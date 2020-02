Le Golden Boy ajoute Felix Alvarado, champion du monde des poids mouches légers IBF à l’écurie

RINGSIDE 29/02/2020

Golden Boy a ajouté un autre athlète d’élite à son écurie comme IBF Light Flyweight World Titlist Felix «El Gemelo» Alvarado (35-2, 30 KOs) a signé un accord promotionnel avec la société. Alvarado devrait revenir à une date qui sera bientôt annoncée.

Felix Alvarado est le frère jumeau de 31 ans du champion du monde WBA Super Featherweight, René Alvarado. Originaire de Managua, au Nicaragua, Felix a fait ses débuts en 2010 et a passé les prochaines années à gravir les échelons avant d’avoir deux occasions consécutives de titre mondial contre Kazuto Ioka en 2013 et Juan Carlos Reveco en 2014.

Bien qu’il n’ait pas réussi, il n’a pas été découragé puisqu’il a remporté 15 victoires consécutives avant de vaincre le Philippin Randy Petalcorin sur le territoire ennemi pour devenir le champion du monde IBF Light Flyweight. Alvarado est prêt à faire passer sa carrière au niveau supérieur en rejoignant son frère René dans l’écurie Golden Boy.

“Golden Boy est l’un des plus grands promoteurs de la boxe”, a déclaré Felix Alvarado. «Donc, je ne doute pas que c’est la maison où j’appartiens, d’autant plus que ma carrière sera guidée par le légendaire Oscar De La Hoya lui-même. En même temps, cette signature est doublement satisfaisante car mon frère René est également promu par Golden Boy, et c’est là qu’il est devenu champion du monde. C’est pourquoi je suis convaincu que j’ai pris la bonne décision en signant avec eux. »

“Notre écurie ne cesse de s’améliorer et de se renforcer”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Cette signature démontre que non seulement nous pouvons développer des champions du monde comme nous l’avons fait avec Canelo Alvarez et Joseph Diaz Jr., mais nous pouvons également les recruter afin de faire évoluer leur carrière. Nous sommes heureux que Felix Alvarado accompagne son frère René en rejoignant l’écurie Golden Boy. C’est vraiment un exploit impressionnant que nous ayons deux champions du monde qui sont aussi des frères jumeaux. Attendez-vous à ce qu’ils se battent sur la même carte très bientôt. »