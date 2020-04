Le fondateur du SNAC, Victor Conte, donne des conseils sur le système immunitaire contre les coronavirus

RINGSIDE 21/04/2020

Le PDG de la SNAC, Victor Conte, nutritionniste sportif de renommée mondiale et créateur du supplément révolutionnaire de récupération nocturne ZMA, est heureux d’annoncer le lancement de «Victor Conte’s Corner» sur le site Web de la SNAC (snac.com).

Présentant à la fois du contenu textuel et vidéo, Conte’s Corner s’appuiera sur des décennies d’expérience au plus haut niveau du sport professionnel et de l’innovation nutritionnelle.

Cette plateforme divertissante et éducative vous apportera un aperçu de Conte dans le monde des sports de combat, de la nutrition sportive, de l’antidopage, du conditionnement physique et des sujets connexes. Les événements et sujets actuels, y compris le soutien nutritionnel pour un système immunitaire sain dans la lutte contre le coronavirus, seront présentés.

Connu pour ses découvertes révolutionnaires dans les systèmes d’administration de micronutriments, Conte partagera également ses connaissances sur la santé générale, le bien-être et la promotion du potentiel humain grâce à des interventions nutritionnelles.

Conte’s Corner prévoit également de mettre en vedette des contributeurs spéciaux, dont le rédacteur en chef Jim Schmaltz et la nutritionniste célèbre Rehan Jalali. Vous pouvez vous attendre à un contenu exclusif de la stabilité des écrivains et des experts d’élite du SNAC pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées en ces temps incertains.