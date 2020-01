Le champion irlandais Eric Donovan prêt à aller grand ou rentrer chez lui en 2020

RINGSIDE 15/01/2020

Eric Donovan entame ce qui pourrait être la dernière année de sa carrière le mois prochain.

Le champion irlandais des poids plumes d’Athy est de retour sur le ring pour son douzième combat professionnel et est convaincu que 2020 sera une affaire de grand ou de rentrer à la maison.

Donovan affrontera l’Espagnol Cristian Montilla dans le combat pour le titre du grand projet de loi “Celtic Clash 10” au Devenish Venue de Belfast le samedi 1er février et est déterminé à se lancer dans une course qui le verra passer au niveau suivant.

L’athlète de 34 ans a expliqué comment «Je veux un titre de classement mondial ou un titre européen d’ici fin 2020, ce combat me poussera dans cette direction. Cela montrera également un autre côté de ma boxe car je n’ai pas encore été testé et j’espère que Montilla changera cela. C’est un bon combattant, c’est un gagnant, pas un survivant, il vient pour gagner et il a un bon cerveau de boxe. Mon obstacle le plus difficile dans ce voyage m’attend et il doit être franchi! »

Ancien champion d’Espagne, l’Île des Canaries Montilla est l’ennemi le plus décoré de Donovan à ce jour et a tenu un jour la titlist européenne danoise Dennis Ceylan à égalité. «Lilywhite Lightning» a fait ses devoirs et note comment «je pense qu’il a une certaine qualité, il sait certainement comment se gérer.

«Il a aussi un bon ratio KO et une bonne main droite. Sa performance hors concours est le match nul avec Ceylan et, pour être honnête, n’était pas mauvaise. Je présenterai évidemment un défi différent de Ceylan, je vois les défauts et je les exploiterai. Je suis content de l’adversaire et j’attends avec impatience un grand combat. Je veux juste continuer à élever la barre et me tester contre de bons combattants. »

Cela n’a pas été une route facile pour Donovan depuis son retour sensationnel après des années dans le désert de la boxe pour devenir pro en 2016. Cinq fois champion d’Elite et médaillé de bronze européen et européen en tant qu’amateur, Donovan a dû travailler et travailler dur en tant que pro comme il essaie de le faire sans grand téléviseur ou support promotionnel. Il y a eu des moments forts, comme la victoire du titre irlandais en direct sur TG4 en mars dernier, mais le vétéran gaucher a déjà fixé l’ultimatum que 2020 devait être sa grande année de percée, sinon il s’éloignerait de la boxe.

L’invaincu Donovan explique comment «en réfléchissant à 2019, j’ai des sentiments mitigés – le plus positif est que je suis devenu champion irlandais à la télévision en direct et ce sera toujours un moment spécial dans nos vies. Le négatif est que ce pourrait être aussi la dernière fois que je me bats en République d’Irlande à cause des frais d’assurance ce qui est une honte qui pleure. Mais j’ai aussi pris la route deux fois et j’ai apprécié ces expériences. »

«Après mes deux derniers combats qui se sont déroulés à Londres et à Glasgow, c’est agréable d’être de retour en boxe sur l’île d’Irlande. Je mets beaucoup d’efforts dans chaque camp d’entraînement et je ne peux probablement le faire que trois ou quatre fois par an, ces camps d’entraînement de dix à douze semaines et je dois m’assurer qu’à la fin vous ne perdez pas temps et que vous progressez. Je crois que je suis un combattant de niveau élite et je veux être testé. Nous sommes maintenant parfaitement placés pour bondir. S’il y a une opportunité pour moi au super poids plume, je la saisirai aussi. Je combattrai n’importe qui de 57 kg à 59 kg. 2020 sera l’année du Lightning et je vais prendre des mesures très audacieuses et courageuses cette année à venir. »

“ Celtic Clash 10 ” présente également un affrontement entre les welters légers Stephen Webb et Francy Luzoho ainsi que des apparitions de Kildare light welter Katelynn Phelan, Waterford super middle Rhys Moran, Dublin welter John Joyce, Cavan light middle Dominic Donegan, Sligo welter Aaron Gethins, Super centre de West Belfast Conor Doherty, super bantam de Sam Carroll, centre de lumière North Belfast Owen O’Neill, centre de lumière Crumlin Tony McGlynn et welter léger Leixlip Senan Kelly.

Les billets coûtent 40 € (sans réservation) ou 55 € (au bord du ring) et peuvent être achetés auprès de tous les boxeurs sur la facture. Pour acheter auprès d’Eric Donovan, contactez-le via ses réseaux sociaux ou rendez-vous dans la boutique Healthy Living à Athy ou Ultimate Fitness Gym à Ballymount, Dublin ou via Universe.com.