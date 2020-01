Le finaliste de Ultimate Boxxer Lenny Fuller monte en classe le 29 février

RINGSIDE 28/01/2020

đŸ“· Ultimate Boxxer

Le finaliste ultime des super-poids welters Boxxer, Lenny Fuller (9-1), fait un bond en classe lors du prochain spectacle de Boxing Connected à Maidstone le 29 février.

Le ‘Gypsy Warrior’, 25 ans de Chart Sutton dans le Kent, affrontera le champion expĂ©rimentĂ© Berman Sanchez (29-12-3) en huit manches dans le combat en tĂȘte d’affiche de l’Ă©vĂ©nement Mote Park Ă la date quadriennale de l’annĂ©e bissextile.

Originaire du Nicaragua, «La Cobra» reprĂ©sente un grand pas en avant pour Fuller alors qu’il tente de faire une dĂ©claration lors de son premier combat de l’annĂ©e.

Sanchez a lancĂ© sa carriĂšre professionnelle en 2002 avec six victoires consĂ©cutives d’arrĂȘt – cinq de ces victimes Ă©taient des dĂ©butants sans mĂ©fiance – et il n’a perdu que deux de ses 25 premiers combats.

Ses dĂ©buts professionnels ont Ă©tĂ© programmĂ©s sur huit rounds, mais ne sont allĂ©s qu’Ă mi-chemin, et il a continuĂ© sa piste de destruction depuis, avec 21 KO sur 29 victoires. MĂȘme ses quatre derniĂšres victoires ont toutes pris fin tĂŽt, dont la plus rĂ©cente en mai de l’annĂ©e derniĂšre.

L’AmĂ©rique centrale a remportĂ© le titre WBA Fedebol des super-plumes Ă sa 30e compĂ©tition et a partagĂ© l’anneau avec le champion du monde des super-plumes Miguel Berchelt (37-1) et le champion du monde des trois poids Jorge Linares (46-5) dos Ă dos. concours.

Avec seulement 10 combats Ă son actif et moins de deux ans dans les rangs professionnels, Fuller affirme avec confiance qu’il est pleinement prĂȘt pour le dĂ©fi Ă venir.

S’adressant exclusivement Ă British Boxing News, il a dĂ©clarĂ©: «Je l’ai vu se battre au York Hall [against Louis Greene] en novembre dernier et vous voyez quelqu’un et savez qu’il est bon, mais vous savez que vous pouvez le battre. “

Le joueur de 36 ans, qui rĂ©side maintenant en Espagne, a Ă©galement pris la distance avec le double titiste europĂ©en Edis Tatli (32-3) en aoĂ»t de l’annĂ©e derniĂšre, ainsi que la compĂ©tition contre les deux prĂ©cĂ©dents champions super-lĂ©gers de l’UEA dans l’actuel titulaire Yazid Amghar (23-0) et l’ancien titulaire Ennock Poulson (11-0).

Fuller dit qu’il se sent incitĂ© par son digne adversaire: «Oui, Ă 100%, cela vous donne plus de motivation Ă vous entraĂźner lorsque le niveau est plus Ă©levĂ©, vous savez Ă quel point ils sont bons, alors vous devez ĂȘtre meilleur. Il a Ă©tĂ© avec des combattants de niveau mondial d’Ă©lite – pas seulement au niveau mondial, mais au niveau mondial d’Ă©lite. Cela vous donne un Ă©norme coup de pouce en sachant cela.

«J’essaie seulement de prouver mon point de vue et de montrer aux gens Ă quel point je peux ĂȘtre bon. Je regarde des tas de garçons du sud et du niveau anglais et, pour ĂȘtre honnĂȘte, je suis prĂȘt pour ces combats maintenant. C’est Ă Joe [manager Joe Elfidh] et Lee [trainer Lee Page] et ce qu’ils disent, mais je suis prĂȘt pour ces combats. “

Le combat avec Sanchez sera le premier concours de huit tours de l’homme de Maidstone de sa carriĂšre, avec lequel il se sent plus Ă l’aise: “Je fais bien huit rondes, je les Ă©pargne tout le temps et je sais que c’est diffĂ©rent de se battre que de se battre, mais je le fais bien, et le rythme des rondes ralentit et vous choisissez mieux vos coups. »

Avant ce combat Ă venir, Fuller Ă©tait de retour sur son terrain de Mote Park en pointant l’un des meilleurs compagnons britanniques, MJ Hall (2-46-2), en quatre rounds en novembre lors d’une Ă©mission MTK Global.

Il a adopté une approche différente des combats précédents et changé constamment de position pour confondre son challenger gaucher tout au long du concours, qui est venu avec confiance aprÚs deux victoires consécutives.

Fuller a expliquĂ© pourquoi: «Ce n’Ă©tait qu’une fuite avant NoĂ«l. J’ai travaillĂ© sur certaines choses dans le gymnase, donc je mettais quelques choses en pratique. Il avait remportĂ© ses deux derniers combats avant moi, alors il est venu pour tenter le coup, mais j’ai traversĂ© le combat confortablement. »

Cette neuviÚme victoire dans son 10e combat a permis au joueur de 25 ans de reprendre le chemin de la victoire, aprÚs avoir remporté sa premiÚre défaite six semaines plus tÎt en septembre lors de la finale des super-welters Ultimate Boxxer, en direct sur BT Sport.

Fuller a lancĂ© la campagne avec style en marquant le KO le plus rapide du tournoi dans les 32 secondes sur Kingsley Egbunike invaincu (4-0), suivi d’une dĂ©cision unanime contre le candidat au titre de la zone sud, Joshua Ejakpovi (13-1) en demi-finale, qui a mis en place une rencontre avec l’Olympien de Rio 2016 Steven Donnelly (7-0) en finale.

En rĂ©flĂ©chissant Ă cette expĂ©rience, il a dĂ©clarĂ©: «C’Ă©tait gĂ©nial, quelle nuit! Kingsley Egbunike et son Ă©quipe prenaient des p * s Ă la pesĂ©e, ils criaient des choses et disaient que j’Ă©tais un travail lĂ©ger et que je faisais de petits commentaires sournois, alors je l’ai assommĂ©! »

Fuller se considÚre comme un poids welter naturel et opérait en fait dans la division ci-dessus dans le tournoi passionnant et rapide.

«Les garçons lĂ -bas le jour faisaient de l’amaigrissement et avaient l’air mauvais, mais j’allais bien, j’ai dĂ©jeunĂ© ce jour-lĂ , buvant de l’eau et ça allait.»

Mis Ă part ses dĂ©buts et le dernier combat, le poids welter a toujours combattu des adversaires plus lourds, partageant mĂȘme l’anneau avec le poids lĂ©ger Scott Hillman dans son quatriĂšme combat.

«Je n’ai pas pris la dĂ©faite de Steven Donnelly comme une perte personnelle, il Ă©tait un bon combattant et de la taille de lui! Il Ă©tait massif, c’Ă©tait une unitĂ©! Je referais dĂ©finitivement Ultimate Boxxer, si ça se prĂ©sente. “

EntraĂźnĂ© par Lee Page, Fuller et son Ă©quipe croient que son niveau pour les opportunitĂ©s de championnat se situe au poids welter et peut-ĂȘtre mĂȘme infĂ©rieur Ă cela.

«Nous parlons de faire campagne chez welter pour des combats de championnat ou mĂȘme de super-lĂ©ger si je peux le faire. J’ai Ă bord un trĂšs bon nutritionniste, Paul O’Neil, qui travaille avec Archie Sharp et Hamzah Sheeraz, et il pense qu’il peut me porter Ă 140 livres.

«Je veux terminer l’annĂ©e en me battant pour la zone sud ou un titre. Je veux vraiment terminer l’annĂ©e sur un combat pour le titre, ça va ĂȘtre une bonne annĂ©e. “

Fuller a fait ses débuts le 12 mai 2018 contre Dale Arrowsmith (1-15-1), le préparant en route vers une victoire aux points blancs.

MalgrĂ© ses antĂ©cĂ©dents amateurs limitĂ©s Ă Westry ABC, il a Ă©tĂ© fortement soutenu dans la scĂšne sans licence, oĂč il a remportĂ© de nombreux titres et accumulĂ© une grande base de fans, ce qui lui a permis de se battre 10 fois en 18 mois.

Son 11e concours tombe à une date qui ne se produit que tous les quatre ans, car il vise à le rendre mémorable avec sans doute le combat le plus risqué de sa carriÚre à ce jour.

Il sera accompagnĂ© de son coĂ©quipier Grant Dennis (14-2), Ă©galement finaliste d’Ultimate Boxxer, qui co-titrera l’Ă©vĂ©nement «Back with a Bang» Ă Mote Park qui comprend Ă©galement Martin Hillman (13-6); Charlie Shane (8-0); Brooklyn Tilley (1-0); Jimmy Peckham (1-0); Zeki Hussein (1-1); et Mick Mills (1-12-1).