritant. Elle devrait ĂȘtre louĂ©e car elle est un modĂšle Ă suivre.

«Au lieu de cela, elle se retrouve à devoir défendre son apparence et son style de vie.

«Les accusations fausses et totalement infondées lancées contre notre Jimenez, offensent la communauté de boxe ainsi que la société, mais surtout, Alejandra.

«Le WBC reste fier de notre champion. Nous reconnaissons ses incroyables réalisations. Nous continuons de la soutenir en raison de sa gloire.

Une énorme boßte de vers a maintenant été ouverte. Plus de contrÎle sera étiqueté à Jimenez en raison des résultats.

Surtout, l’annulation de sa victoire pourrait ĂȘtre le moindre des problĂšmes rencontrĂ©s.