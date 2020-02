Le frère d’Eubank s’inscrit au tournoi Ultimate Boxxer le 3 avril

RINGSIDE 14/02/2020

Ultimate Boxxer, la marque de boxe professionnelle de l’action et du divertissement, a annoncé aujourd’hui les huit combattants Super Middleweight prêts à concourir sur Ultimate Boxxer 7 – le septième épisode de la série, qui se déroulera à la Ice Arena de Manchester le vendredi 3 avril.

Ultimate Boxxer 7 verra certains des meilleurs Super Middleweights britanniques se rassembler sur le format court, y compris Seb Eubank, Mark Jeffers et Diego Costa alors qu’ils s’affrontent pour remporter la robe d’or.

L’événement sera diffusé en direct au Royaume-Uni sur BT Sport.

Les billets pour Ultimate Boxxer 7 sont en vente générale maintenant et peuvent être achetés via Ticketmaster. Les prix des billets commencent à partir de 25 £.

Tous les regards seront rivés sur le combattant britannique Seb Eubank, qui mettra tout en jeu en une nuit. Avec une multitude de combats de boxe amateur et de combats de MMA à son nom et avec un nom de famille qui devrait faire tourner les têtes parmi la communauté de la boxe, il a tout pour prouver qu’il cherche à continuer son record professionnel invaincu dans le ring. Ceux qui s’entraînent étroitement avec lui disent qu’il a définitivement le fameux pouvoir KO d’Eubank.

À seulement 22 ans, Mark Jeffers de Manchester (11-0-0) entrera dans la soirée plein de confiance après sa victoire au titre de la zone centrale lors de son dernier combat. Avec 11 victoires en 11 combats, il entre dans le tournoi comme l’un des favoris avec une comparaison déjà faite avec Ricky Hatton – avec beaucoup de pourboires pour aller au sommet du sport.

Invaincu, Idris Virgo entre dans le tournoi au plus fort de sa carrière. Surtout connu pour son apparition dans Love Island en 2017, il sera déterminé à être pris au sérieux dans le sport professionnel avec son style et sa personnalité excitants.

L’artiste à élimination directe Diego Costa, originaire du Brésil via Manchester (7-0-0), rejoint le tournoi avec le meilleur ratio à élimination directe de la carte. Il n’a pas encore goûté à la défaite dans sa carrière de boxeur professionnel et sa nature explosive excitera certainement les fans alors qu’il cherche à maintenir son record invaincu.

Ensuite, l’ancien champion des super-moyens du Commonwealth, Luke Blackledge, se bat contre Darwen, dans le Lancashire. Blackledge apporte le plus d’expérience à la carte et verra cela comme sa dernière chance de frapper le grand temps.

L’Ecosse est représenté par le champion celtique actuel, Tommy Philbin, qui revient à son poids moyen super préféré et cherchera à reprendre le chemin de la victoire lorsqu’il reviendra dans le ring après avoir subi la défaite pour la première fois lors de son dernier combat.

Charlie Schofield (15-1-0) qui se bat contre Aston sous Lyne et l’Ecossais Tommy Philbin (13-1-0), qui vont tous deux subir des pertes et viseront à prouver ils ont ce qu’il faut pour gagner.

Enfin, deux combattants basés à Manchester complètent le line-up. Charlie Schofield a établi un record de combat très impressionnant de (15-1-0) et mesure 6 pieds 3 pouces. Et Ben Ridings, 22 ans, le plus jeune combattant du tournoi qui cherchera à maintenir son record invaincu devant ses propres fans.

Quatre quarts de finale de tours de 3 x 3 minutes seront suivis de deux demi-finales avant une grande finale pour déterminer qui remportera le titre.

Le tirage au sort des matches de quart de finale sera annoncé dans les prochaines semaines.

L’événement Ultimate Boxxer mettra également en vedette d’autres combats phares, notamment le challenger pour le titre mondial Jimmy Kelly (24-2) et l’invaincu britannique Welterweight Jack, «l’homme de démolition» Rafferty (11-0).

L’attention se tourne maintenant vers Ultimate Boxxer 7 qui verra la série Ultimate Boxxer revenir à Manchester pour la deuxième fois en six mois. Ce soir-là, Nick ‘Wild’ Webb a été couronné vainqueur de l’Ultimate Boxxer 6 en tête des points contre Mark Bennett devant une foule de 4000 personnes.

Benjamin Shalom, Promoteur chez Ultimate Boxxer, a déclaré: «Nous sommes ravis d’apporter Ultimate Boxxer à une division monstre super-moyenne. Les spectacles Ultimate Boxxer ont gagné en popularité avec d’énormes ventes de billets et maintenant une pré-vente à guichets fermés pour ce spectacle.

«Cette fois, nous voulions apporter un groupe de noms prestigieux à la carte et elle est empilée de talents britanniques invaincus de chez nous. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de notre carte de la plus haute qualité à ce jour. »

Il a ajouté: «Ultimate Boxxer a déjà prouvé que c’est une plate-forme pour les boxeurs pour aller concourir au sommet du sport. Shakan Pitters, Mikael Lawal et j’espère que Derrick Osaze se battront tous pour des titres britanniques. Cette année, il y aura encore plus de possibilités pour nos gagnants

Avec une carte de combat empilée de talents locaux et six combattants entrés dans le tournoi invaincus, Ultimate Boxxer 7 promet d’être une nuit inoubliable d’action de boxe explosive à indice d’octane élevé pour les fans de boxe et les fans occasionnels à l’écoute de l’événement. “