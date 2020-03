Le jour où Floyd Mayweather est devenu un poids lourd

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

Les histoires de la grandeur de Roger Mayweather et de l’influence qu’il a exercĂ©e sur le neveu Floyd Mayweather ont continuĂ© Ă Ă©clairer pendant ces pĂ©riodes les plus Ă©tranges.

Un tel conte a été raconté par le promoteur actuel Dmitriy Salita, qui a parlé à ES News via le téléphone portable Face Time alors que tout le monde reste en lock-out.

Le jour oĂč Floyd a pris un poids lourd dans la salle de gym pendant que Salita regardait Ă©tait un exemple fascinant du partenariat et de la relation dont Roger et son jeune protĂ©gĂ© jouissaient.

Détenant une éthique de travail incomparable, Roger était responsable du slogan que nous attribuons tous à Mayweather de ses jours comme étant le combattant numéro un de sa génération.

La triste mort de Roger Ă l’Ăąge de 58 ans la semaine derniĂšre a Ă©tĂ© ressentie dans le monde de la boxe.

Salita a peint le tableau lorsque Floyd a donné 60 livres et plus à un combattant au Top Rank Gym au début des années 2000.

«Quand nous Ă©tions dans le gymnase, c’Ă©tait comme aprĂšs l’un des combats de Floyd. Nous traĂźnions juste. Ce gars entre dans la salle de gym. Un poids lourd. Il dit: “Je veux de la boxe”, a expliquĂ© Salita Ă Elie Seckbach.

“Il Ă©tait comme parler beaucoup de claquements et personne n’avait Ă©tĂ© choisi pour s’épargner, alors Floyd Ă©tait comme,” Leonard (Ellerbe) sort mes affaires de la voiture! “

«Leonard est allé à la voiture, a pris son équipement et Floyd est monté sur le ring avec lui (le poids lourd).

«Trente secondes aprĂšs avoir fait son (cĂ©lĂšbre) roulement d’Ă©paule et ça, il frappe ce gars d’un coup de corps et laisse tomber le gars. Il Ă©tait un poids lourd et le gars pouvait se battre.

“Ensuite, Roger a dit:” Si vous ĂȘtes un vrai combattant, vous entrez et vous vous battez “. Et c’est ce que Floyd a fait. Il faut cet esprit. S’entraĂźner depuis que vous ĂȘtes enfant, avoir ce genre de mentalitĂ© pour ĂȘtre un grand combattant. »

ROGER

Ajoutant des fĂ©licitations supplĂ©mentaires Ă Roger, Salita a dĂ©clarĂ©: «Vous savez, quelque chose de gĂ©nial comme Floyd Mayweather (et Roger) ne se produit pas par accident. J’ai vu Ă quel point ils travaillaient dur.

«Comme ils se sont entraĂźnĂ©s dur et la routine qu’ils ont Ă©tablie. Chaque jour Ă©tait diffĂ©rent. Mais la mĂȘme chose Ă certains Ă©gards.

«Le mĂȘme niveau d’intensitĂ©, la routine qu’ils avaient et le travail qu’ils ont fait ensemble. Roger a jouĂ© un trĂšs grand rĂŽle. »

En guidant Floyd au sommet de son art, la place de Roger dans l’histoire de la boxe est assurĂ©ment Ă jamais assurĂ©e.