Le «grand» George Foreman se classe parmi les quatre premiers poids lourds alors que le débat gronde

Nouvelles de boxe du monde 09/01/2020

📸 M.Williams / S.Trapp / M.Robinson / E.Mulholland

L’ancien champion des poids lourds et le plus ancien à avoir remporté la couronne de la division supérieure, George Foreman, a révélé ses quatre meilleures stars des poids lourds dans l’ordre.

Alors que le débat fait rage sur qui est le meilleur après la reprise par Anthony Joshua de quatre titres mondiaux, «Big» George a classé le quatuor.

En comparant le Contremaître aux cotes de division actuelles de World Boxing News, il n’y a qu’un léger changement.

Foreman a Deontay Wilder au sommet, évidemment, tandis que l’adversaire du 22 février, Tyson Fury, est deuxième. L’Américain place Joshua aux côtés de son ennemi récent, Andy Ruiz Jr., au troisième rang, cependant.

Cela peut être dû au fait que les deux se sont battus en 2019.

Quelle que soit la raison, il semble que ce soit une décision sans précédent dans le monde de la boxe d’avoir une règle à quatre ceintures en troisième position dans n’importe quelle catégorie de poids.

Il pourrait être interprété comme un léger sur Joshua, ou simplement un témoignage de la profondeur au sommet même des rangs de la division supérieure.

WBN a classé Kubrat Pulev au cinquième rang après sa descente sans défaite. Couplé avec le fait que la brute bulgare n’a perdu qu’une seule fois auparavant – à Wladimir Klitschko.

Derrière Pulev, il y aurait Dillian Whyte, Oleksandr Usyk, Joseph Parker, Jarrell Miller, Adam Kownacki, Alexander Povetkin, Michael Hunter, Luis Ortiz et Derek Chisora.

En ce qui concerne les prétendants, 200 livres et plus est probablement la division la plus compacte de tous, aux côtés des poids welters.

2020 a déjà lancé de nombreuses rumeurs de batailles potentielles.

Whyte face à Povetkin, Chisora ​​vs Parker et Usyk vs Hunter ne sont que quelques-unes des offres Matchroom.

Kownacki devrait combattre Dominic Breazeale, tandis que Miller vs Ortiz serait également une possibilité avec Al Haymon.

Une foule de combats de haut niveau à espérer alors que les titres mondiaux continuent d’être hors service avec Wilder et Joshua.

Wilder se prépare pour une trilogie avec Tyson Fury. Joshua est attaché avec au moins un mandataire jusqu’au deuxième semestre.

WBN TOP 5 POIDS LOURDS

1 / Deontay Wilder

2 / Tyson Fury

3 / Anthony Joshua

4 / Andy Ruiz Jr.

5 / Kubrat Pulev

LE TOP 4 DU CONTREMAIN

1 / Wilder

2 / Furie

= 3 / Ruiz / Joshua