Le mystère de Saoul Mamby résolu, Larry Holmes touchant l’éloge funèbre

Phil Jay 09/01/2020

📸 WBC / BHOF

World Boxing News a reçu des informations concernant les derniers jours et le repos de l’ancien champion du monde WBC Saoul Mamby.

Vétéran de 85 combats professionnels, Mamby est décédé à l’approche de Noël à l’âge de 72 ans.

Réclamant le titre super léger du World Boxing Council en 1980, Saoul a réussi cinq défenses sur le dos de Roberto Duran en 1976.

Ayant finalement pris sa retraite en 2000 à l’âge de 53 ans, Mamby est revenu pour un dernier hourra en 2008. On ne sait toujours pas si Mamby a battu le record du plus ancien boxeur en compétition de tous les temps.

Très vénéré dans sa maison de New York, le boxeur né dans le Bronx a laissé un héritage durable.

L’ancien manager Steve Tannenbaum, un contact régulier de WBN, a révélé certaines informations depuis le décès de Mamby.

«Premièrement, il a été rapporté dans les médias que Mamby est décédé le 19 décembre. Cela s’avère inexact, car Paul Saoul Mamby, en fait, était toujours avec nous. Il n’est pas décédé avant le lendemain, vendredi 20 décembre à 14 h 48 – pour être exact », a-t-il expliqué. expliqué à World Boxing News.

«Apparemment, il y a eu une mauvaise communication entre l’hôpital et un membre de la famille le 18 décembre. Quelqu’un a appris que Mamby était décédé.

«Je faisais partie d’un très petit groupe de boxeurs en dehors de ses enfants qui a été informé de sa mort. Je l’ai ensuite transmis à WBN car j’ai cru que c’était exact.

«Désolé pour cette erreur, mais Mamby était toujours avec nous en réanimation à l’hôpital le 18 et le 19.

«La mort de Mamby a été entourée d’un mystère, car plusieurs personnes bien connues de la boxe qui le connaissaient depuis des années n’étaient même pas au courant de sa mort. Ils n’ont pas entendu les nouvelles avant que Showtime TV ne les annonce samedi soir.

«Je ne suis pas du tout surpris par tout cela car Mamby était un peu recluse. C’était un gars très privé qui n’a jamais cherché l’attention ou les projecteurs.

“Le connaissant, il n’aurait certainement pas voulu que ses funérailles soient un rassemblement de célébrités.”

Rod Jacobs

Tannenbaum a poursuivi: «Les funérailles de Mamby ont eu lieu le samedi 28 décembre à l’église EMC, 132 Street et 7th Avenue – à Harlem.

«L’orateur principal était le champion des poids lourds Larry Holmes qui a fait un éloge très touchant de son ami proche de près d’un demi-siècle.

«Comme pour Mamby dans la vie, le service était discret et privé. Mais il comprenait un petit contingent de dignitaires de boxe de New York.

“Lonnie Bradley, ancien champion des poids moyens de la WBO, Lonnie Bradley, ancien champion des poids moyens légers de la WBC, Aaron Davis, avec son père / entraîneur Larry’ Tumbler ’Davis étaient présents. Et l’ancien commissaire de boxe de l’État de New York et commentateur de télévision Randy Gordon.

“Le fils de Mamby, Mieschan Mamby, qui était lui-même un boxeur amateur talentueux remportant deux titres de gants en or – mais jamais devenu pro, a dirigé la brigade familiale et a parlé avec passion et éloquence de son père.”

RECORD

Dans les semaines qui ont suivi la mort de Mamby, Tannenbaum a enquêté sur les faits entourant la revendication de Mamby sur le record du boxeur âgé.

Contactant le Guinness World Records, WBN et Tannenbaum ont examiné l’affaire de près.

GWR a répondu au WBN en disant ce qui suit: “Si vous pensez avoir vu un record qui a été battu par quelqu’un d’autre, veuillez lui conseiller de nous contacter pour faire une demande!”

Il fait suite à une nouvelle affirmation d’Albert Hughes Jr. qui a récemment concouru à 70 ans. S’il était ratifié, le combat battrait le frappeur britannique Steven Ward, qui détient le record actuel avec GWR.

À la recherche d’une farce potentielle, Tannenbaum est également sur l’affaire.

“En ce qui concerne les affirmations d’Albert Hughes et de Ward, j’ai transmis l’enquête aux représentants du gouvernement. Je vous tiendrai au courant de tout développement », a-t-il déclaré.

