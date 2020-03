Le coronavirus mettra-t-il fin à l’une des plus grandes carrières de tous les temps?

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

À 41 ans, le temps manquait déjà rapidement pour que Manny Pacquiao décroche un ou deux combats massifs pour mettre fin à son mandat dans le sport.

Lié à une énorme revanche avec Floyd Mayweather en 2020, il était clair que le «Pacman» attendait quelque chose de gros après avoir détrôné Keith Thurman en juillet dernier.

Profitant de l’une de ses meilleures années depuis un certain temps, Pacquiao a été nommé WBN Fighter of the Year pour 2019 grâce à un vote des fans sur www.worldboxingnews.net.

Prêt à capitaliser sur le fait de détenir une fois de plus un titre mondial de poids mi-moyen, le sénateur philippin voulant beaucoup d’argent avant de repartir pour de bon.

Ainsi, des semaines d’attente se sont transformées en mois et seront bientôt un an depuis son dernier combat. Entrez dans le coronavirus et Pacquiao vit maintenant sur du temps emprunté.

La boxe est suspendue jusqu’à l’été – à tout le moins. Pacquiao pourrait même avoir 42 ans avant de remettre les gants.

Prendre un temps mort en partie imposé de dix-huit mois à ce stade de sa carrière était hautement impensable pour Pacquiao.

Profitant du fait qu’il était toujours aussi bon que quiconque à 147 livres aurait été la clé de tous les combats contre les grands garçons.

Évidemment, affronter Floyd à nouveau reste une option pour un Pacquiao plus âgé, mais affronter Errol Spence ou Terence Crawford en 2021 pourrait s’avérer une tâche impossible.

C’était déjà un travail difficile à 41 ans, mais avoir un an et demi à l’écart ferait de Pacquiao un outsider massif contre l’un ou l’autre.

Ai-je des doutes que Pacquiao se battra à nouveau? – Autrement dit, NON. Mais verrons-nous jamais Pacquiao est la même forme que le combat Thurman à nouveau? – Probablement pas.

En effet, la percée du COVID-19 a mis fin à la capacité de Pacquiao de concourir avant l’heure et il pourrait avoir du mal à mettre une autre victoire au tableau.

Quelle triste fin pour un relais légendaire au Temple de la renommée, cela pourrait s’avérer être l’un des plus grands combattants de tous les temps.

Où Pacquiao devrait-il se tourner? – Peut-être opter pour les étoiles MMA serait la meilleure option.

Pacquiao pourrait gagner beaucoup d’argent contre un Conor McGregor ou un Khabib et avoir toujours tous les avantages en sa faveur.

Mais faire face à un Spence ou à un Crawford a apparemment été coupé par un événement mondial sans précédent, que personne n’aurait pu prévoir.

Espérons que les prévisions selon lesquelles la boxe ne sera pas au menu pendant un an ne se concrétisent pas.