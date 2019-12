Le Grinch revient! Avec Tony Harrison et Jermell Charlo

Publié le 20/12/2019

Par: Hans Themistode

À peu près à la même période l’an dernier, Tony «Super Bad» Harrison (28-2, 21 KO) de Détroit a joué le rôle de spoiler dans la maison de Charlo.

Mettant en vedette le Grinch, Harrison a réussi l'un des plus gros bouleversements de l'année, plaçant un défaut sur le record invaincu de Jermell "Iron Man" Charlo (32-1, 16 KO) tout en remportant le titre WBC junior des poids moyens.

"Ce fut un moment surréaliste pour moi, juste récapitulant tout ce qui m'est arrivé et souhaitant que toutes les bonnes personnes qui étaient dans mon coin soient là pour le voir et être là avec moi", a déclaré Harrison.

«J'ai pensé à tout ce qui m'est arrivé qui a été foutu et j'ai dit à Dieu que je comprenais pourquoi il m'avait fait subir ces choses et j'ai compris qu'il savait que j'allais m'en sortir et que je ne perdrais jamais confiance. Je le remerciais pour tous ces moments, tous ces moments qui m'ont fait, moi. Ce ne sont jamais les bons moments, ce sont toujours les mauvais, je suis résilient à travers ces moments et je retire à chaque instant ce message que tout ce qui s'est passé a fait de moi cet homme ce soir-là pour gagner le combat. »

Alors que Harrison croit qu'il a gagné sur la base de sa stratégie et de ses compétences; combattant efficacement de son pied arrière, se déplaçant autour du ring contrôlant efficacement la portée, la distance, feignant avec succès et affichant une maîtrise complète du jab, Harrison a pu choisir ses points et séparer Charlo.

Charlo pense que son agressivité et ses coups de poing ont dicté le rythme et contrôlé le combat.

"J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné ce combat", a déclaré Charlo en référence au premier combat. «J'ai retiré bien plus de rondes que lui. Mais comme je l'ai dit, ce sera un match revanche et je vous promets, comme je suis plus dur de gonnatrain, je vais essayer de m'entraîner différemment. J'ai fait un excellent travail dans le camp d'entraînement. Je ne peux rien ôter de ce que j'étais, l'entraîneur Derrick James et tout le reste du plan de match », a déclaré Jermell dans une interview après le combat.

«J'ai frappé fort. Vous savez ce que je veux dire? », A déclaré Charlo. «J'utilise mon pouvoir. Beaucoup de gens utilisent leurs compétences et utilisent leurs – j'ai des compétences, j'ai du pouvoir, j'ai de la vitesse. »

Regarder le combat se dérouler et demander à chaque combattant de décrire l'action punch-by-punch dans leurs propres mots, est important car il fournit un excellent aperçu de la mentalité de chaque combattant. Leurs réactions et analyses peuvent préfigurer le plan de match et l'état d'esprit de chaque combattant entrant dans le match revanche.

Charlo est livide et semble porter une valise contenant de la colère. Harrison aime jouer du spoiler et aime vivre «sans loyer» dans la tête de Charlo en tant que troll autoproclamé.

Les éléments émotionnels de ce match font plus que préparer une intrigue, mais peuvent influencer le résultat du combat. Ces composants capricieux sont-ils un atout ou un inconvénient pour Charlo avant le match revanche? Peut-il exploiter son intensité, sa férocité et formuler le plan approprié pour se venger?

"Je suis une personne passionnée", a déclaré Charlo, dans un récent aperçu de PBC. "Je suis un gagnant. Quand ils m'ont pris celui-là, bien sûr, une personne passionnée va avoir une réaction différente de celle qu'elle aurait eue. J'ai découvert où était ton cœur. Depuis, je suis en mesure de m'investir davantage pour vous détruire. "

"Je n'aime pas Harrison" bidon ". Il est facile d'expliquer pourquoi le rematch sera différent. Je l'assomme. Je ne peux pas laisser les juges prendre des décisions. C'est ce dont j'ai besoin. Il va dormir. Du froid."

Si Charlo a l'intention de remporter la victoire, il devra peut-être changer les choses lors de cette remise des gaz. Une révision complète peut ne pas être nécessaire, mais une évaluation et une réflexion honnêtes peuvent être essentielles pour que Charlo progresse. Alors que nous attendons officiellement la deuxième partie de cette saga, il semble que Harrison crie échec et mat en ce qui concerne la guerre mentale.

"Lorsque vous êtes de Detroit, cela vous fait quelque chose", a déclaré Harrison. "C'est juste cette motivation supplémentaire quand vous avez quelqu'un qui vous parle de cette merde et vous en parlez."

«J'attends ça toute ma vie et c'est amusant pour moi. Vivre à Detroit, tu dois avoir le don de gab, et c'est un autre art en soi. Je peux donc parler de ma merde, et je le détruis en le faisant. C’est amusant et ça pimente les choses. C'est un bon dîner avec des piments jalapenos. »

Ce week-end, Charlo vise à inverser les rôles et à faire sa meilleure impression du Grinch, dans le but de ruiner la saison des vacances pour Harrison.

La question reste de savoir si l'Iron Man peut ajuster et mettre en œuvre un plan de match permettant un plus grand succès dans le match revanche. Je ne peux pas compter sur l'athlétisme et la colère – c'est ce que Harrison a laissé entendre tout au long de la préparation de ce match revanche.

Harrison vise à contrecarrer les avancées de Charlo et à rester le champion WBC junior des poids moyens une fois que la fumée se sera dissipée.

Je pense que cette relation entre moi et lui est l'une des meilleures relations en boxe », a déclaré Harrison. "Vous ne pouvez pas faire semblant. C’est bon pour le sport que nous ne nous aimons vraiment pas. Et c'est un si bon combat. Ça ne va pas beaucoup mieux que moi et lui et je veux continuer à dépasser ça. "