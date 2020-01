Le manager emblématique Stan Hoffman parle de sa course sauvage dans le monde de la boxe

Publié le 01/07/2020

Par: Sean Crose

L’Atlantic City Boxing Hall of Fame décrit Stan Hoffman comme «un natif de Brooklyn et du Bronx, New York (qui) a dirigé, conseillé et / ou promu 38 champions du monde au cours de ses près de 50 ans de travail dans l’industrie de la boxe». , ne raye que la surface. Connu pour avoir guidé James Toney, Iran Barkley et Hasim Rahman, Hoffman, 88 ans, n’était pas à l’origine très intéressé par le combat. En fait, l’entreprise lui est venue essentiellement. «J’étais assis dans mon bureau dans la 57e et la 7e avenue», dit-il, notant qu’il «possédait des maisons de disques» à l’époque.

Quelqu’un est entré au bureau pour vendre à Hoffman de la musique pas très bonne.

Hoffman était sur le point d’envoyer l’homme sur son chemin, lorsque les vendeurs potentiels ont noté des photos de combattants amateurs tapissant les murs du bureau. Hoffman a appris que l’homme connaissait deux combattants qui avaient raté les Jeux olympiques de 1980 à cause du boycott de la Russie par le président Carter. “Il a dit”, se souvient Hoffman, “tous les deux ont besoin d’un manager.” Le reste appartient à l’histoire. Pourtant, la situation n’était pas toujours fluide pour Hoffman alors qu’il s’engageait dans le jeu de combat. Par exemple, Hoffman est allé une fois rencontrer Bob Arum au bureau d’Arum. Hoffman attendit ce qui semblait éternel, mais réalisa que la réunion n’aurait jamais réellement lieu.

La même chose s’est reproduite lorsque Hoffman est allé rencontrer Don King. Après avoir attendu deux heures pour le célèbre promoteur, Hoffman a décidé qu’il ne laisserait pas ce qui s’est passé avec Arum se reproduire. “Dites à Don King,” a-t-il dit au secrétaire de King, “où aller et je vais vous dire exactement comment vous y rendre.” Contrairement à Arum, King a tendu la main et s’est excusé. C’était suffisant pour Hoffman. “Nous avons pu manger”, dit-il, “et tout est parti de là.” Être connecté au promoteur le plus célèbre de l’histoire serait assez notable, mais Hoffman a pu atteindre le sommet de la gestion de la boxe lorsque Rahman a remporté le poids lourd. championnat en éliminant Lennox Lewis en 2001.

Hoffman s’était soudainement retrouvé dans une position unique – celle où il pouvait faire beaucoup d’argent à son combattant. “Nous venions de rentrer de l’élimination de Lennox Lewis en Afrique du Sud”, se souvient Hoffman d’une autre rencontre avec King. «Nous nous sommes disputés en quatrième et quatrième position pendant des heures et des heures.» Les choses sont arrivées à un point où Hoffman et Rahman ont décidé de s’éloigner d’un accord avec King. “Alors que nous partions”, dit Hoffman, “nous étions dans le couloir en train de nous préparer à monter dans l’ascenseur … et il (King) est descendu en courant et a dit d’accord, d’accord, nous avons un accord.”

Quel genre d’accord, vous demandez-vous?

«Cinq millions de dollars», dit Hoffman, «et il nous l’a donné ce soir-là.» Ce n’était rien sinon un couronnement. “J’ai probablement obtenu le plus gros bonus de signature pour un combattant de l’histoire de la boxe”, affirme-t-il. Pourtant, comme beaucoup d’histoires uniques, le vrai pouvoir réside dans les détails. “Il a un sac à linge”, dit Hoffman à propos de King, “et il ouvre le sac à linge et il y a deux cent mille dollars en espèces.” Mais ce n’était pas tout. “Il m’a remis son chèque personnel”, ajoute Hoffman, “pour quatre millions, huit cent mille dollars.”

“S’il vous plaît, n’allez pas à la banque trop tôt lundi”, se souvient Hoffman. “Je dois transférer l’argent.”

Boxinginsider.com Radio apporte le Boxing Gym au studio de radio chaque semaine. Abonnez-vous à BoxingInsider Radio sur iTunes, Spotify, Spreaker, Soundcloud, Google Podcasts et autres plateformes et écoutez sur boxinginsider.com