Le documentaire Golden Boy «Off the Canvas» débute ce lundi

RINGSIDE 28/03/2020

Golden Boy, la première marque de médias et de divertissement, est fière de mettre en avant une nouvelle édition de son vaste catalogue de contenus originaux en lançant une nouvelle série documentaire intitulée «Off the Canvas» le lundi 30 mars sur DAZN.

La série fournira aux téléspectateurs un portrait intime de certains des prétendants les plus excitants dans le sport de la boxe. “Off the Canvas” sera centré sur l’expérience unique d’un boxeur après le combat, car il présente un aperçu des coulisses de leur vie immédiatement après un combat, que ce soit sa fin en victoire, en défaite ou en match nul.

L’épisode de la première de la série présente la sensation des médias sociaux Ryan Garcia juste après sa superbe victoire par élimination directe au premier tour contre le difficile concurrent Francisco Fonseca le 14 février. Les téléspectateurs auront un accès sans précédent à Garcia alors qu’il célèbre avec sa famille et parle franchement de ses plans pour choquer le monde en 2020.

“Cette série fait partie de nos efforts de longue date pour fournir aux fans des récits convaincants pour nos combats”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Une façon d’y parvenir est de connaître intimement nos combattants. Chaque membre de notre liste a sa propre personnalité, et plus les fans apprennent à les connaître comme nous le faisons, plus ils seront sur le bord de leur siège chaque fois qu’ils les verront se produire. “Off the Canvas” permettra aux fans de se rapprocher et de se familiariser d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. “

«Nos ordres de marche d’Oscar De La Hoya devaient lui apporter un regard unique sur la vie d’un combattant», a déclaré Scott Tetreault, vice-président du marketing numérique et du divertissement de marque chez Golden Boy. «Cela signifiait sortir du moule traditionnel établi par des séries telles que« 24/7 »et« All Access ». Bien que ce soient des spectacles légendaires à part entière, les fans de boxe n’ont pas vraiment eu un aperçu approfondi de la vie des combattants après avoir sorti l’anneau. Notre intention avec ce spectacle était de changer les choses et d’être aussi authentique que possible, en montrant le bon, le mauvais et le laid qui peuvent se produire dans la vie d’un boxeur. “