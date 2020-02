Le favori ultime de Boxxer, Mark Jeffers, parle du tournoi du 3 avril

Mick Kane 28/02/2020

Ultimate Boxxer

Avec un peu plus d’un mois avant la prochaine édition d’Ultimate Boxxer, qui met en vedette Mark Jeffers, le favori avant le tournoi, l’anticipation grandit pour ce qui devrait être une autre nuit épique de boxe à élimination directe.

Encore une fois, le tournoi se déroule à Manchester, cette fois avec le super poids moyen qui tient le premier rôle.

Après avoir remporté le titre de la zone centrale en janvier, Jeffers, basé à Chorley, entre dans la compétition avec humeur.

«À la fin de l’année dernière, j’ai eu une victoire contre Alistair Warren et je viens de vraiment tirer parti de cet élan.» Jeffers exclusivement dit World Boxing News.

«Tout se passe parfaitement dans le camp, en travaillant sur de nouvelles choses, évidemment c’est un style différent. Alors l’élan est en plein essor. “

Gagner Ultimate Boxxer, pense Jeffers, lui ouvrira de plus grandes opportunités.

“J’attends beaucoup avec impatience”, a-t-il dit, “c’est une opportunité énorme, en direct sur BT Sport. Gagnez cela et cela me propulsera vers des titres anglais et britanniques à la fin de l’année. Cela me pousse vers de plus gros titres. »

Bien qu’il connaisse plusieurs concurrents, Jeffers se concentre sur la victoire.

«J’en connais quelques-uns, je connais Luke Blackledge, Charlie Schofield, les deux bons gars. J’ai fait pas mal de combat avec eux donc je les connais très bien. En ce qui concerne la compétition, aucun d’entre eux n’est un mauvais standard mais je crois que je suis à deux niveaux au-dessus. »

TV CHANCE

L’apparition sur Ultimate Boxxer donne à Jeffers la possibilité d’apparaître sur une carte télévisée pour la première fois.

“Ouais, mon premier (télé en direct).” Il a dit. «C’est énorme, 200 000 vues, je pense qu’ils disaient. Ce sera bon pour le public de me voir. »

La boxe de tournoi semble se développer avec les mêmes choses que WBSS, MTK et Ultimate Boxxer ayant toutes des formes de boxe de tournoi et se révélant toutes un succès.

“Certainement”, Jeffers convient de leur succès. «L’argent n’est pas très bon au début, donc une opportunité comme celle-ci, c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

«Les jeunes prospects se battent entre eux, quand il n’y a pas grand-chose de tel. Les tournois sont parfaits pour ça. »

Les billets pour Ultimate Boxxer 7 sont en vente maintenant via https://www.ticketmaster.co.uk/ultimate-boxxer-tickets/ Billets limités disponibles. Les fans peuvent regarder Mark Jeffers en action sur BT Sport le vendredi 3 avril.

Mick Kane est rédacteur pour le World Boxing News. Suivez Mick sur Twitter @MickKaneMMA