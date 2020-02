Le match revanche de Deontay Wilder avec Tyson Fury sera un ‘Fight for Peace’ ce week-end

RINGSIDE 20/02/2020

📾 Amanda Westcott

Le champion des poids lourds du World Boxing Council Deontay «The Bronze Bomber» Wilder est heureux d’annoncer que sa revanche avec Tyson «The Gypsy King» Fury en tĂȘte d’affiche de l’Ă©vĂ©nement historique, mĂ©ga PPV, ce samedi 22 fĂ©vrier de la MGM Grand Garden Arena sera sa premiĂšre «Fight for Peace» sous la Fondation Pontifex Scholas Ocurrentes.

Wilder a autorisĂ© sa sociĂ©tĂ© BombZquad Promotions et son co-promoteur TGB Promotions Ă faire don de 1 $ de chaque billet Wilder vs. Fury II vendu pour ĂȘtre donnĂ© Ă Scholas Ocurentes.

«C’est un honneur d’ĂȘtre nommĂ© par le pape François ambassadeur de la paix pour la boxe», a dĂ©clarĂ© Wilder.

«Je suis ravi que Wilder contre Fury II soit le premier match de boxe du programme et je suis heureux de pouvoir toucher la vie de tant de personnes à travers le monde en tant que champion poids lourd WBC.

«Je veux utiliser ma position pour avoir une influence positive sur la vie des gens et en particulier des enfants, car ils reprĂ©sentent le meilleur de l’avenir.»

Scholas Ocurrentes est une fondation non religieuse crĂ©Ă©e par le pape François (Jorge Bergolio) alors qu’il Ă©tait archevĂȘque d’Argentine il y a 30 ans. Le principal objectif de Scholas Ocurrentes est de promouvoir des programmes Ă©ducatifs pour les enfants Ă travers l’art, le sport et la technologie, tout en jetant des ponts pour la paix par l’inclusion et l’intĂ©gration.

Le 13 dĂ©cembre 2019, le pape François a nommĂ© Wilder ambassadeur pour la paix mondiale par le sport lors d’une audience privĂ©e au Vatican Ă Rome.

La WBC a l’honneur d’ĂȘtre en charge du programme de boxe sous Scholas Ă travers son programme BoxVal (Boxing with Values), qui utilise la boxe pour souligner l’importance du fair-play et de la fraternitĂ©.

Le programme «Fight For Peace» est un appel Ă l’action pour que tous les membres de la communautĂ© mondiale de boxe rejoignent Scholas et le pape François dans leurs efforts humanitaires. Tous sont invitĂ©s Ă se joindre Ă nous.

Achetez Wilder vs Fury II Pay-Per-View sur ESPN +. Inscrivez-vous ICI: https://go.web.plus.espn.com/c/2090895/769345/9070