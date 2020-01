Le champion IBO Terri Harper mise pour une victoire d’unification qui change la vie sur Brook vs DeLuca

RINGSIDE 25/01/2020

Terri Harper vise une victoire qui changera sa vie contre Eva Wahlstrom à la FlyDSA Arena le samedi 8 février lorsqu’ils s’affronteront dans une énorme bataille d’unification pour les titres mondiaux IBO et WBC Super-Featherweight, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN dans le NOUS.

Harper (9-0, 5 KOs) a pris un bon départ sous la bannière Matchroom Boxing avec une performance soignée pour devancer la brésilienne Viviane Obenauf lors de la première défense de sa couronne IBO lors de son 23e anniversaire en novembre.

“Belter” admet que la pression qu’elle ressentait sur ses débuts en Matchroom peut l’avoir amenée à jouer en toute sécurité à Manchester Arena, mais la star invaincue de Denaby, première boxeuse professionnelle du South Yorkshire, a promis de le porter à son adversaire le mois prochain.

«En regardant Obenauf se battre, je sens que je me suis un peu retenu», a déclaré Harper. «J’ai eu beaucoup de pression sur moi pour performer lors de mes débuts en Matchroom et je l’ai peut-être joué un peu trop en sécurité. Dans ce combat, je sens que je serai plus aventureux, je sais ce qu’Eva va apporter et j’irai là-bas et montrerai mes capacités. Je suis prêt à montrer à tout le monde ce que je peux faire.

«L’un des principaux changements est que nous nous sommes battus tout de suite, obtenant beaucoup de rondes avec différentes filles et nous entraînant deux fois par jour aux côtés d’Anthony Tomlinson, qui est également à l’affiche. J’ai les pieds dans la porte maintenant et je suis prêt pour le 8 février, un rendez-vous avec lequel j’espère revenir à la maison en tant que champion du monde WBC. »

Wahlstrom (23-1-2, 3 KOs), un pro depuis 2010 et qui n’a perdu que contre la sensation irlandaise Katie Taylor, promet d’être un combat décisif pour Harper. La Finlandaise de 39 ans détient le titre WBC depuis 2015, faisant cinq défenses de la ceinture verte et or pendant son règne.

Guidé par Stefy Bull depuis son gymnase de Doncaster, Harper a passé tous les tests de sa carrière avec brio depuis qu’elle est devenue professionnelle en 2017 après un passage réussi chez les amateurs et la jeune femme de 23 ans croit qu’elle a ce qu’il faut pour surmonter Wahlstrom en un choc entre la jeunesse et l’expérience.

«Eva est une solide adversaire qui a partagé le ring avec de grandes boxeuses au cours d’une longue carrière. Elle a plus d’expérience que moi mais elle a près de 40 ans et je pense qu’il est maintenant temps de prendre le relais et de remporter la victoire. J’ai l’impression d’avoir une longue portée et de ne pas être entraîné dans une bagarre. Nous avons vu qu’elle est ouverte à cette main arrière, c’est donc ce avec quoi nous avons travaillé dans le gymnase, je veux reprendre ma séquence éliminatoire!

«C’est un combat à 50:50 mais j’ai l’impression d’avoir des jeunes de mon côté. J’ai tellement envie de gagner et j’ai préparé la meilleure version d’Eva Wahlstrom possible. J’ai mis 110% dans ce camp parce que je sais que si je me prépare correctement, je pourrai changer ma vie le 8 février. J’ai des rêves de boxe en Amérique et je vois cela comme le prochain objectif pour moi après avoir remporté ce titre WBC.

«Tout ce que je vois dans ce combat, c’est que je domine avec mon jab puis que je l’arrête avec ma main arrière, j’ai juste l’impression que c’est quelque chose qu’elle ne pourra pas gérer. Je sens que ma forme physique se réalisera et que le combat se terminera entre les tours moyen et tardif. »

Harper contre Wahlstrom fait partie d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera à se débarrasser de la rouille du ring et à renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tourné en 2020 lorsqu’il rencontrera le américain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) affronte Stewart Burt (13-1 -1, 1 KO) dans un éliminateur pour les titres britanniques et du Commonwealth Welterweight, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) revient, Sheffield Super-Featherweight prospect Donte Dixon (2-0, 1 KO) revient, Super-Middleweight John Docherty (7-0, 5 KO) continue sa marche vers un premier titre, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour la deuxième fois en tant que pro.