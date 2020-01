Le Logjam de la Conférence Ouest de la NBA et la course à la huitième graine

Fidèle à sa réputation, la Conférence de l’Ouest est la plus compétitive des deux cette saison. Sept équipes sont sur la bulle des séries éliminatoires, ne poursuivant essentiellement qu’une seule place, avec seulement trois matchs les séparant actuellement. La différence ce tour de passe est que ces équipes n’ont été compétitives que les unes contre les autres. De la Nouvelle-Orléans au 14e rang jusqu’à San Antonio au huitième, il n’y a aucun record de victoires. Les expériences et les situations se chevauchent, presque tous les prétendants sont accablés de blessures, empoisonnés par des séquences perdantes et soumis à des files d’attente mystifiantes.

Voici un guide du monde des équipes de la Conférence de l’Ouest coincées au milieu:

San Antonio Spurs (huitième graine, 15-20)

Pour comprendre les Spurs, j’aimerais que vous rencontriez Toby, un programmeur Web de Reading, en Angleterre. Toby est apparu dans la saison 2 du Great British Baking Show, qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, est une série joyeuse et attachante pour les boulangers amateurs dans laquelle les cookies sont appelés biscuits et le mot pâtisserie est normalisé. Dans le tout premier épisode, notre Toby se trompe. Toby confond le sel avec le sucre tout en mélangeant sa pâte à gâteau aux anges. En conséquence, le gâteau de Toby devient un dépôt non comestible de chlorure de sodium. Toby est éliminé à la fin de l’épisode.

Les cinq joueurs qui composent la formation de départ de San Antonio n’étaient pas censés jouer ensemble. Ses membres les plus chers, DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, sont souvent hors de propos sur le terrain. Les deux sont des ajustements archaïques maladroits et limites pour la NBA moderne, en plus de DeRozan infectant la défense et Aldridge étant dans les limbes positionnelles. Ils tirent plus de coups de milieu de gamme combinés que tout autre tandem. Aldridge mène la ligue en tentatives et DeRozan est troisième; ironiquement, Kawhi Leonard est pris en sandwich entre les deux. Le fait que DeRozan et LMA ne travaillent pas pour Gregg Popovich, l’un des rares entraîneurs de la vieille école, aggrave encore la dissonance. Comme le sort du cher Toby’s bake, la situation semble être – cette saison, au moins – irréparable. Un peu dur pour une analogie impliquant le Great British Bake Off, mais il faudrait un échange majeur ou deux avant la date limite du 6 février pour que l’espoir soit rétabli, et j’imagine que la valeur commerciale de la paire touche son plus bas.

Il est risqué de faire pivoter la mi-saison, en particulier lorsque l’équipe est techniquement en vue des séries éliminatoires avec l’alignement tel qu’il est actuellement construit, mais il est temps pour Popovich and Co. de se pencher sur la prochaine génération de Spurs. Ils méritent plus – plus de temps de jeu pour Lonnie Walker, plus de files d’attente expérimentales pour Derrick White et Dejounte Murray, plus de priorité pour Jakob Pöltl sur Aldridge. San Antonio a un avenir, mais ce n’est pas dans un avenir immédiat.

Cette saison marquera la 23e participation consécutive des Spurs aux séries éliminatoires, s’ils parviennent à rester au sommet de la médiocrité. Une poignée d’équipes sous leurs ordres semble cependant plus qualifiée pour bouleverser une tête de série, et quoi de pire qu’une élimination au premier tour? Toby?

TL; DR: San Antonio risquera une offre de post-saison cette saison si elle élimine DeRozan et Aldridge, mais ce serait pour le plus grand bien.

Grizzlies de Memphis (neuvième, 15-22)

Une série éliminatoire mettant en vedette les Grizzlies serait la relâche scolaire sans les regrets. (Également sans hormones, sans argent, sans confusion sur où vous allez dans la vie, pleurer, emprisonner [?].) Memphis est l’une des plus jeunes équipes de la NBA, en âge et en esprit. Jaren Jackson Jr.et le favori de la recrue de l’année Ja Morant, tous deux âgés de 20 ans, mènent Memphis dans la notation, et seuls quatre joueurs de la liste ont plus de 24 ans (dont l’un, Kyle Anderson, 26 ans, a un cas sévère de Baby Face. Donc techniquement 3.5.)

Les Grizzlies sont une semaine à Cancun sur un terrain de basket. Ils sont inexpérimentés – Jonas Valanciunas et Jae Crowder sont les seuls partants qui ont joué en séries éliminatoires – et ils sont enivrants; La photo géniale de 3 points de JJJ suffit à elle seule pour garder votre attention. Memphis est sauvage (regardez Morant dunk), Memphis est dangereux (regardez Morant atterrir) et Memphis veut savoir si vous aimeriez une autre Corona.

Ces nouveaux Grizz post-Grit et Grind sont bien en avance sur leur calendrier. Rater les éliminatoires ne serait pas trop accablant pour eux. De plus, ils pourraient avoir plus de chance dans le repêchage de cette année. Le choix du premier tour des Grizzlies en 2020 est actuellement dû à Boston (un souvenir cher de l’accord qui a amené Jeff Green en ville en 2015), mais il a des protections; si Memphis atterrit n’importe où entre le choix 1 et le choix 6, cela gardera le choix, et les Celtics devront attendre jusqu’en 2021. Morant et Jackson sont la preuve que le front office est capable de bien rédiger – la recrue Brandon Clarke, aussi, qui a été acquis via le commerce de nuit. Et ce trio est la raison pour laquelle Memphis n’est pas une serrure de loterie au milieu d’une saison de reconstruction. Le Grizz a également l’un des horaires restants les moins intimidants de cette liste; seuls les pélicans peuvent s’attendre à une conduite plus douce. Pour la première fois depuis que j’ai prononcé le mot Bickerstaff à voix haute, je ne suis pas sur Memphis pour les éliminatoires.

TL; DR: Je suis peut-être trop ivre de Memphis pour être réaliste quant à ses chances en séries éliminatoires, mais le calendrier restant sera bon pour les Grizzlies.

Portland Trail Blazers (10e, 15-22)

Si les Blazers étaient une personne, ils seraient l’acteur expérimenté avec quelques rôles plus importants à leur actif, celui qui n’a pas nécessairement réussi mais qui a eu trop de pauses encourageantes pour abandonner et reprendre son ancien travail de vente. . Pourtant, aujourd’hui, Portland est horrifié de découvrir que tout le monde dans la salle d’attente d’audition est beaucoup plus jeune. Avec des équipes comme Phoenix, Minnesota, Sacramento, La Nouvelle-Orléans et Memphis, Portland est l’adulte dans la pièce.

L’expérience est la plus grande chose que les Blazers ont cette saison. C’est tout aussi précieux et triste – précieux car aucune autre équipe en lice pour la huitième tête de série ne l’a en dehors des Spurs, et triste parce que le meilleur attribut de Portland est en fait quelque chose de son passé. Mais encore une fois, inestimable: les Blazers ont décroché une place en séries éliminatoires au cours de chacune des six dernières années. Les cinq organisations énumérées ci-dessus ont disputé sept matches consécutifs au cours de cette période. La séquence de San Antonio est beaucoup plus longue que celle de Portland, mais ce dernier est le choix le plus sûr pour faire les séries éliminatoires cette année en se basant uniquement sur la puissance des stars. Damian Lillard a mis fin à une franchise au cours des dernières séries éliminatoires; il est bien en son pouvoir d’en sauver un. Une Dame indestructible a émergé à plusieurs reprises pour soulever Portland en fin de saison, et il affiche actuellement une moyenne de 27,1 points, un sommet en carrière.

Ce dont Portland a le plus besoin, c’est d’un guérisseur et d’un peu de chance. Le record des Blazers est plus compréhensible lorsqu’il est vu côte à côte avec leur rapport de blessure. Zach Collins est absent depuis une opération à l’épaule en novembre, Rodney Hood est absent pour la saison après avoir déchiré son Achille en décembre, et Jusuf Nurkic se remet toujours de l’horrible fracture de la jambe qu’il a subie la saison dernière. (Il espère revenir bientôt; en décembre, il a dit qu’il était «là où je veux être … sans douleur», ce qui pourrait être la vérité ou des vœux pieux, bien que le libellé soit charmant dans les deux cas.) En tout, trois entrées sont absents, trois défenseurs clés sont passés de ce qui est maintenant à égalité au septième rang des défenseurs de la ligue.

TL; DR: Les Blazers à pleine puissance sont capables de clôturer une saison, mais les Blazers qui ont ouvert la nouvelle année ont perdu contre les Knicks 117-93. Il est seulement possible d’améliorer tant de choses sans échange ni reprise (ou reprises).

Minnesota Timberwolves (11e, 14-21)

Le Minnesota a remporté deux fois tout le mois de décembre. Leur saison de vacances comprenait une séquence de 11 matchs de défaite haineux, et à l’arrière de cette séquence, les Wolves ont perdu Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins à cause d’une blessure. Pendant l’absence de KAT, The Athletic’s Ethan Strauss a rapporté que les Warriors surveillaient les villes parce qu’il était malheureux au Minnesota.

Wiggins, qui a finalement atteint son rythme cette saison, est de nouveau en bonne santé. Towns est toujours au jour le jour, bien qu’en son absence, le Minnesota soit devenu complètement Moneyball. Jeff Teague ne démarre plus. Il s’agit d’un effort collectif entre Robert Covington, des noms que vous n’avez pas entendus depuis leurs jours collégiaux et des noms que vous n’avez pas entendus du tout: Shabazz Napier, qui commence maintenant, est un coup de pouce fiable; Naz Reid écarte le sol; Kelan Martin, appelé il y a une semaine de la Ligue G, est l’énergie qui alimente l’unité de banc; Keita Bates-Diop assume plus de responsabilités à l’intérieur; Gorgui Dieng est une superstar sous-payée.

TL; DR: Je ne sais pas ce qui se passe ici – je me suis endormi pendant Moneyball – mais rien de tout cela ne ressemble à une équipe éliminatoire sans Towns.

Phoenix Suns (12e, 14-22)

Phoenix a perdu huit matchs consécutifs le mois dernier, ce qui, compte tenu des équipes dans lesquelles ils se trouvent, était plutôt doux. Cela n’a pas détruit les chances des Suns de mettre fin à leur sécheresse de neuf ans en séries éliminatoires, en raison du faible niveau auquel le reste de l’Ouest moyen opère. Le potentiel, ou même l’idée lointaine et radicale de potentiel que James Jones a lue il y a longtemps dans une brochure, alimentent cette organisation depuis des années. Il affiche enfin des retours cette saison, en partie grâce à un afflux de vétérans réguliers, mais Phoenix aura besoin de quelques facteurs internes et externes pour tomber en sa faveur pour décrocher une place en séries éliminatoires.

La semaine dernière, j’ai écrit sur un échange possible pour Kevin Love pour élever le tir à 3 points des Suns parmi les meilleures menaces de la ligue. La liste, telle quelle, a un problème d’effort et de cohérence. Deandre Ayton doit se ré-acclimater complètement. Mikal Bridges doit mettre son attaque au niveau de sa défense. Mais il y a vraiment, vraiment encore de l’espoir. Devin Booker a une moyenne de 34,8 points au cours de ses six derniers matchs et l’intensité de Kelly Oubre Jr. est contagieuse.

TL; DR: Ce n’est pas encore le moment d’abandonner, mais le jeune noyau des Suns doit changer ses habitudes incohérentes.

Sacramento Kings (13th, 14-23)

Si les Kings avaient réussi à gagner trois matchs entre le 17 décembre et le Nouvel An, ils seraient à égalité pour la huitième tête de série. Au lieu de cela, ils ont laissé tomber huit de suite. Sacramento vit maintenant dans le sous-sol de l’Ouest, un endroit douloureux où traiter Bogdan Bogdanovic pour Kyle Kuzma est une possibilité (j’aime bien rire, n’est-ce pas?), Et où quelqu’un du calibre de Dewayne Dedmon est devenu si enhardi par le découragement qu’il a publiquement demandé un échange. (Pour le contexte, la dernière personne à le faire a été Anthony Davis, et son audace était choquante.) Je ne comprends vraiment pas pourquoi les vétérans continuent de signer avec les Kings pour être mécontents d’ici janvier.

L’offensive rapide de la saison dernière a ralenti sous la direction de Luke Walton, qui veut se concentrer d’abord sur les fondamentaux. Sauf que De’Aaron Fox n’est pas censé ralentir. Il est à son meilleur quand il est flou, quelque chose que Dave Joerger a généreusement découvert pour Walton pendant le plaisir et la réussite de la saison 2018-19 de Sac. Vouloir clouer les bases est logique, mais un rythme plus rapide a également dissimulé les erreurs que les Kings faisaient en raison de ce manque d’entraînement de base. Les défenses ne sont pas définies. Passer devient subconscient. Il y a un sentiment d’urgence naturel. Tout cela disparaît quand une infraction frappe les freins.

Dans la défense de l’équipe, Sacramento a eu ses propres problèmes de blessure: Marvin Bagley III a raté 28 matchs au total, tandis que Fox était absent pour un tronçon de 17 matchs après une cheville pop dans la pratique. Bagley est encore loin de revenir, mais Fox est de retour. C’est le moment de courir.

TL; DR: DÉFINIR L’HOMME.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans (14e, 12-25)

Je veux croire que les Pélicans ont encore une chance de faire les séries éliminatoires. Ils ont rebondi après une séquence de 13 défaites – au cours de laquelle Alvin Gentry n’a miraculeusement pas été licencié; puissions-nous tous avoir la confiance de David Griffin les uns dans les autres – pour remporter six de leurs neuf derniers matchs, y compris des victoires contre les Nuggets et les Rockets. (Gardez cela entre nous, mais la Nouvelle-Orléans a également été privée d’une faute de dernière seconde lors de sa dernière défaite contre l’Utah. Le match aurait dû aller en prolongation.) De toutes les équipes de cette liste, les Pélicans ont le plus faible (lire: le plus bruyant) force restante du calendrier.

L’amélioration soudaine est due à l’alignement sur lequel les Pélicans devaient s’appuyer pendant la pré-saison, sans Zion Williamson: Lonzo Ball, JJ Redick, Jrue Holiday, Brandon Ingram, Derrick Favors. Ball est enfin en train de rectifier son jeu après les Lakers, suivant le chemin d’Ingram et montrant l’agression qui n’a éclaté qu’à Los Angeles. Favors, quant à lui, est revenu après avoir raté 16 matchs en raison de spasmes au dos et du décès de sa mère. La Nouvelle-Orléans commence à racheter sa saison, préparant le terrain pour le retour de Zion, qui devrait être bientôt. Mardi, Jonathan Tjarks a écrit sur la grande question entourant la recrue, à savoir comment l’utiliser au mieux. C’est là la raison d’espérer pour la Nouvelle-Orléans, ce qui les a maintenus en vie depuis le départ d’Anthony Davis et cette saison a commencé à s’effondrer, qu’ils auront la possibilité de l’utiliser du tout.

TL; DR: Enfin, tout s’aligne. Au risque de devenir trop haut sur les pélicans, revenons trop haut sur les pélicans.