Le nouveau cutman de Tyson Fury décrit les mesures prises pour que la blessure ne rouvre pas

Nouvelles de boxe du monde 19/02/2020

@Tyson_Fury

Tyson Fury a surpris de nombreuses personnes lors de la libération de toute son équipe de leurs fonctions à la suite d’une sanglante bataille avec Otto Wallin en septembre dernier.

“The Gypsy King” a subi une coupure horrible d’un coup de poing du Suédois qui a presque coûté à Fury son record invaincu.

Jorge Capetillo a été crédité d’avoir sauvé le match revanche lucratif de Fury avec Deontay Wilder ce week-end et a ensuite reçu une prime pour son travail.

Après un verdict accablant sur la performance du père John, Fury a décidé d’embaucher une toute nouvelle équipe. L’entraîneur-chef SugarHill Steward a été recruté aux côtés du légendaire cutman Jacob ‘Stitch’ Duran.

S’adressant à son entrée dans la plaie complètement guérie, Duran dit qu’une sécurité supplémentaire a été ajoutée à la coupure afin d’empêcher sa réouverture.

“Tyson a fait insérer une bande de maille dans ses tissus mous où la coupe est afin de la renforcer”, a déclaré Duran à VegasInsider.com. “Chaque fois que vous mettez un site Web sur quelque chose, il ne fait que lui apporter un soutien supplémentaire.

«Mais lorsque j’ai rencontré Tyson pour la première fois, nous avons examiné les coupures. J’ai tout de suite vu que le chirurgien qui a fait le travail a fait un travail formidable.

«La technologie atteint un point où elle s’améliore de plus en plus.

«Les avantages sont que vous le protégez tout en ayant une guérison naturelle. Je pense que le tissu va se transformer en sangle. Alors maintenant, vous avez maintenant un calque supplémentaire qui sera tout en un.

SPARRING

Sur la façon dont la coupe a été pendant l’entraînement, Duran a ajouté: «La coupe n’a pas du tout affecté le combat de Tyson.

«La première fois que j’ai commencé à lui mettre de la vaseline, il a dit que personne ne l’avait mis comme ça auparavant comme son frère le faisait. C’était donc un honneur pour moi.

«Mais vous voulez protéger toute la zone, pas seulement la coupure. Vous voulez juste protéger son visage en tout temps.

«Mais son sourcil est excellent. Ce ne sera pas un problème “, a déclaré” Stitch “.

Prendre des photos de Wilder ne sera de toute façon pas la plus grande inquiétude de Fury et de son équipe ce soir-là. Le danger, c’est un foin qui atterrit sur la cible et le pose à nouveau sur la toile.

Il est bon d’avoir des connaissances et de se rassurer sur la coupe, mais le fait que cela entre en jeu est discutable.