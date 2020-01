“ Le méchant gagne ” – L’abus de stéroïdes est simplement un “ revers mineur ” pour Jarrell Miller

Nouvelles de boxe du monde 29/01/2020

📸 Ed Mulholland

Le controversé Jarrell Miller devrait revenir de son récent exil pour abus de stéroïdes après s’être inscrit auprès des meilleurs promoteurs américains de Top Rank.

Le New Yorker, qui a raté le combat contre Anthony Joshua en juin après avoir échoué à un test de dépistage de TROIS ou plus de stéroïdes, a apparemment été récompensé pour son comportement bizarre.

Jamais du genre à se dérober à une signature astucieuse ou à affronter un mauvais garçon, le promoteur Bob Arum est sûr qu’il peut apprivoiser le «Big Baby».

Arum dit que Miller a accepté de corriger ses erreurs et est prêt à suivre la ligne à l’avenir.

“Jarrell Miller veut vraiment revenir, faire les choses correctement et devenir champion du monde des poids lourds”, a déclaré Arum. «Il est l’un des personnages de boxe les plus uniques et les plus excitants.

“Mais le plus important, il peut se battre.”

L’homme lui-même, qui a fait beaucoup de bruit en admettant ouvertement sa culpabilité lors de la montée en puissance de Joshua vs Miller, ne semble pas dérangé par les critiques auxquelles il pourrait faire face.

Miller a évité une longue interdiction car le concurrent anciennement classé n’était pas sous licence à l’époque.

Étonnamment, le joueur de 31 ans pense que l’échec de plusieurs substances interdites n’est qu’une simple bosse sur la route.

“(C’est un) revers mineur pour un retour majeur”, a déclaré Miller. «Je viens pour tout et pour tout le monde. Personne n’est en sécurité. Dites bonjour au méchant.

«Tout le monde veut dépeindre le super-héros. Nous ne vivons pas dans un monde ensoleillé. Je ne serai jamais le super-héros. Dans mon monde, la majorité du temps, le méchant gagne. »

COHEN & SALITA

Les gestionnaires Greg Cohen et Dmitriy Salita, co s’occuperont des affaires de Miller aux côtés de Top Rank, étaient évidemment ravis de l’accord.

“Je ne pourrais pas être plus heureux qu’après des mois de dur labeur et de persévérance, nous ayons pu concrétiser cet accord”, a déclaré Greg Cohen, PDG de Greg Cohen Promotions.

«Top Rank est le partenaire idéal. ESPN la plate-forme idéale pour Jarrell pour réaliser son plein potentiel. Devenir la force dominante dans la division poids lourds.

“Il est temps pour Big Baby de revenir sur le ring!”

Salita a ajouté: «Top Rank a été mon premier promoteur lorsque je me battais. Je sais de première main que Bob Arum et son équipe créeront les bonnes opportunités pour Jarrell.

«Top Rank fait la promotion de plusieurs des meilleurs poids lourds, dont Tyson Fury. Jarrell s’intègre parfaitement avec tous les grands noms de la division.

«Depuis que j’ai commencé à promouvoir Jarrell en tant que combattant à six rounds, je dis qu’il serait le prochain champion poids lourd de Brooklyn.

“En travaillant avec Top Rank, je suis convaincu qu’il aura la chance de réaliser cet objectif.”