Le hors concours amateur Aaron Aponte devient professionnel sous la direction de Peter Kahn

RINGSIDE 31/03/2020

Le meilleur amateur amateur Aaron Aponte est entré dans les rangs professionnels en obtenant le soutien du célèbre manager Peter Kahn, a-t-on annoncé aujourd’hui.

L’un des amateurs les plus parlés aux États-Unis avec un record de 98-18, Aponte, 18 ans, rejoint une équipe qui comprend Xander Zayas, 17 ans, et Trinidad Vargas, 16 ans, en tant qu’amateurs exceptionnels qui dirigé vers les rangs professionnels à un jeune âge.

Debout six pieds de haut, Aponte concourra dans la division junior poids welter en tant que professionnel. Actuellement en formation au KO Fitness Gym à Hialeah Gardens, Aponte est diplômé 2019 du Mater Academy Charter High School à Hialeah Gardens, FL.

Dit l’Aponte aux mains lourdes: «J’attends ce moment depuis longtemps. Devenir pro est la première étape pour devenir un champion de boxe. Je suis ravi de dire que nous avons constitué une excellente équipe qui est prête à porter mes talents au sommet. Je sais que mon pouvoir se traduira par les pros et fera de moi un combattant incontournable. Avec la puissance, les compétences et mon QI de boxe, je crois qu’il n’y a pas de limite à mes capacités. »

“Aaron a eu une carrière amateur très réussie et a décidé qu’il était temps d’entrer dans les rangs professionnels”, a déclaré Peter Kahn, finaliste du prix Manager of the Year 2019 de la Boxing Writers Association of America. «À 18 ans, en plus de ses compétences et de son QI de ring de boxe élevé, Aaron a quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner en boxe et c’est le pouvoir naturel de KO. De plus, il est très mature, coachable et possède une forte éthique de travail. Cela, combiné à une excellente relation de travail avec son entraîneur et à un solide soutien familial, je ne doute pas qu’Aaron aura une carrière professionnelle réussie. »

Aponte est formé par son père Reniel Aponte. «Aaron a toujours été un jeune homme très discipliné. Il a commencé la boxe à l’âge de neuf ans alors qu’il participait également à une équipe de baseball de voyage », a déclaré l’aîné Aponte. «Pendant deux ans, il a excellé dans les deux sports, mais a réalisé que ses compétences en boxe étaient un vrai cadeau. Aaron a la volonté et la détermination de devenir un champion du monde sans limite de croissance. »

«Aaron m’a ramené à la boxe et a changé ma vie. Malgré avoir le privilège de travailler avec quatre champions du monde, l’éthique de travail hors du monde d’Aaron a sans aucun doute enflammé ce feu en moi encore plus », a déclaré le co-entraîneur Michael Robles.

«Depuis que nous avons commencé, nous, en équipe; Aaron, son père Reniel et sa mère Melisa et moi nous sommes concentrés et avons travaillé dur pour réaliser ses rêves. Sa progression rapide et son évolution dans le sport de la boxe au fil des ans l’aideront dans son brillant avenir de boxeur professionnel. »

Le père d’Aaron, Reniel, est d’origine portoricaine tandis que sa mère Melisa est argentine.

Une multitude d’autres entraîneurs de haut niveau ont contribué à l’avenir d’Aponte en tant que professionnel.

Selon Teofimo Lopez Sr., entraîneur et père du champion du monde IBF Lightweight Teofimo Lopez Jr., «Je viens d’apprendre que Aaron Aponte est signé aujourd’hui avec un contrat professionnel et je voulais le féliciter pour sa grande carrière amateur. Je connais Aaron depuis qu’il est petit et je suis sûr qu’il connaîtra un grand succès en tant que professionnel. J’ai hâte de voir son premier combat professionnel, ce sera explosif. “

L’entraîneur international primé Pedro Diaz a poursuivi: «J’ai vu Aarón Aponte se battre à plusieurs reprises en tant qu’amateur. Récemment, je l’ai vu se battre à Medellín, en Colombie, dans un futur camp international de champion WBA, où des boxeurs de différents pays du monde se préparaient pour les qualifications olympiques pour Tokyo 2020. »

«Il a un très bon avenir en boxe, il a une bonne technique et ses compétences compétitives et son intelligence sur le ring sont excellentes. De plus, il est un grand boxeur de sa division, ce qui en fait un excellent candidat professionnel. »

Pour Robert Garcia, entraîneur des champions du monde, Mikey Garcia et Jose Ramirez, «je pensais qu’Aponte était l’un des meilleurs combattants des amateurs. Il a de très bonnes compétences en boxe, et une autre chose que j’ai aimé, c’est qu’il a du charisme et qu’il sera aimé des fans de boxe. »

«Il retourne très bien ses coups de poing et ses pieds sont toujours dans la bonne position, ce qui produit la grande puissance dont il dispose.»

Stephen ‘Breadman’ Edwards a déclaré: “J’ai passé une journée de formation avec Aaron récemment. C’est un compagnon de formation de mon neveu Alex et j’étais dans le sud de la Floride pendant quelques jours, alors j’ai travaillé avec eux. Je leur ai donné des exercices de base et Aaron apprenait vite. Les nouvelles séances d’entraînement sont toujours fatigantes et Aaron les a terminées sans se plaindre. »

«Aaron a une très bonne taille pour son poids et est très athlétique. Il a des fondamentaux solides et surtout un caractère élevé et cela va plus loin que le talent à mon avis. »