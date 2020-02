Le directeur Dave Coldwell évalue les performances de Callum Beardow

RINGSIDE 12/02/2020

đŸ“· Dave Thompson

Samedi soir, Callum Beardow de Sheffield a impressionnĂ© par son public local adorateur alors qu’il passait Ă 2-0 dans le code professionnel.

Le passionnant joueur de 24 ans a remportĂ© une victoire de routine contre le Polonais Pawel Martyniuk, et il est maintenant dĂ©sespĂ©rĂ© de participer Ă une annĂ©e 2020 chargĂ©e alors qu’il continue Ă acquĂ©rir de l’expĂ©rience.

GĂ©rĂ© par Dave Coldwell, il y a de grands espoirs pour Beardow, et l’homme qui guide sa carriĂšre a adorĂ© ce qu’il a vu samedi soir.

“C’Ă©tait une performance de pointe pleine de maturitĂ©”, a dĂ©clarĂ© Coldwell dans les heures qui ont suivi le concours.

“Callum est une grande partie de mon Ă©curie de gestion et c’est quelqu’un avec qui je suis ravi de travailler. Samedi a Ă©tĂ© l’occasion pour lui de vivre un show massif en vedette de Kell Brook.

«Il a brillamment gĂ©rĂ© l’occasion. C’Ă©tait gĂ©nial de le voir revenir sur le ring sur une grande scĂšne et le fait qu’il remporte la victoire le rendrait encore plus impatient de revenir dans des spectacles comme celui-ci. »

Concernant le plan pour Beardow cette annĂ©e, Coldwell a ajoutĂ©: «Il a besoin de plus d’expĂ©rience et c’est mon travail de l’obtenir pour qu’il puisse gravir les classements et apprendre chaque Ă©tape du chemin.

«C’est un individu trĂšs talentueux qui apprend tout le temps et je veux le faire sortir le plus souvent possible afin qu’il puisse ramasser les choses et se mettre lĂ -haut.

“C’est un combattant qui, je crois, a un avenir Ă©norme et je suis ravi de regarder ses progrĂšs alors qu’il continue de dĂ©velopper son Ă©ducation.”