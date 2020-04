Le combat pour le titre mondial de premier rang est de nouveau reporté, aucune nouvelle date confirmée

RINGSIDE 01/04/2020

En raison de la pandémie de COVID-19, la défense du titre du champion du monde super léger WBC / WBO Jose Ramirez le 9 mai contre Viktor Postol au Save Mart Center de Fresno, en Californie, a été reportée.

Le combat reprogrammé aura lieu au Save Mart Centre, et les billets pour l’événement du 9 mai seront valides pour la date reprogrammée. Ramirez et Postol devaient initialement combattre le 2 février en Chine (le 1er février aux États-Unis), mais lorsque COVID-19 s’est intensifié en Chine, le combat a été déplacé aux États-Unis.

“Je ressens terriblement pour Jose et Viktor, qui sont entrés dans deux camps d’entraînement, seulement pour voir le combat reporté les deux fois”, a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. «Ce sont des professionnels accomplis, et ils donneront aux grands fans de Fresno un combat mémorable chaque fois que cela se produira. Nous devons à Jose et Viktor de faire en sorte que ce combat se produise dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité. »

Ramirez a déclaré: «Je suis concentré et je continuerai de m’entraîner et d’être prêt. La sécurité de notre nation doit passer avant tout. Nous allons tous passer à travers cela. “