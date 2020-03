Le léger Charles Frankham signe un accord de gestion avec Dave Coldwell

RINGSIDE 11/03/2020

L’écurie de gestion florissante de Dave Coldwell s’est développée cette semaine avec la signature de Charles Frankham.

Le poids léger Crowthorne, reconnu comme l’un des meilleurs talents de l’équipe du Team GB, a fait un début prometteur à sa carrière professionnelle avec deux victoires en autant de sorties.

Coldwell est ravi de guider une autre grande perspective vers le sommet du sport.

“C’était une évidence pour moi”, a révélé Coldwell concernant l’opportunité de gérer Frankham.

«Charles est un combattant qui faisait de grandes choses en tant qu’amateur et il suffit de regarder ses références avec le gilet pour se rendre compte à quel point un enfant est spécial parce que son succès lors de tournois, à la maison et à l’étranger, était très impressionnant.

“Il est maintenant dans le code payé et avec moi-même le gérant et Angel Fernandez le formant, je crois que les fondations sont là pour une carrière très prospère.”

Lors du prochain coup de Frankham, Coldwell a ajouté: «La clé est maintenant de l’occuper et de lui donner les bons combats au bon moment. C’est un boxeur passionné qui cherche à bouger rapidement et son ambition est autre chose, mais les gens doivent se rappeler qu’il est jeune et qu’il n’y a pas de précipitation en ce moment.

«Il est essentiel qu’il apprenne de chaque combat et acquière de l’expérience, et bien qu’il y ait du travail à faire.

“Je dois admettre que je suis très excité de travailler avec lui et je suis convaincu qu’il peut faire un voyage mémorable vers le sommet.”