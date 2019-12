Le génie complet – et l'idiotie – d'Adam Sandler brille dans «Uncut Gems»

"Regardez dans mes yeux", miaule le joueur invétéré, menteur, philanderer et arnaqueur du NYC Diamond District Howard Ratner à son épouse exaspérée, Dinah. "Ils vous diront ce que je ressens." Il est joué par Adam Sandler, alias le gars qui a chanté "The Hanukkah Song"; elle est jouée par Idina Menzel, alias la dame qui a chanté "Let It Go". Au milieu d'un seder de Pâque tendu, les deux luttent dans un rare moment de calme au sein du nouveau thriller Uncut Gems de Josh et Benny Safdie, qui provoque des attaques de panique. . À contrecœur, elle le taille et considère cette pathétique tentative de sauver leur mariage malgré tous ses bousculades / jeux de hasard / philandering susmentionnés, et étouffe un rire dégoûté lorsqu'elle rend son verdict: "Votre visage – c'est tellement stupide."

Il n'y a aucun moyen que personne n'ait dit cela à Adam Sandler, mot pour mot, dans un film auparavant. Idem "Je pense que vous êtes la personne la plus agaçante de la planète", ce qui est une autre des remarques de Dinah. Il a fait, comme, 41 films et compte, et il a joué une personne objectivement ennuyeuse dans la grande majorité d'entre eux, et de plus au moins la moitié de ces films sont, dans l'ensemble, objectivement stupides. Et pourtant, seulement ici, seulement maintenant, quelqu'un (à savoir, la dame qui a chanté "Show Yourself") cloue enfin l'essence du Sandman, le génie et l'idiotie, l'attrait désespéré et la répulsion totale. Uncut Gems, à la fois bon et (pour lui, en tout cas) profondément malade, donne à Adam Sandler ce qu'il mérite. La question est maintenant de savoir s'il mérite également un Oscar.

Nous l'avons déjà fait; nous avons commencé à le faire avec Punch-Drunk Love, la comédie de rage de Paul Thomas Anderson en 2002, et nous n'avons jamais arrêté. L'idée qu'Adam Sandler criant à des gens qui lui criaient dessus pendant 90 minutes pourrait d'une manière ou d'une autre s'inscrire comme digne de prix et prestigieuse ne s'était pas encore présentée à la plupart des gens. Mais il était là, la star éhontée et déifiée (et hurlante) de Billy Madison et The Waterboy, maintenant cosignée par l'un des réalisateurs les plus acclamés par la critique de la planète et s'engageant dans une conversation d'oreiller hilarante et dérangeante avec Emily Watson. ("Je veux te mâcher le visage", lui dit-elle. "Je veux te dégager les yeux, et je veux les manger, les mâcher et les sucer.")

Le verdict critique sur Sandler depuis une génération a été Il est génial quand il veut être: dégoût de soi dans Funny People de 2009, tendrement troublé dans Les histoires de Meyerowitz en 2017 (nouvelles et sélectionnées). Je fais fondre chaque fois que Sandler et Grace Van Patten font leur duo de piano père-fille twee dans celui-ci. "Vous avez mes mains, vous avez mes orteils", chante-t-il; "Mais heureusement, j'ai le nez de maman", chante-t-elle en retour.

C'est assez proche de "Votre visage, c'est tellement stupide", mais pas assez près. Nous avons mis Adam Sandler dans un bon film car un changement ne suffit plus comme événement, comme argument convaincant, comme modèle pour un vrai concurrent. Mais Uncut Gems est le film qui clique vraiment, qui a poussé la superstar réticente à faire une longue interview dans un magazine pour la première fois en 200 ans, qui a obligé Sandler à menacer, en ondes avec Howard Stern, de faire un autre film " mauvais exprès juste pour vous faire payer tous »s'il ne reçoit pas de statue en or pour celle-ci. (Il n'a pas obtenu de nomination aux Golden Globes, c'est vrai, mais à ce stade, cela pourrait être un compliment.)

Alors pourquoi maintenant, pourquoi ça? Ce qui rend Uncut Gems spécial, c'est que c'est un bon à grand film d'Adam Sandler qui, après une quarantaine d'essais, reproduit le mieux l'expérience de vivre dans sa tête, de ne pas ressentir tant son souffle chaud sur nos visages que de le respirer réellement dans le visages des autres. Tout le monde dans ce film hurle à tout le monde tout le temps, baigné d'une lumière néo-noire maladive et trempé de sueur flop et saisi par des spasmes constants et effrayants de rage caricaturale. Une sorte de rage caricaturale très vive et spécifique et presque réconfortante. Le genre qui peut provenir ou être inspiré par un seul homme. C'est Peak Adam Sandler en termes à la fois (sans doute) de qualité et (sans conteste) l'expérience d'être avec Adam Sandler, ou tout simplement d'être, Adam Sandler. C'est tout ce que n'importe qui, lui compris, peut gérer.

Comme je suis constitutionnellement opposé à l'horreur, à la terreur, à la morosité ou à l'anxiété cinématographique en général, j'ai approché Uncut Gems avec ma nervosité tremblante habituelle. Mais le stress de ce film, à mon avis, n'est pas trop empathique que je ne peux pas supporter de voir quelque chose de mauvais lui arriver, car en effet il n'y a pas de film du tout si de mauvaises choses (poinçonné dans le nez; jeté nu dans propre coffre de voiture; malmené par l'entourage du Weeknd) ne lui arrive pas constamment. Ce que Sandler réalise à la place, avec Howard, c'est qu'il vous pousse à lui plaire sans, pendant une seconde, se sentir désolé pour lui ou même vraiment l'aimer. Il est grossier, cruel et grossier. ("Putain de merde, je vais jouir", annonce-t-il lors de la première mise en mains des joyaux titulaires.) Il est également impuissant à s'autodétruire, et infidèle à plusieurs égards, et répugnant même dans ses précieux moments plus calmes, et pourtant plus il répugne, plus il devient facile à comprendre. (La vue de lui en train de regarder un match des séries éliminatoires de la NBA sur son téléphone tout en mettant son jeune fils au lit m'a blessé profondément en me ressemblant légèrement.)

Le stress est donc dans la pure cacophonie. Une demi-douzaine de gros durs se sont écrasés dans une voiture et se sont criés dessus les piscines refaites. Un long conflit de bijouterie ponctué (mais pas tout à fait interrompu) par un appel du médecin de Howard au sujet de sa récente coloscopie. Une bataille atrocement longue avec la porte automatique défectueuse de cette bijouterie. C’est juste du chaos: râler, déroutant, nauséeux, chaos sans fin. C'est le son apocalyptique de chaque anti-héros cinématographique d'Adam Sandler qui se déchaîne simultanément, Happy et Billy et Nicky et Barry et Sandy luttent tous pour brûler le même oxygène.

Cela peut aussi être, bien sûr, très, très drôle: Sandler a des relations particulièrement excellentes avec Julia Fox (comme Julia, son employée de magasin de bijoux et maîtresse) et, bizarrement mais transcendantalement, Kevin Garnett (comme une version spectaculaire de lui-même) . Avec Julia, ses meilleurs moments ont tendance à être phénoménalement bruyants (un match hurlant après une bagarre après un week-end à l'extérieur d'une boîte de nuit) ou relativement calmes. (En tant qu'offrande de paix, elle se fait tatouer son nom sur son cul, auquel Howard, qui a déjà été décrit comme un «putain de juif fou», répond: «Vous ne pouvez pas être enterré avec moi maintenant.») Mais Le discours d'encouragement de fin de film d'Howard avec Kevin Garnett, juste avant un point culminant prolongé impliquant la réutilisation la plus stressante d'un jeu de séries éliminatoires de la NBA jamais engagé dans le film, pourrait être le point culminant de Uncut Gems dans l'ensemble, sinon toute la carrière de Sandler: il investit les mots Let's putain de pari là-dessus avec une gravité plus motivante que les discours des vestiaires dans Hoosiers, Miracle, Friday Night Lights, Rudy, Remember the Titans et (dans l'esprit) Animal House combinés.

Uncut Gems est le son grinçant et électrisant d'Adam Sandler qui frappe encore un autre équipement, bien sûr, mais c'est aussi la première fois depuis ses jours de gloire des années 90 joyeusement coup de poing qu'un film d'Adam Sandler a réussi à atteindre son équipement et y est resté. Les comédiens à succès ont généralement pourchassé la gloire des Oscars en devenant sérieux, en réprimant leur charisme aveugle au service de quelque chose de plus digne. (Pensez à la tentative de respectabilité de Jim Carrey à la fin des années 90 via Man on the Moon et The Truman Show.) Mais les frères Safdie ont peut-être finalement débloqué le véritable potentiel du Sandman en amplifiant la fureur vertueuse et l'hédonisme homme-enfant jusqu'à ce qu'il soit tout simplement trop terrifiant d'être plus drôle mais parvient quand même à être drôle. Le film le regarde dans les yeux sans cligner des yeux, sans même cligner des yeux. Sandler pourrait bien mériter un Oscar pour nous avoir entraînés. Là encore, nous pourrions tous mériter une sorte de récompense pour y avoir survécu.

