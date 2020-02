Le champion du monde des super-welters Patrick Teixeira réencre avec Golden Boy

RINGSIDE 22/02/2020

Golden Boy est fier d’annoncer que le champion WBO Junior Middleweight Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) a prolongé son accord promotionnel avec la société.

Teixeira reviendra sur une carte empilée Golden Boy contre son challenger obligatoire à une date qui sera bientôt annoncée.

Teixeira, qui avait initialement élu domicile à Santa Catarina, au Brésil, a fait ses débuts professionnels en août 2011 et a développé un impressionnant record invaincu avec 24 victoires et 20 KO.

En janvier 2015, il a signé un accord promotionnel avec Golden Boy et a affronté Patrick Allotey et Don Mouton dans les prochains mois.

Bien qu’il ait subi sa première défaite contre Curtis “The Cerebral Assassin” Stevens en mai 2016, le champion de 29 ans est resté invaincu depuis lors, remportant un titre mondial contre le dangereux concurrent Carlos Adames en novembre 2019.

«Je suis très heureux de renouer avec Golden Boy», a déclaré Patrick Teixeira. «Grâce à cette grande entreprise de promotion, j’ai pu réaliser mon rêve de devenir champion du monde et je suis reconnaissant pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. J’ai hâte de revenir dans le but de défendre mon titre mondial et de continuer à livrer de grands combats. »

“Depuis que nous avons signé Patrick Teixeira, nous n’avons jamais perdu confiance en lui parce que nous connaissions son potentiel”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. “Et parce que Golden Boy est une usine où le talent se forge, nous savions que tôt ou tard nous le guiderions vers son rêve de devenir champion du monde. C’est exactement ce qu’il a fait, démontrant la chimie spéciale qui existe entre nous et nos combattants. Nous appelons cela la loyauté. “