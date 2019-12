Le combat de John Scully pour aider les anciens boxeurs dans le besoin

Publié le 23/12/2019

Par: Sean Crose

"Je ne me souviens pas exactement quand", me dit John Scully après lui avoir demandé quand il avait commencé à mener le combat pour aider les boxeurs dans le besoin. «Ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu que Wilfred Benitez avait un peu de mal, et j'ai vu sa sœur prendre soin de lui tous les jours.» Benitez avait été un combattant de grande importance. Connu sous le nom de «Bible de boxe», il est devenu le plus jeune champion de l'histoire à l'âge de 17 ans avant de se confronter à des sommités telles que Ray Leonard, Roberto Duran et Tommy Hearns (tous les combats étaient compétitifs et il a battu Duran). Voyant qu'un de ses anciens héros était en difficulté, Scully, une star amateur réputée, une force professionnelle légère, un diffuseur et un entraîneur, s'est retrouvé à vouloir aider.

«J'ai toujours eu beaucoup de souvenirs différents que j'ai collectés à différentes époques», dit-il. «J'ai toujours voulu le vendre pour moi-même.» Pourtant, la partie caritative de sa nature s'est installée et le natif du Connecticut s'est retrouvé à vendre ses biens pour aider Benitez. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. "Ça a juste fait boule de neige à partir de là", affirme-t-il. En utilisant ses innombrables contacts dans le sport, Scully est devenu le rendez-vous officieux de la boxe pour les combattants qui ont besoin d'un coup de main, un homme qui peut faire venir de grands noms pour aider les combattants qui sont tombés dans des moments difficiles. "Je peux faire signer à un gars en cinq minutes une photo qui peut rapporter cinquante dollars", déclare-t-il. Ces photos de cinquante dollars s'additionnent, grâce à la générosité régulière des combattants connus… des combattants connus qui, selon Scully, sont toujours prêts à aider. «Ils n’ont eu aucun problème (à recevoir de l’aide)», explique Scully à propos de ses pairs. «Roy Jones. Iran Barkley. Mark Breland. »Ces hommes, ainsi que d'autres, ont été plus que disposés à faire leur part.

En ce moment, Scully essaie d'aider des personnes telles que Benitez, Gerald McClellan, Prichard Colon et même Michael Nunn, qui est en train de sortir de prison et, comme le dit Scully, "essaie de se regrouper". Pas une tâche facile. «J'ai une collection de cartes», explique Scully. «J'avais comme six ou sept cartes Michael Nunn.» En faisant signer ces cartes par Nunn, 100% des recettes peuvent ensuite revenir à l'ancienne centrale des poids moyens. «C'est incroyable pour moi», dit Scully, «comment Internet rapproche le monde». Il raconte comment, il n'y a pas si longtemps, il fallait effectivement demander une signature par la poste. "Maintenant," dit Scully, "c'est presque instantané."

Bien sûr, il n'y a pas que les ventes en ligne. Scully a également été à l'origine d'événements tels qu'une importante affaire basée à New York en 2017 pour collecter des fonds pour McClellan qui, comme Benitez, est pris en charge par sa sœur. "Je ne me tape pas dans le dos", dit Scully, "uniquement parce que j'aime vraiment ça." Conversateur engageant, Scully admet qu'il n'a pas pensé au temps qu'il a consacré à aider ses pairs. Un entraîneur actif de la note – il sera bientôt de retour au travail avec WBC et IBF champion léger des poids lourds Artur Beiterbiev – Scully est juste heureux de continuer sur son chemin actuel. «J'ai de la chance d'être dans cette position», dit-il, «(que) je suis capable de travailler.»

"Je pense que ça va devenir plus gros", prédit-il pour le travail qu'il a commencé. "C’est comme un mouvement."