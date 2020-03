Le méchant Regis Prograis obtient un coup de pied ** dans un nouveau film … et il est génial!

Phil Jay 09/03/2020

📸 Netflix

Assis pour regarder le nouveau film de Mark Walhberg «Spenser Confidential», je ne savais pas qu’un visage de boxe familier dans le monde de Regis Prograis apparaîtrait.

Environ une heure plus tard, le film Netflix nouvellement sorti atteignait un crescendo, nul autre que le Rougarou, repéré comme un méchant.

Jouant un membre du gang Trinitario, Prograis ne semblait pas à sa place un iota. Et quand il s’agit d’une grande scène où il obtient son coup de pied ** par la co-star Winston Duke, il était absolument génial.

C’était même en dépit du fait que le boxeur de classe mondiale a été invité par le réalisateur Peter Berg à télégraphier un coup de poing de marque dans l’affaire.

Fouettant le coup, Duke l’esquiva avec facilité avant de vaincre le personnage incarné par le combattant.

Prograis, dans une si petite partie, a ajouté à ses crédits d’acteur croissants. Ils ont commencé avec un rôle aux côtés de Cuba Gooding Jr. dans un film réalisé par le gagnant d’un Oscar.

“Bayou Caviar” – sorti en 2018 et centré sur un ancien champion de boxe, a vu Prograis incarner Julio. Auparavant, Prograis n’avait aucune expérience d’acteur sur grand écran.

Mais vous n’auriez jamais pu le dire. Prograis est certainement un naturel et pourrait avoir une solide carrière une fois son relais terminé.

Si vous ne faites rien ce soir et prévoyez de rester à l’écoute de @netflix et consultez #SpenserConfidential avec Mark Walberg et Winston Duke. Jetez un œil à mon camée. Faites-moi savoir ce que vous pensez pic.twitter.com/hmCG57MpPE

– Rougarou (@RPrograis) 7 mars 2020

Pour l’instant, son appel numéro un est le pugilisme, et il est très, très bon dans ce domaine aussi.

Prograis a récemment atteint la finale de la World Boxing Super Series et peut lui-même malchanceux de ne pas avoir remporté le trophée.

REVENIR

Le joueur de 31 ans s’est épousseté depuis. Prograis reviendra maintenant contre l’ancien champion du monde Maurice Hooker le 17 avril.

Une victoire pour Prograis pourrait voir un autre titre mondial en perspective pour le gaucher super-léger très talentueux.

Avec 20 KO de ses 24 victoires, Prograis fait déjà d’énormes vagues dans le sport et possède l’une des tenues de marche en anneau les plus mémorables de tous.

Si ses échanges de carrière se terminent bientôt, les preuves suggèrent que l’ancien détenteur du titre mondial a une deuxième option claire.

Regardez Spenser Confidential maintenant sur Netflix.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay