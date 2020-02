Le champion de l’équipe GB / senior ABA Jordan Reynolds devient pro avec MTK Global

RINGSIDE 27/02/2020

MTK Global est ravi de confirmer la signature du très talentueux Jordan Reynolds alors qu’il devient professionnel.

“The Wanderer” rejoint les rangs rémunérés après avoir remporté la sélection de l’équipe GB et est devenu champion senior de l’ABA, champion GB Best of Britain, a remporté plusieurs titres nationaux et sept couronnes de Londres – gagnant la réputation d’être l’un des combattants les plus prometteurs du pays.

Maintenant qu’il termine ses jours amateurs avec un record de 90 victoires en 102 combats et commence les préparatifs de ses débuts professionnels sous l’entraîneur Peter Taylor, Reynolds est impatient de commencer.

Reynolds a déclaré: «Je suis prêt à partir. J’ai fait mon apprentissage en tant qu’amateur et je suis prêt pour un nouveau chapitre de ma carrière. Je veux faire mes débuts dès que possible.

«Je pense que j’ai toujours été adapté au jeu professionnel. Ayant grandi chez les amateurs, tout le monde m’a toujours dit que je devais devenir pro mais je l’ai confié à l’équipe olympique pour apprendre et parcourir le monde.

“Maintenant que j’ai les outils, je suis prêt à jouer le jeu pro. Je me suis marqué un peu différemment – je suis né à la mauvaise époque. J’adore un peu de chant et un peu d’Elvis Presley!

«Je fais du jiving et du lindy-hop, un peu de Charleston des années 1920. Donnez-moi quelques combats et faites-moi bonne mine, puis je suis là sur Strictly Come Dancing! “

Jamie Conlan, coordinateur du développement professionnel mondial de MTK, a ajouté: «Il s’agit d’une véritable signature d’élite. Les pedigrees amateurs ne sont pas beaucoup plus impressionnants que ceux de Jordan, mais le plus excitant est que son style est plus adapté au jeu professionnel.

«Nous sommes ravis de l’embarquer et tout le monde attend avec impatience ses débuts. Il est le package complet parce qu’il est un grand combattant sur le ring et un énorme personnage hors de lui. Ce voyage va être très amusant. »

La nouvelle des débuts de Reynolds sera annoncée en temps voulu.