Le favori des fans, Jaime Munguia, commencera l’année contre Gary O’Sullivan à ses débuts en poids moyen

Posté le 01/09/2020

Par: Rich Lopez

Après une superbe 2019 en boxe, on y revient ce week-end avec des tonnes d’action de boxe pour commencer la nouvelle année. La boxe est de retour sur DAZN ce samedi à l’Alamodome de San Antonio, Texas, avec une carte empilée présentée par Golden Boy Promotions. L’événement principal mettra en vedette Jaime Munguia qui fera son retour au Texas. La co-fonctionnalité mettra en vedette WBC et WBO World Female Super Middleweight Champion Franchon Crews-Dezrun.

L’événement principal sera une ronde de 12 dans la division des poids moyens entre Jaime Munguia et Gary O ’Sullivan.

Crédit photo: compte Twitter Golden Boy Boxing

Jaime Munguia (34-0, 27 KO) du Mexique, est de retour et il fera ses débuts en poids moyen. Munguia a fait ses débuts professionnels à l’âge de 16 ans et s’est frayé un chemin vers un meilleur espoir en quatre ans. Munguia a même été nommée Prospect of the Year en 2017 par Ring Magazine. C’était en 2018, où le jeune Mexicain a fait une déclaration. Munguia a été amené en remplacement tardif pour défier Sadam Ali pour le titre WBO World Super Welterweight après que Liam Smith se soit retiré du combat en raison d’une maladie. Munguia a profité de cette opportunité et a fait exploser Ali en quatre manches pour devenir champion du monde à seulement 21 ans. La plupart des fans ont eu leur premier aperçu de Munguia ce soir-là. Il est immédiatement devenu un favori des fans en raison de son style agressif et de sa volonté d’échanger des coups de poing. La Munguia n’a pas perdu de temps et est revenue se battre dans deux mois. Munguia a été confronté au coriace Liam Smith pour sa première défense de son titre et il a de nouveau prouvé qu’il était une force avec laquelle il fallait compter. Munguia a battu Smith par une décision unanime de 12 rounds dans un bon scrap. Munguia est revenu dans deux mois et a arrêté Brandon Cook au 3e tour. Munguia a également connu une autre année 2019 chargée, mais il a été critiqué. Certains observateurs se sont demandé s’il était vraiment si bon? Pour commencer 2019, il a eu un slugfest contre l’invaincu Takeshi Inoue du Japon et il a passé les 12 rounds avec Munguia remportant une décision unanime de 12 rounds. Le prochain combat serait une mauvaise nuit pour Munguia. Il a de nouveau été contraint de participer aux 12 rounds dans une autre bataille contre l’Irlandais Dennis Hogan. La Munguia a remporté une décision majoritaire mais certains observateurs ont estimé qu’il avait perdu ce combat. La Munguia a terminé l’année en stoppant le match contre Patrick Allotey. Même si Munguia est passé du meilleur espoir au champion du monde, il a des défauts. Il manque de défense et est un combattant unidimensionnel mais il est encore très jeune. Nous devrons attendre et voir s’il peut améliorer sa technique mais une chose est sûre, il apporte de l’excitation et il aime se bagarrer. C’est ce qui amène les fans sur les sièges.

À l’approche de samedi, Munguia fera ses débuts en poids moyen et a maintenant le boxeur du Hall of Fame Erik Morales comme entraîneur. Munguia est grand et devrait s’adapter à la nouvelle catégorie de poids, mais il reste à voir dans quelle mesure il gérerait ce nouveau poids. Il y a beaucoup de grande compétition dans la catégorie des poids légers avec des noms comme Canelo Alvarez, DemetruisAndrade, Jermall Charlo, Gennady “GGG” Golovkin et SergiyDerevyanchenko. Munguia aura besoin d’une autre déclaration pour ses débuts et son challenger pour l’accueillir est Gary O ‘Sullivan.

Gary «Spike» O ’Sullivan (30-3, 21 KO’s) d’Irlande, est le préfet opposant de la Munguia. Sullivan entamera ses onze ans en tant que professionnel. Il a commencé sa carrière en combattant principalement en Irlande et, plus récemment, en combattant dans la région de New York et de Boston. Il a connu des hauts et des bas au cours de sa carrière. Il a également fait son chemin dans le classement en tant que meilleur espoir et a finalement décroché un combat pour l’élimination du titre des poids moyens de la WBA en 2015. Cependant, il a perdu ce combat par arrêt contre Chris Eubank Jr. Depuis cette perte, Sullivan a grimpé à nouveau dans le classement et a gagné un autre combat WBA Middleweight Title Eliminator contre l’artiste KO David Lemieux en 2018. Encore une fois, Sullivan a été arrêté dans le combat et cette fois au 1er tour. Il n’y avait toujours pas de démission à Sullivan et il a remporté deux combats depuis le combat de Lemieux. Maintenant, il aura un autre grand combat contre la Munguia et il devra en tirer le meilleur parti car cela peut être son dernier grand coup. Sullivan apporte également un style agréable à la foule et aime se manifester, ce qui devrait faire du combat un brûleur de grange tant qu’il durera.

Dans la co-fonctionnalité, WBC et WBO World Female Super Middleweight Champion Franchon Crews-Dezrun (6-1, 2 KO’s) de Baltimore, Maryland, s’affronteront contre Alejandra “El Tigre” Jimenez (12-0-1. 9 KO’s ) du Mexique. Crews a commencé sa carrière professionnelle en 2016 avec une défaite contre Claressa Shields. Les deux femmes faisaient leurs débuts professionnels et Crews a perdu par une décision unanime de quatre tours. Depuis lors, Crews s’est amélioré. Pour Crews, 2018 a été sa soirée de sortie lorsqu’elle a battu Maricela Cornejo par une décision majoritaire de 10 tours pour le titre WBC vacant. Pour prouver que la victoire n’était pas un hasard, Crews a battu Cornejo lors d’un match revanche l’année dernière avec une victoire plus décisive par décision unanime de 10 rounds. Cette victoire lui a valu le titre WBO. Les équipages aimeraient une revanche avec Shields, mais devraient d’abord obtenir Jimenez. Jimenez, qui est déjà un pro de cinq ans, a commencé sa carrière chez les poids lourds et était l’ancienne championne du monde féminine WBC. Jimenez a fait une transformation et a perdu beaucoup de poids. Elle fait actuellement campagne à la division des super-moyens à 168 livres. Il y a eu du mauvais sang entre ces dames depuis l’année dernière et elles régleront le score sur le ring samedi.