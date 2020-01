Le commerce Ryan Tannehill a inversé le script de la saison 2019

Les Titans du Tennessee se rendent au match de championnat de l’AFC. Relisez cette phrase. Enfer, lisez-le encore quelques fois. Parce que je ne sais toujours pas comment c’est réel.

Les Titans sont allés à Baltimore samedi soir et ont éliminé la meilleure équipe de football, 28-12. Ces séries éliminatoires étaient censées être l’aboutissement d’une saison magique pour les Ravens, avec le futur MVP Lamar Jackson à la tête d’un groupe brûlant jusqu’à un championnat. Tellement pour ça. Le Tennessee a suivi la même formule que celle utilisée lors du choc wild-card du week-end dernier contre les Patriots: une excellente défense, beaucoup de Derrick Henry et le gros coup occasionnel de Ryan Tannehill. Le quart-arrière des Titans a joué un plus petit rôle dans ces séries éliminatoires, mais cette équipe n’aurait pas reniflé les séries éliminatoires sans ses contributions en saison régulière. Et avec la place du Tennessee dans les quatre derniers matchs maintenant assurée, il est sûr de dire que l’échange pour Tannehill – et la décision ultérieure de le remplacer par Marcus Mariota lors de la semaine 7 – a été le mouvement le plus important de la NFL de toute l’année.

Lorsque le Tennessee a échangé pour Tannehill en mars, la transaction n’a pas fait de vagues. Le titre de l’histoire de NFL.com sur l’accord accordait autant d’attention à la décision des Titans de couper Blaine Gabbert. Avec un nouveau régime prenant le relais à Miami, l’écriture était sur le mur pour l’avenir de Tannehill avec l’organisation qui l’a placé huitième au classement général du repêchage de 2012. Tannehill a eu sa part de moments prometteurs avec les Dolphins, mais des blessures et des incohérences ont défini son mandat. Les Titans ont forcé le quart-arrière pour le prix bas et bas d’un choix de quatrième ronde. Non seulement cela: ils ont également convaincu Miami de payer 5,25 millions de dollars du salaire de base de 7 millions de dollars de Tannehill en 2019.

Dans un monde où Jared Goff gagnera 36 millions de dollars la saison prochaine et les Colts ont remis à Jacoby Brissett une prolongation de contrat de 30 millions de dollars pour deux ans, les Titans ont obtenu Tannehill pour pratiquement rien. Cette décision a en quelque sorte sauvé leur saison et a maintenant retourné le script sur ce qui était censé être le couronnement de Baltimore. C’est un métier qui met en lumière à quel point les marges sont minces entre une saison oubliée et une course éliminatoire profonde.

En faisant le commerce, les Titans ont montré un niveau de conscience de soi que les équipes manquent souvent. Alors que Mariota entame la dernière année de son contrat de recrue face à des questions sur sa santé et son efficacité, le directeur général Jon Robinson savait qu’il avait besoin d’un plan d’urgence au quart-arrière. Mariota est toujours entrée cette saison en tant que starter, avec le no. 2 choix en 2015 faisant environ 21 millions de dollars sur son option de cinquième année. Mais en acquérant Tannehill, les Titans ont pris des mesures pour que cette saison ne soit pas une perte totale si Mariota se blessait ou se débattait.

Mariota n’a complété que 59% de ses passes lors du départ 2-4 du Tennessee. Il a été placé au banc au troisième quart d’une défaite de 16-0 contre Denver après avoir lancé sa deuxième interception du match. La mise à niveau est apparue immédiatement. Alors que les Titans n’ont pas réussi à marquer au cours du dernier quart et demi contre les Broncos, Tannehill a terminé 13 de ses 16 passes pour 144 verges en service de ratissage. Et au cours des 10 prochains matchs, l’offensive s’est transformée.

Un jeu de passes en fond de champ qui avait été largement absent sous Mariota a soudainement émergé. Récepteur large recrue A.J. Brown est devenu l’un des meneurs de jeu les plus effrayants de la ligue, totalisant au moins 100 mètres et un touché dans quatre des six derniers matchs du Tennessee. L’ailier serré ultra-athlétique Jonnu Smith a capté 29 passes pour 342 verges de la semaine 7 à la semaine 16, et Henry a rasé les défenses adverses à un degré rarement vu dans la NFL. Au cours de ses 56 premiers matchs en saison régulière, Henry s’est précipité à plus de 100 mètres cinq fois; depuis la semaine 10, il a maintenant dépassé cette marque dans sept des huit matchs auxquels il a joué.

Et Tannehill, remarquablement, a commencé à jouer comme l’un des meilleurs quarts du football. Il a complété près de 70% de ses passes et a fait en moyenne 10,4 verges ajustées par tentative. Son pourcentage d’achèvement est de 8,1 points supérieur à son taux d’achèvement prévu – le plus grand écart de la ligue. Avec Tannehill aux commandes, les Titans se sont installés dans une version différente de leur attaque. Tannehill a récolté en moyenne 13,5 verges par tentative sur des lancers en action, des sommets dans la NFL, alors que le Tennessee a roulé Henry et un jeu de passes complémentaire. Avec l’infraction cliquetant finalement, les Titans sont allés 7-3 dans le dernier tronçon et ont remporté un match de la semaine 17 contre Houston pour décrocher la dernière place dans les séries éliminatoires de l’AFC.

Cela nous amène aux deux dernières semaines. Tannehill a joué un rôle de soutien lors des deux victoires des Titans en séries éliminatoires, mais a effectué juste assez de matchs clés samedi. Son touché de 45 verges contre Khalif Raymond au deuxième quart est le type de tir en jeu-action que les Titans ont touché de façon constante au cours de la deuxième moitié de la saison. Tout comme il l’a fait en novembre et décembre, Tannehill a également effectué plusieurs jeux clés avec ses jambes, y compris la course pour un touché d’un mètre au troisième quart pour saler le match. De la même façon qu’ils l’ont fait contre la Nouvelle-Angleterre, les Titans se sont appuyés sur Henry (30 points pour 195 verges) pour les porter, mais c’est la beauté des séries éliminatoires. Si vous obtenez une place dans le tournoi, chaque semaine est son propre match autonome, et tout ce qui compte est de trouver un moyen d’avancer. Les Patriots le font depuis des années. Et maintenant, les Titans sont à un pas du putain de Super Bowl.

Si les Chiefs battent les Texans dimanche, les Titans seront probablement de gros outsiders au Arrowhead Stadium, tout comme ils l’étaient samedi à Baltimore. Il est possible que le dimanche du championnat représente la fin de la route pour l’équipe de Mike Vrabel; gagner trois matchs à l’extérieur en route vers le Super Bowl n’est pas impossible dans la NFL d’aujourd’hui, mais c’est sacrément serré. Pourtant, c’est incroyable que les Titans soient même dans cette position.

L’inertie a tendance à dominer la NFL. Lorsque les équipes prennent des engagements importants envers les joueurs, elles ont tendance à les retirer, même si de nombreuses preuves indiquent une autre conclusion. Prenez la débâcle de Blake Bortles à Jacksonville il y a quelques années, ou la situation qui se déroule actuellement avec Mitchell Trubisky à Chicago. Au lieu de rester avec Mariota pour le faire, cependant, Robinson a décidé que la compétition chez le quart-arrière était nécessaire. Peu importait qu’il soit l’homme qui rédigeait Mariota, ou que le fait de passer à autre chose puisse mal le refléter. Peu importait qu’apporter un nom établi comme Tannehill à Nashville puisse bouleverser la position de Mariota dans les vestiaires. Comme les Titans l’ont prouvé au cours des 12 dernières semaines, le reste de cette équipe était prête à participer maintenant, et Robinson a compris qu’il devait faire quelque chose pour maintenir le Tennessee à flot si Mariota languissait.

Tannehill n’a pas été forcé de faire beaucoup pour les Titans au cours des deux dernières semaines, mais ce n’est pas la question. Trouver le bon quart-arrière, c’est bien plus que mettre à niveau un seul poste; il s’agit de s’assurer que le reste d’une liste immensément talentueuse ne soit pas gaspillée. Robinson l’a compris et cela l’a amené à faire de ce qui se passe comme le mouvement le plus important de l’intersaison 2019. Le métier de Tannehill a déjà sauvé la saison des Titans. Bientôt, cela pourrait les amener au Super Bowl.