Le formateur Dave Coldwell discute d’un nouveau partenariat avec Paul McCullagh

RINGSIDE 20/01/2020

đŸ“· Mark Robinson

L’annĂ©e 2020 de Dave Coldwell a pris un dĂ©part chargĂ© et l’un des multitĂąches les plus occupĂ©s de la boxe a renforcĂ© son Ă©curie de gestion avec l’ajout de l’Irlandais Paul McCullagh.

Le grand coup de poing perspective, qui possĂšde une vaste collection de honneurs amateurs, s’est maintenant dĂ©clarĂ© professionnel et sa carriĂšre sera supervisĂ©e par Coldwell et MTK Global.

Coldwell, qui a guidé de nombreux combattants vers les sommets les plus glorieux de la boxe, est ravi de voir sa derniÚre signature lancer sa nouvelle aventure.

«C’est une opportunitĂ© fantastique pour moi de travailler avec beaucoup de gens formidables», a dĂ©clarĂ© Coldwell.

«L’entraĂźneur de Paul, Jon O’Brian, est un vieil ami Ă moi et certains que je respecte beaucoup et quand il est venu me voir pour discuter de la possibilitĂ© de travailler avec lui et Paul, c’Ă©tait une dĂ©cision facile Ă prendre.

«Aller plus loin et obtenir MTK Global est fantastique. Ils font de grandes choses en boxe depuis longtemps et je suis tellement heureux de travailler avec eux. “

À propos du potentiel de McCullagh, Coldwell a expliquĂ©: «C’est un combattant dont je suis trĂšs excitĂ© et il coche beaucoup de cases dans ce que j’aime chez un combattant. Il est dans de bons combats, il peut frapper et il a trĂšs faim pour rĂ©ussir.

«Le plan est maintenant de dĂ©marrer sa carriĂšre et de lui faire les bons combats afin qu’il puisse apprendre et acquĂ©rir l’expĂ©rience nĂ©cessaire pour aller plus loin. C’est formidable de commencer 2020 de façon aussi positive et je suis toujours ouvert Ă l’extension de mon Ă©curie pour les bons combattants. “