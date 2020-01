Le directeur Peter Kahn ajoute Trinidad Vargas à une stabilité croissante

RINGSIDE 22/01/2020

Gérant de boxe de renom et nominé pour le prix du Manager de l’année BWAA Cus D’Amato 2019, Peter Kahn poursuit sa séquence avec l’ajout de la vedette américaine amateur Trinidad Vargas à sa vaste écurie de boxeurs de classe mondiale.

Le Vargas de 16 ans, combattant hors de Dallas, TX a complété son statut d’amateur avec un record de 198-12, remportant de nombreux titres nationaux tout en se battant comme un poids mouche. Avec son anniversaire le 19 juin, le lycéen junior était trop jeune pour être de qualité pour l’équipe olympique américaine de 2020.

Vargas continuera à s’entraîner à Dallas avec son père Nick Vargas le guidant avant de se diriger vers le sud de la Floride où il sera formé par Javiel Centeno au Sweatbox Boxing and Fitness Center à Davie, en Floride.

“Trinidad a tous les attributs pour devenir champion du monde”, a déclaré Kahn. «Alors qu’il aura 17 ans en juin, Trinidad a un style qui est beaucoup plus enclin aux rangs professionnels que les amateurs. J’ai hâte de travailler avec lui et son père au début de sa carrière professionnelle. »

Parmi les combattants de classe mondiale qui s’entraînent également à Davie, en Floride et travaillent avec Kahn, on trouve Amir Imam, Emmanuel Tagoe et George Kambosos Jr.en plus des meilleurs espoirs Xander Zayas et Nikoloz Sekhniashvili et le poids léger Charlie Sheehy récemment signé, directement issu des essais olympiques de 2020 .

Vargas a déclaré: «Je suis ravi de commencer, j’ai apprécié mon voyage en tant qu’amateur, mais je sais qu’avec Peter dans mon coin, j’aurai le soutien de son expertise tout en combattant en tant que professionnel. Je vais rester à Dallas pendant quelques mois pour travailler avec mon père avant de déménager en Floride. “

Aîné de quatre garçons, Vargas a d’abord pris goût à la boxe à l’âge de six ans et a eu son premier combat amateur de compétition à l’âge de huit ans.

Inclus parmi les distinctions pour Vargas alors qu’il était amateur sont; Deux fois médaillé d’or olympique junior, classé n ° 1 dans six divisions de poids différentes (114 lb, 110 lb, 106 lb, 101 lb, 95 lb et 90 lb), médaillé de bronze international, deux fois aux États-Unis Membre de l’équipe nationale de boxe, quintuple prix du meilleur combattant masculin aux tournois nationaux et boxeur junior Under Armour de l’année.