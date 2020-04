Le décès du médaillé d’or olympique Nate Brooks n’est pas lié à COVID19

RINGSIDE 21/04/2020

Depuis les premiers Jeux Olympiques d’été modernes à Athènes, en Grèce (1896), seules 2 982 médailles d’or ont été gagnées par des athlètes du monde entier. Un monde avec 7,8 milliards de personnes.

Nathan «Nate» Eugene Brooks, membre du Temple de la renommée sportive du Grand Cleveland (GCSHF), était l’un de ces rares médaillés d’or olympiques. Il a gagné l’or aux Jeux de 1952 à Helsinki, en Finlande, au sein de l’équipe olympique américaine de boxe qui comprenait le futur champion des poids lourds Floyd Patterson.

Les cinq hommes ont remporté des médailles d’or. La route de Nate Brooks vers l’Olympic Gold a commencé dans le coin extrême sud-est de Cleveland connu sous le nom de Miles Heights Village, l’une des rares banlieues historiques où les Afro-Américains vivaient aux côtés des immigrants européens.

Né le 8e de 11 enfants à Cleveland, Ohio, Brooks et ses huit frères ont enfermé les Golden Gloves de Cleveland. Il a été trois fois champion (1949 – 1951) et a progressé pour remporter le tournoi des champions des gants d’or, en tant que membre de l’équipe des gants d’or de Chicago représentant les États-Unis contre l’Europe.

De là, il a remporté une médaille aux Jeux d’Helsinki. Après sa médaille d’or, Brooks s’est battu pour devenir le champion nord-américain des poids coqs en 1954 avec un huitième tour à élimination directe. “Je me suis toujours entraîné dur pour chaque combat”, a déclaré Brooks. «J’avais l’habitude de m’entraîner avec mon frère, Paul. Il m’a dit que j’avais combattu de meilleurs gars dans l’équipe olympique que je ne me battrais là-bas. »

Après des sports professionnels, le diplômé de l’école secondaire John Adams est passé avec succès à une carrière d’ingénieur géomètre au sein du département des transports de l’Ohio, où il a pris sa retraite après 32 ans.

Brooks avait un esprit vif, un grand sens de l’humour, était profondément dévoué à sa famille et suivait avidement les Jeux Olympiques et les sports pour le reste de sa vie.

Il était particulièrement fier de la victoire historique du Championnat NBA 2016 des Cleveland Cavaliers, car son ancien camarade de classe John Adams, ami et membre de la GCSHF Nick Mileti était le propriétaire original des Cavaliers, avec les couleurs de l’équipe de Wine et Gold. Les couleurs de leur alma mater, John Adams High.

Nate Brooks est décédé mardi 14 avril de causes non liées à Covid et a été précédé dans la mort par son épouse Teresa (2006). En raison des directives établies par les autorités locales, étatiques et du CDC, un service funéraire aura lieu au cimetière Lakeview 12316 Euclid Avenue le vendredi 24 avril à 11 h 00.

Une célébration commémorative aura lieu à une date ultérieure. Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits à l’équipe américaine du Comité olympique américain (support.teamusa.org).