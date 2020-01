Le champion Julian Williams parle de «notoriété» avant la défense du titre mondial

RINGSIDE 09/01/2020

Le champion unifié de 154 livres et originaire de Philadelphie, Julian «J-Rock» Williams, a montré ses compétences et a présenté en avant-première sa défense du titre de sa ville natale lors d’une séance d’entraînement dans les médias mercredi, alors qu’il se prépare à affronter Jeison Rosario, le samedi 18 janvier dans le FOX PBC. Événement principal Fight Night et sur FOX Deportes du Liacouras Center de Temple University.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur http://www.liacourascenter.com/events ou en appelant le 800-298-4200.

Après avoir remporté le titre dans l’un des meilleurs combats de 2019 contre Jarrett Hurd, alors invaincu, Williams se battra dans sa ville natale pour la première fois depuis 2011 quand il participera le 18 janvier. Voici ce que Williams et son entraîneur, Stephen Edwards, avaient à dire mercredi du James Shuler’s Memorial Boxing Gym à Philadelphie:

JULIAN WILLIAMS

Sur l’entraînement et les combats dans sa ville natale…

«J’essaye juste de me bloquer du monde… Surtout avec un combat de ville natale, les gens vous tirent 50 manières différentes, des tickets, me posant des questions stupides. C’est fou, alors j’essaye juste de me bloquer du monde.

«Il ne s’agit pas de profiter, c’est de gagner. Je me fiche de jouir. Vous n’êtes pas censé profiter du camp. C’est censé être une mouture. “

Sur ce qu’il attend de Rosario…

«Rosario apporte de l’ambition à la table. Je pense que c’est un gamin ambitieux. Je ne pense pas que ce soit un combat difficile (pour moi), pour être tout à fait honnête. Je pense simplement que c’est une question de concentration et de maîtrise de mon jeu, et je pense que je vais m’occuper de lui. Je ne pense pas que ce soit difficile, cependant. C’est un combattant décent. Nous n’allons pas le faire passer pour Ray Robinson.

«Il a accumulé une bonne série de victoires, il est difficile et il vient pour gagner. C’est donc plus important que tout. Il a l’ambition de gagner, vous ne pouvez donc pas le sous-estimer. “

En grandissant à Philadelphie…

«Voir tout ce que j’ai vu grandir (dans l’ouest de Philadelphie) m’a donné faim, m’a donné envie de sortir et de m’améliorer. Tout ce que vous avez à faire est de marcher dehors et de descendre l’avenue Lancaster. Si cela ne vous motive pas, rien ne le fera. “

Sur sa célébrité maintenant qu’il est champion du monde…

“J’ai maintenant un peu plus de notoriété. Pour être honnête, j’ai arrêté d’y penser parce que je veux rester concentré sur la tâche à accomplir. La tâche à accomplir est celle du livre pour livre la meilleure au monde. Je ne suis pas satisfait d’être simplement le meilleur super poids welter au monde. Je ne suis tout simplement pas satisfait d’être le champion du monde unifié. Pourquoi me vendre à découvert quand j’ai le dynamisme et la capacité d’être le meilleur combattant livre pour livre au monde? Je me vendrais à découvert. Je laisserais des millions de dollars sur la table. “

Sur l’histoire qu’il a faite pour lui-même et Philadelphie lorsqu’il a vaincu Hurd…

“Je suis l’un des trois hommes (de Philadelphie) qui peuvent dire qu’ils sont un champion du monde unifié.”

STEPHEN EDWARDS, entraîneur de Williams

Sur les capacités de Rosario…

«À ce niveau, tout le monde peut se battre. (Rosario) est un beau combattant. Il peut frapper. C’est juste un bon combattant. Il a beaucoup des mêmes caractéristiques que Hurd et Charlo. Il est grand et fort. C’est un bon combat. “

Pourquoi cet adversaire pour ce combat…

“Nous pensions que nous allions combattre Hurd (encore), alors nous avons eu un gars qui est un peu comme Hurd parce que nous ne savions pas si Hurd se retirait du combat.”

En étant le manager de Julian et en l’aidant à conseiller en immobilier…

“Si (Julian) achète une maison, je lui dirai si c’est une bonne propriété, ou parfois il gâche, mais ce qui est cool, c’est qu’il a l’argent pour compenser toutes les erreurs maintenant.”