Le concepteur de boxe crée des masques COVID-19 personnalisés pour aider à combattre les virus

RINGSIDE 11/04/2020

Javier Zinzun Jr., propriétaire de «I Got My Own Back», une entreprise connue pour la fabrication de troncs de boxe haut de gamme, concentre désormais tous ses efforts sur la fabrication de masques pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Avec la pénurie d’acheter un masque à votre Walmart ou Target local à un niveau record, Zinzun Jr. a estimé qu’il était temps de mettre toute son énergie pour aider à stopper la propagation de cette maladie mortelle en ayant ses masques disponibles à l’achat en ligne. Chaque masque est fait sur mesure avec trois couches de protection, est lavable et réutilisable, fabriqué à la main pour une durabilité optimale.

“Je pensais qu’il était important de faire fabriquer un masque de qualité pour le public pendant ces temps fous que nous connaissons tous avec la propagation du coronavirus comme une traînée de poudre”, a déclaré Zinzun. «J’ai conçu ce design pour que les gens puissent le réutiliser encore et encore, en mettant l’accent sur le fait qu’il soit lavable. Mes masques sont fabriqués à la main avec trois couches de tissu 100% coton, devant, milieu et dos, pour une meilleure protection possible. De plus, ces masques ont un confort agréable à respirer, contrairement à d’autres qui sont difficiles à respirer. »

Tous les masques «I Got My Own Back» peuvent être achetés en ligne sur www.igotmyownback.com. Chaque masque coûte 8,50 $

“En ce moment, je sais que les temps sont durs pour beaucoup de gens financièrement, alors je voulais fixer un prix abordable pour ceux qui se débattent”, a poursuivi Zinzun. «C’est ma façon de redonner à la société, car je sais ce que c’est que de venir de modestes débuts. J’espère que mes masques peuvent aider à stopper la propagation du Coronavirus. “

Javier Zinzun Jr. est une histoire de réussite américaine autodidacte surmontant les dangers de la drogue et de l’alcoolisme pour démarrer l’une des meilleures marques de mode de boxe “I Got My Own Back”, en collaboration avec Ryan Garcia, Canelo Alvarez et Mario Barrios , ainsi que d’être impliqué dans le processus de conception créative du film “Creed 2”.