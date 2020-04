Le manager de boxe Adrian Clark s’associe à Fight Network

RINGSIDE 02/04/2020

Fight Network, une filiale d’Anthem Sports & Entertainment et du premier réseau mondial de sports de combat, a annoncé aujourd’hui que l’auteur, producteur et manager de boxe Adrian Clark a rejoint l’organisation en tant que consultant pour développer une programmation originale et des partenariats stratégiques axés sur les professionnels et les amateurs le contenu de boxe, ainsi que le soutien aux médias sociaux et à la croissance de la communauté sur les plateformes numériques et sociales de Fight Network.

Clark a géré divers clients, dont Jerry Belmontes, James De La Rosa, Willie Monroe Jr. et Frank Galarza. Clark a également travaillé en étroite collaboration avec Jarrell “Big Baby” Miller et l’actuel champion du monde de poids welter Errol Spence.

Il était un agent certifié pour la National Basketball Players Association (NBPA) de 2012 à 2014. Clark a été honoré par Forbes dans leur «30 Under 30» pour 2016 dans le sport. Clark a également publié plusieurs livres, dont ‘i’ A Guide for Young Entrepreneurs, Protect Yourself at All Times: A Guide for Professional Boxers, Boxing = Life and Dark Horse.

Clark a lancé son initiative Protect Yourself at All Times en février 2016, y compris un livre, un podcast et un blog vidéo. Everlast Worldwide, le leader mondial de la fabrication, de la commercialisation et du concédant de licence d’équipement de boxe, de MMA et de fitness, s’est associé à Clark en 2018 pour lancer le tout premier symposium Protect Yourself at All Times, un outil éducatif pour les combattants et leurs familles dont le but est d’éduquer et informer les boxeurs professionnels sur la nature des affaires en boxe. Clark développera le concept dans une série télévisée pour Fight Network en plus d’autres programmes originaux pour le réseau.

“Je suis impatient de travailler avec Fight Network pour améliorer la profondeur de sa couverture de boxe”, a déclaré Clark. «En travaillant en étroite collaboration avec mon réseau de contacts dans l’industrie et l’équipe de production originale de FN Studios, nous développerons une nouvelle programmation pour mettre en lumière la science douce et les sujets qui sont souvent occultés dans la couverture grand public. Avec sa récente résurgence de la popularité grand public, c’est le moment opportun pour offrir aux abonnés de Fight Network une couverture sans précédent de leurs stars de boxe préférées, à la fois dans le ring et dans les coulisses. »

“L’augmentation de la popularité de la boxe ces dernières années ne peut être sous-estimée”, a déclaré Ariel Shnerer, le nouveau directeur général de Fight Network. «Avec plus de façons de consommer des combats que jamais et de nouvelles stars sont nées, le sport a connu une croissance énorme à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de collaborer avec Adrian sur de nouvelles initiatives de programmation et opportunités de parrainage alors que nous mettons un accent renouvelé sur notre couverture du sport, non seulement à travers nos émissions d’actualités hebdomadaires et nos combats en direct, mais en développant des productions originales qui rapprochent nos téléspectateurs du combats et combattants qu’ils aiment, ainsi que des programmes éducatifs sur les affaires de la boxe. “