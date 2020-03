Le discours de Deontay Wilder fait peau neuve avec l’ajout de Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 02/03/2020

Mojahed Fudailat

Le vœu de Deontay Wilder de se venger de son adversaire à deux reprises Tyson Fury a reçu le traitement Mojahed Fudailat dans une nouvelle animation.

Connu pour le «Big Drama Show» de Gennadiy Golovkin se terminant par ses clips, Fudailat est devenu célèbre parmi les fans de sports de combat pour ses parodies hilarantes.

Cette fois-ci, c’est au tour de Wilder, qui a récemment publié sa propre vidéo indiquant ses intentions de vaincre Fury dans un combat de trilogie en juillet.

Habillé dans sa tenue de ring ring et dans son propre château, Wilder commence son discours dans la vidéo après que Phantom Of The Opera ait joué. Il ne faut pas longtemps avant que les apparitions ne soient faites par les rivaux britanniques Anthony Joshua et Fury.

La comédie transpire alors que Fury intensifie ses railleries au ‘Bronze Bomber’ alors que la paire se prépare à recommencer.

DISCOURS PLUS SAUVAGE ENTIER:

«Bonjour, mon peuple. Mon armée de Bomb Squad. Ma nation Bomb Squad. À tous mes proches dans le monde. Je veux juste vous faire savoir que je suis ici.

«Votre roi est ici. Nous n’allons nulle part, car la guerre vient de commencer. Je ressusciterai. Je suis fort. Je suis un roi, tu ne peux pas être fier de moi. Je suis un guerrier. Je suis un roi qui n’abandonnera jamais. Je suis un roi qui se battra à mort.

«Et si quelqu’un ne comprend pas cela, ne comprends pas ce que c’est que d’aller à la guerre. (Ils) ne comprennent pas ce que c’est que de se battre.

«Nous nous relèverons. Nous retrouverons le titre. Je reviendrai. Nous garderons la tête haute. Votre roi est de bonne humeur. Nous ressusciterons comme un phénix de ses cendres et retrouverons le titre.

«Je vous verrai dans quelques mois, car la guerre vient de commencer. Tout mon amour à tout mon peuple. »