Le Forum AIBA est devenu une immense plateforme de communication pour les fédérations américaines

RINGSIDE 21/01/2020

Pour une toute première fois dans l’histoire, l’AIBA vient sur les continents pour ajuster le dialogue avec les Fédérations Nationales. Le premier forum de l’AIBA pour les fédérations américaines a eu lieu à Panama, au Panama, le 18 janvier.

Le président intérimaire de l’AIBA, le Dr Mohamed Moustahsane et le président de la Commission de marketing de l’AIBA, M. Umar Kremlev, ainsi que le président de l’AMBC Osvaldo Bisbal et le président de la Fédération panaméenne de boxe Tomas Cianca ont accueilli les représentants de 38 fédérations nationales.

Le Dr Moustahsane a affirmé que l’AIBA avait le moment de vérité après que les membres du Comité exécutif aient créé deux organes clés – les commissions de marketing et de réforme.

«Nous avons pris cette décision de commencer un travail sérieux, pour résoudre tous les problèmes mentionnés dans le rapport du CIO. Je dois remercier tous les membres du CE pour le travail et le président de la Commission Marketing Umar Kremlev pour avoir aidé l’AIBA.

C’est la première fois que l’AIBA vient aux Fédérations Nationales pour présider avec elles toutes les améliorations que l’AIBA a réalisées et pour écouter leurs plaintes. Nous sommes pleinement conscients de la diversité des défis et nous essayons d’entendre chaque fédération nationale. Nous voulons montrer que nous ne sommes pas inactifs. L’AIBA fait un travail acharné, apportant de nombreux changements pour montrer au monde que nous prenons soin de la boxe.

Maintenant, la communication n’est plus unilatérale sans obstacle. L’AIBA modifie et simplifie toute la procédure et estime que les Confédérations ont un rôle important à jouer en termes de communication et de processus administratif », a déclaré le Dr Moustahsane.

«Seule la famille AIBA peut sauver l’AIBA», a résumé le président par intérim.

Kremlev a noté que tous les participants sont de grandes familles de boxe. «Nous avons besoin de réformes mondiales pour que l’AIBA redevienne grande. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Nous devons nous unir et nous entraider, pour être en contact. La boxe commence avec les athlètes et les entraîneurs, ils sont notre première priorité. Nous devons avoir de bons concurrents de tous les pays. Dès que nous avons des Fédérations Nationales fortes, cela rend les Confédérations plus fortes qui rendent l’AIBA encore plus forte.

À partir de maintenant, nous organiserons des forums continentaux chaque année. Cela aidera à résoudre de nombreux problèmes et à être en contact avec tous les membres de l’AIBA ».

Invité du forum, le président du Comité olympique de Trinité-et-Tobago, Brian Lewis, a prononcé un discours fort sur les changements culturels.

«Ce forum est sur la conversation nécessaire. Tout le monde devrait être engagé dans le processus de réforme. Mais rien ne changera si la culture ne change pas. Parce que la culture a un impact sur le comportement. La culture fournit le contexte. La culture et la gouvernance sont liées. Je souhaite à l’AIBA le succès de rétablir son statut olympique », a déclaré M. Lewis.

Le Dr Mohamed Moustahsane a remis au public le rapport d’étape de la commission de réforme. Il a montré une nouvelle structure de l’organisation, fournie par le groupe d’avocats de l’AIBA. Le premier projet de statuts sera préparé dans les prochains jours. Chaque fédération nationale le recevra un mois avant le congrès et aura le temps de donner son avis.

«Nous avons maintenant besoin que tout le monde donne activement des recommandations pour les nouveaux statuts de l’AIBA. Il doit être simple et transparent. Nous ne voulons pas 100 articles là-bas. Nous avons besoin de statuts simples, transparents et clairs », a déclaré le Dr Moustahsane.

Les représentants de NF ont posé des questions sur la situation financière actuelle de l’AIBA. Le président de la Commission du marketing, M. Kremlev, a expliqué qu’un énorme travail avait été fait pour le résoudre.

“Bientôt, l’AIBA sera durable et aidera les fédérations nationales à développer la boxe dans le monde”, a-t-il déclaré.

Le Dr Moustahsane a noté que l’AIBA avait de grosses dettes. «C’est un lourd héritage, mais je suis convaincu que les créanciers sont pleinement conscients de la situation financière de l’AIBA. Les entreprises chinoises et azerbaïdjanaises sont nos principaux créanciers, la bonne chose est que ces pays sont profondément impliqués dans le sport, en particulier dans la boxe. Je suis sûr que nous parviendrons à un accord dans le meilleur intérêt du sport », a expliqué le président par intérim.

«La boxe ne changera pas en un jour. C’est un long processus et un travail acharné. Nous avons besoin que l’AIBA soit d’abord durable. Une fois stabilisé, nous pouvons commencer à mettre en œuvre de nouveaux projets et de nouveaux programmes. Rien n’est facile et aucun résultat n’est garanti. Mais nous ferons de notre mieux à chaque étape », a souligné Moustahsane.

«L’AIBA travaille déjà avec de nouvelles technologies qui pourraient être un nouveau départ pour la boxe. Des technologies telles que les capteurs et le tournage multi-caméras peuvent effectuer des reconstructions numériques d’épisodes. Cela aidera à résoudre la subjectivité du jugement. Ces technologies fournissent beaucoup d’informations en termes de statistiques sur le nombre, la qualité et la régularité des coups de poing qui peuvent aider les juges », a-t-il ajouté.

Kremlev représentait le rapport de la Commission Marketing.

«Nous aiderons chaque fédération nationale à améliorer les médias sociaux, à avoir un site Web actif et attrayant. Ensemble, nous ferons un plan marketing. Nous sommes conscients de la forte relation entre la concurrence et le marketing. Ainsi, nous changerons les formats des compétitions et le calendrier des compétitions pour répondre aux exigences du marché des médias et le rendre plus attractif pour les sponsors. Nous veillerons à ce que tous les athlètes puissent avoir la possibilité d’assister à des événements majeurs », a déclaré Kremlev.

Il a également présenté la structure de la Coupe du monde comme une nouvelle compétition AIBA. La première édition devrait être lancée en novembre 2020.