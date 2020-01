«Le nouveau pape» a livré un nouveau pape… tout simplement pas celui que nous attendions

La deuxième saison de la dramatique ecclésiastique berserk de Paolo Sorrentino nous promet un nouveau pape. C’est juste là dans le titre: Le nouveau pape. Ce changement vient du fait que le jeune pape titulaire de la première saison, Pie XIII, est maintenant dans le coma après s’être effondré dans la finale de la série originale. Même si le jeune pape est toujours vivant, le Vatican ne peut pas fonctionner avec Pie XIII accroché à la vie via un arsenal de machines, et accroché à sa modestie en vertu d’une seule serviette stratégiquement placée. On nous a donc promis un nouveau pape, et grâce à la campagne du singulier cardinal Voiello, un nouveau pape nous a été accordé.

Mais pas celui que nous attendions.

Tout le matériel promotionnel HBO pour cette saison indiquait que John Malkovich deviendrait le nouveau pape. Mais le premier épisode de la série – qui a été diffusé lundi soir – s’est passé sans un aperçu de son protagoniste putatif. Au lieu de cela, lors de l’élection papale, le Collège des cardinaux se retrouve entre Voiello et son doppelgänger, Hernandez, dans une impasse pour 34 tours de scrutin. Alors que Hernandez est sur le point de gagner avec une majorité simple le 35, le cardinal secrétaire d’État fait basculer son bloc de vote pour soutenir Don Tommaso Viglietti, le moine franciscain et le prêtre du Vatican qui ont entendu les aveux de Pie XIII, y compris la phrase mémorable: «Je priais si fort que j’ai failli chier mon pantalon.» Don Tommaso, surpris, accepte son élection et se fait appeler François II, après saint François d’Assise.

Et ainsi l’héritage de Saint Pierre est passé du mourant et dans le frère.

Voiello croit qu’il peut contrôler les Viglietti nerveux et maladroits – un peu comme il pensait qu’il pouvait contrôler Lenny Belardo – mais encore une fois, cette foi s’avère grossièrement déplacée. Alors que plusieurs millions d’adhérents priaient pour le retour de Pie XIII à la santé, François II a été présenté à une foule comme celle que l’on verrait normalement lors d’un match de Charlotte Hornets en milieu de semaine. Les choses s’animent, cependant, quand un oiseau vole son discours écrit par Voiello au pupitre, et Francis est obligé d’improviser une doctrine radicale sur place.

Les franciscains font vœu de pauvreté, et donc, à l’horreur des cardinaux, le pape François II se propose de réinventer l’Église catholique comme un instrument de charité. Il transforme la salle à manger des cardinaux en un lieu dédié pour nourrir les réfugiés et confisque leurs croix et bagues en or à donner aux pauvres. Mon collègue Miles Surrey a appelé Francis II «Woke Pope».

Mais rien d’or ne peut rester dans le nouvel ordre de Woke Pope – au sens propre et figuré – alors que Hernandez et Voiello conspirent pour empoisonner le médicament contre la tension artérielle de Francis et installer Sir John Brannox comme une sorte de plan sacré C. Ainsi, Malkovich est probablement sur le point d’être livré au fidèles, et la série continuera, pour toujours et à jamais, amen.

Et je suis furieux.

Woke Pope a statué. François II était-il aussi amusant que son prédécesseur, dont l’âme a quitté son corps pendant la chirurgie pour s’asseoir parmi les cardinaux dans son caleçon? Non, mais peu de personnages de télévision, et encore moins de papes, sont si amusants. Si le pape Teddy KGB est aussi convaincant que Pie XIII, ce sera un bouleversement.

Mais l’une des plus grandes forces de cette [Adjective] La série Pope est la capacité de Sorrentino à admirer simultanément le Vatican où il est grand et à le minimiser là où il est petit. Le mystérieux autoritaire Pie XIII défia une curie dont la dévotion à Dieu avait été éclipsée par sa dévotion à sa propre dépendance de chemin, et l’hilarité s’ensuivit. François II, avec sa joyeuse indifférence et son mépris pour la pomposité de ses frères cardinaux, différait de son prédécesseur plus conservateur, mais n’était pas moins difficile.

François II a gelé les comptes bancaires du Vatican et verrouillé les cardinaux des coffres. Il avait une armée de frères franciscains installer un logiciel de blocage du porno dans les ordinateurs du Vatican. Il a échangé les pantoufles papales rouges d’une élégance exquise pour des sandales qui ressemblaient à des Birkenstocks mais étaient probablement encore moins ostentatoires, puis perché sur le trône à la tête de la chapelle Sixtine et gloussa alors que les cardinaux, Dieu et Ses anges, étaient exposés à la les orteils nus du pape. Il a menacé de révéler tous les secrets scandaleux qu’il avait glanés pendant son temps en entendant les confessions des personnalités les plus puissantes et (dans certains cas) les plus hypocrites de l’église. Il a vendu la bien-aimée Vénus de Willendorf de Voiello. Sans contrôle, François II aurait détruit l’église et l’avait reconstruite à partir de zéro.

“Tommasino, tu es fou”, a déclaré Voiello.

“Non”, a déclaré François II. “Je suis le pape.”

François II ne fonctionnait pas par opportunisme politique basique, mais par une croyance authentique et une adhésion aux Écritures et aux doctrines qu’il avait consacrées sa vie à défendre. Son volte-face dans la politique ecclésiastique est joué pour les rires et traité comme une crise, mais c’est un comportement assez numérique pour un prêtre de son ordre. C’est drôle de voir Voiello et ses confrères se tortiller, mais c’est aussi un réquisitoire subtil de notre société de voir une telle valeur comique dans un pape qui pratique réellement ce que son église prêche. Il peut également être lu comme un jab au Pape François Ier réel, le réformateur jésuite qui a été salué comme un Pape Réveillé de toutes sortes. Mais alors que François Ier a modéré la politique de l’Église par rapport à son prédécesseur, il n’a pas répondu à l’appel que Jésus a lancé au riche: vendez tout ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres et suivez-moi.

En fait, tenter de répondre à cet appel était l’erreur fatale de François II, et maintenant nous sommes tous condamnés à subir un purgatoire de neuf épisodes sans le délicieux Pape Woke. Il était un grand allié des pauvres et nous serons tous plus pauvres pour son absence.

