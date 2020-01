Le formateur d’Andy Ruiz Jr. dit qu’Al Haymon et PBC ont ordonné la fin de leur relation

Nouvelles de boxe du monde 23/01/2020

📾 Mark Robinson

Andy Ruiz Jr. a rompu les liens avec l’entraĂźneur Manny Robles et le patron du Premier Boxing Champions Al Haymon a Ă©tĂ© blĂąmĂ© pour la sĂ©paration.

Robles, qui a guidé Ruiz vers le titre unifié des poids lourds en juin dernier, a été abandonné six semaines seulement aprÚs le match revanche avec Anthony Joshua.

Ruiz Ă©tait indisciplinĂ© dans le camp, selon Robles et ne s’est tout simplement pas entraĂźnĂ© suffisamment pour dĂ©fendre avec succĂšs ses ceintures.

Venant en surpoids massif, Ruiz Ă©tait dominĂ© par Joshua en Arabie Saoudite. “Le Destructeur” ne pouvait pas s’approcher suffisamment pour porter un coup rĂ©vĂ©lateur, comme lors du premier combat.

Joshua a piquĂ© et a saisi son chemin vers la rĂ©demption avec l’aide d’un mentor de l’ancien adversaire Wladimir Klitschko.

L’avenir pourrait maintenant ĂȘtre sombre pour Ruiz Ă moins que le Mexicain ne puisse trouver un entraĂźneur qui Ă©tablit la loi. Le joueur de 30 ans avait fait la fĂȘte pendant quatre mois aprĂšs avoir remportĂ© des millions de la victoire sur Joshua Ă New York.

Si Ruiz ne peut pas récupérer le feu, il y a de fortes chances que sa carriÚre au sommet soit définitivement terminée.

Expliquant la situation, Robles a vu qu’il savait que quelque chose n’allait pas entre les deux.

“Je l’ai vu venir, je vais ĂȘtre honnĂȘte avec vous”, a dĂ©clarĂ© Robles Ă ESPN. «Je l’ai vu venir pendant le camp. Je l’ai vu venir,

«Andy faisait juste ce qu’il voulait. Le pĂšre, Ă©videmment avec lui Ă©tant le manager, il n’avait tout simplement aucun contrĂŽle sur son fils.

«Aucun de nous n’avait le contrĂŽle de lui, d’ailleurs.

“Alors je viens de le voir venir, ça n’allait pas marcher parce qu’il n’Ă©coutait pas. Il ne m’Ă©coute pas et il n’Ă©coute pas son pĂšre. Il n’Ă©coute personne.

«Il l’a dit lui-mĂȘme aprĂšs la confĂ©rence de presse (aprĂšs avoir perdu face Ă AJ). Il s’est excusĂ© auprĂšs de moi, du pĂšre, parce qu’il s’est foutu.

“Alors je me suis dit:” OK, ce n’est qu’une question de temps avant de recevoir l’appel. “Heureusement pour moi, Andy a pris le blĂąme sur lui-mĂȘme et ne s’est pas assis lĂ comme la majoritĂ© des combattants et blĂąmer l’entraĂźneur.”

HAYMON

De plus, dans une tournure significative, Robles dit que le pĂšre de Ruiz a mentionnĂ© qu’Al Haymon avait portĂ© le coup fatal Ă leur relation.

“Ils (Al Haymon et PBC) leur ont apparemment dit qu’ils ne voulaient pas que la mĂȘme chose se rĂ©pĂšte”, a-t-il dĂ©clarĂ©. “C’est ce que c’est, je ne sais pas quoi te dire. Ce n’est pas la premiĂšre fois que ça m’est arrivĂ©.

«Je suis sĂ»r que ce n’est pas la premiĂšre fois que cela arrive Ă d’autres entraĂźneurs. Cela arrive encore et encore.

«Nous finissons toujours par obtenir l’extrĂ©mitĂ© courte du bĂąton. Mais c’est ce que c’est, vous continuez d’avancer. »