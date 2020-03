Le champion de l’armée Bui Trong Thai fera ses débuts à Manille le 9 mai

RINGSIDE 31/03/2020

Bui Trong Thai est depuis longtemps l’un des boxeurs les plus respectés et les plus respectés de HCMC Vietnam, et de nombreux fans auront leur premier aperçu de cette dynamo lors de ses débuts à Manille le 9 mai.

Le Thaïlandais a combattu plusieurs des meilleurs combattants de son pays, y compris parmi ceux-ci étant de grandes batailles avec “le déclencheur” Tran Van Thao. Trigger est le boxeur professionnel le plus connu du Vietnam, ancien détenteur du titre WBC Asia et vainqueur de 13 de ses 14 combats professionnels.

Ceux qui ont combattu Bui Trong Thai ont fait l’éloge du champion de l’armée, rien de plus que le récent qualifié olympique et marchand KO Nguyen Van Duong.

«Je me suis souvent disputé avec le thaï. Il a un très bon rythme de travail, change souvent de direction et pose beaucoup de questions à ses rivaux comme je trouve vraiment les tests.

“Même s’il est plus petit que ma catégorie de poids, il est un spar très compétitif!” a déclaré le prodige vietnamien Duong. L’entraîneur du club de boxe VSP HCMC, DJ Duy Duy, a déclaré à Victory 8 que le thaï est l’un des meilleurs talents qu’il ait vus au Vietnam.

Lorenz Ladrada est un énorme talent originaire de l’île méridionale de Mindanao aux Philippines. Il est le vainqueur de ses 7 combats et, à seulement 22 ans, a un grand avenir dans le sport.

Lorenz a boxé depuis un jeune garçon, et parmi ses victoires, il a remporté deux spectacles «Pinoy Pride» de façon chic. Pour ceux qui ne connaissent pas, les événements Pinoy Pride ont la réputation de présenter certains des meilleurs talents émergents aux Philippines. Les anciens coéquipiers du calibre de Mark Magsayo (qui a récemment signé avec les promotions Manny Pacquiao) et le remarquable espoir Virgel Vitor étaient en vedette dans ces événements.

Ce jeune boom a affronté certains des meilleurs au monde au Japon et en Corée, y compris Naoya Inoue et l’Australien invaincu Andrew Maloney.

Ce combat du 9 mai se profile comme un formidable test au début pour Bui Trong Thai, mais ce chat sauvage du Vietnam veillera à ce que ce combat ait tous les ingrédients d’un événement principal. Gagner, perdre ou tirer – ces deux guerriers ont des capacités plus, et les fans devraient suivre ce match de près car il y a de grandes choses à venir pour les deux!