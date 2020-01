«Le nouveau pape» de HBO nous bénit avec des croix de néon et des nonnes délirantes

Nos prières de contenu ont été exaucées: de la fumée blanche a émergé des bureaux de HBO, et le jeune pape est enfin de retour. Eh bien, en quelque sorte. Le jeune pape est maintenant le nouveau pape – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. C’est jeune contre nouveau, Law contre Malkovich, car une lutte de pouvoir au Vatican a marqué un tas de bangers EDM – pas une blague – menace de créer des pécheurs pour nous tous. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Commençons par la première de la série.

Verset I. Le pape comateux

Cela fait plusieurs années que The Young Pope a honoré nos écrans, et je dois avouer que si ce n’était pas pour une récente série, j’aurais oublié beaucoup de ses nuances. Vous vous souvenez probablement du montage changeant marqué par LMFAO, du glorieux kangourou du Vatican et des rêves de cerceau de Diane Keaton. Mais malgré toutes les bouffonneries bizarres de la série – qui ont en quelque sorte perçu et même dépassé les mèmes divins engendrés avant sa première – The Young Pope était également un traité profond et émouvant sur la solitude, la foi et le pouvoir. Ce ne sont pas les mèmes seuls qui ont propulsé The Young Pope à devenir l’émission numéro un de The Ringer en 2017. Il a mérité ce titre parce que c’était une série vraiment géniale. Et le cliffhanger de la finale était ridicule.

C’est l’autre grande chose à redécouvrir: après que Pie XIII a prononcé une allocution publique – une dans laquelle il révèle son visage au public pour la première fois, et ils sont sans aucun doute ravis qu’il ressemble à Jude Law / Daddy – il s’effondre et voit Jésus dans les nuages. C’est là que nous avons mis fin aux choses. L’ambiguïté aurait pu vous faire supposer que, à peine Pie XIII était-il devenu mature et devenu un chef vénérable que notre jeune pape est mort. Hélas, si vous avez vu du matériel promotionnel pour The New Pope, vous savez que Pie XIII va revenir pour une confrontation papale avec John Malkovich. Mais en attendant, notre mec est dans le coma – et apparemment sous la protection divine de Saint David Guetta:

Toutes les captures d’écran et GIF via HBO

Une croix néon? Iconique et étrangement sur la marque. C’est notre première scène de la nouvelle série, alors qu’une infirmière lentement – et on pourrait dire, sensuellement – baigne notre pontife immobile. L’affichage provocateur est rehaussé par les paroles de “Saint / Sacré” de Susanna Wallumrod: “Rien n’est saint, saint, saint / rien n’est sacré, sacré, sacré”. Vous savez très bien que je saisis mes chapelets. En dehors de l’hôpital, les disciples les plus fervents de Pie XIII font une sainte interprétation du mème du «cercle d’invocation», en espérant que leurs prières ramèneront leur pape bien-aimé à la santé. Ils portent également des sweats à capuche Young Pope, qui, je suppose, proviennent d’une récente chute de Supreme:

Serait flic. Mais les prières n’aident pas pour le moment: trois transplantations cardiaques distinctes n’ont pas réussi à sortir le pape de son coma, et la seule chose qui sépare Pie XIII de la rencontre avec son créateur est un tas de matériel hospitalier. Le Vatican est dans l’étrange position de n’avoir techniquement qu’un pape. L’idée d’un pape comateux, cependant, en particulier un aussi idolâtré que Pie XIII, crée des troubles publics. Comme solution, le cardinal Voiello – il est l’intrigant avec l’énorme grain de beauté sur son visage – mène la charge d’élire un nouveau pape.

Si vous espériez plus de Jude Law, je suis désolé de vous informer que son temps d’écran cette semaine est tragiquement limité. Heureusement, nous recevons ce que je vais appeler – pardonnez-moi, père – un piège à soif papal. Sur la table d’opération, Pie XIII fait des jets de pape astral dans ses blancs serrés pour vérifier ses amis du Vatican:

Je dirai ceci au créateur-scénariste-réalisateur Sorrentino: il a fait un pape sexy, et il le sait.

Verset II. Voir double

Sur la question d’un nouveau pape, Voiello s’entretient avec ses loyalistes dans le jardin de bambous du Vatican – note latérale: il a un jardin de bambous ?? – et commence le processus délicat de souligner tous les problèmes avec les candidats potentiels du pape: des problèmes de santé aussi snob, mauvais ajustement, etc. Vous pouvez probablement voir où cela se dirige: Voiello présume qu’il est le meilleur candidat. Il abandonne même tous les prétextes selon lesquels il s’agissait d’une décision spontanée en demandant à son bras droit – un nouveau personnage avec une vague ressemblance avec, je vous chie pas, Martin Scorsese – de distribuer des copies de ses derniers résultats de test pour vérifier sa bonne santé. Toujours narcissique, Voiello envisage déjà un livre retraçant ses exploits papaux lorsque, peut-être, nous obtenons un cas d’intervention divine via des caca d’oiseaux:

Est-ce un présage? Peut-être, en particulier lorsque le plus grand adversaire de Voiello dans le processus de vote est le cardinal Hernandez, qui lui ressemble exactement. Je veux dire que littéralement: l’acteur Silvio Orlando tire le double devoir cette semaine. La seule différence entre Hernandez et Voiello sont leurs lunettes, et que Hernandez n’a pas cette taupe hideuse sur sa joue:

Les Doppelgängers peuvent être considérés comme un signe avant-coureur du destin, bien que votre lecture dans le clone Voiello ne doive pas aller aussi loin. C’est un spectacle hilarant – un savoureux prélude au processus de vote papal chaotique, qui voit Voiello perdre lentement du terrain face à son double. Pour des raisons tout à fait égoïstes – Hernandez parle à Voiello quand ils sont seuls dans la salle de bain, surtout pour sa taupe laide – Voiello tourne la table à Hernandez avant qu’il n’obtienne la majorité des deux tiers en convaincant les autres cardinaux de voter pour quelqu’un d’autre . Félicitations à notre nouveau pape [checks notes] … Viglietti?

Je vais aller droit au but: ce n’est pas John Malkovich. Viglietti, mieux connu sous le nom de Don Tommaso, a été présenté dans Le jeune pape comme confesseur de la curie, ainsi que Pie XIII: un homme simple chargé par notre jeune pape de lui fournir des ragots afin qu’il puisse anticiper les mouvements de Voiello. (Pie XIII a finalement accordé à Tommaso un cardinal pour sa loyauté.) Tommaso décide de se faire appeler Pape François II. OK, nous devons déballer cela pendant une seconde. Cela signifie que dans l’univers cinématographique nouveau / jeune pape, le pape François est canon et, malheureusement, probablement mort. (Le pape François regarde-t-il le contenu papal? Déteste-t-il ce spectacle?)

Quoi qu’il en soit, ainsi commence le règne de notre nouveau pape – bien que le spectre de Malkovich se profile, nous savons déjà que le mandat de François II sera malheureux.

Verset III. Il Papa ,,, Bienvenue dans la Résistance

Le doux François II est nerveux à propos de sa première adresse aux masses. Il prend des pilules pour stabiliser sa tension artérielle, il pleure – avec tout le respect que je vous dois, il est complètement en désordre. Voiello a préparé un discours pour lui, tirant les ficelles de la façon dont il avait toujours voulu avec Pie XIII, et est essentiellement un conducteur de siège arrière lors de l’allocution de François II. Mais, encore une fois, une intervention peut-être divine se met en travers. Ces oiseaux italiens ont tout pour Voiello: on balaie le discours de François II tout de suite sur le podium.

Le moment, obligeant maintenant notre pape à sortir du scénario, est suffisant pour signaler à François II qu’il doit se réveiller. Il se rend compte qu’il est le putain de pape. Il n’a pas besoin d’écouter Voiello; c’est son spectacle. Voici à quoi ressemble l’épiphanie de François II dans sa tête:

Que va faire notre mec? Il va OUVRIR LES PORTES DU VATICAN POUR LES RÉFUGIÉS ET REDISTRIBUER LA RICHESSE DE L’ÉGLISE AUX PAUVRES. «Le temps des privilèges est révolu», décrétera-t-il plus tard à Voiello et Cie en privé, expliquant comment il veut que sa papauté soit «une manifestation longue et luxueuse de la pauvreté».

Tenez bon, ma tête est étourdie, j’ai besoin d’un verre d’eau bénite. Le nouveau pape est passé de zéro à Bernie Sanders en quelques minutes. Mais le comportement de François II, si bien intentionné soit-il, déraille rapidement: il veut que Voiello soit renvoyé (bien sûr); il veut liquider tout ce qui a de la valeur au Vatican pour les pauvres (semble intense, mais bon, c’est la bonne idée!); il veut dépouiller les cardinaux de leurs croix éblouies et les remplacer par des croix en bois (OK!); il veut interdire la masturbation au Vatican tout en installant des caméras dans la salle de bain pour s’assurer que tout le monde suit son édit (attendez quoi?!?!?!?!). Ses disciples les plus fervents – des frères en vêtements simples – ont une énergie sérieuse de Faith Militant dans Game of Thrones. Ils vont jusqu’à pirater les serveurs du Vatican pour que leur chef soit le seul à avoir accès aux fonds du Vatican. M. Robot, mangez votre cœur:

François II est, en substance, ivre de pouvoir. C’est un spectacle éclairant, qui souligne l’immense poids qui vient avec une position aussi influente. Bien que François II démontre de façon convaincante que Voiello aurait dû voir cela arriver: alors que Voiello a vu un cardinal naïf nouvellement nommé qu’il pouvait manipuler à travers la papauté, il a tout oublié de la position de Tommasso en tant que confesseur de la curie. Il a de la saleté sur tout le monde – il sait mieux que quiconque dans le monde à quel point les acteurs du pouvoir au Vatican sont corrompus et pécheurs. François II veut nettoyer la maison et accepter les réfugiés à bras ouverts; c’est bon. Les mesures de prévention de la masturbation assistée par vidéo doivent rester dans les babillards évangéliques.

Mais nous savons tous que François II ne durera pas – pas à moins que Sa Sainteté le pape Malkovitch I ne soit le hareng rouge le plus pécheur de l’histoire de la télévision – et que savez-vous, il ne vit pas l’épisode. Sorrentino, clairement inspiré par la mort mystérieuse des papes du passé, implique fortement que le médicament contre la pression artérielle de François II a été empoisonné – le coupable étant probablement le nouveau nom de Bauer, un «ambassadeur du Saint-Siège» qui semble être l’équivalent de l’émission. à Doug Stamper. Bauer est un mec sommaire. Comment sommaire? Il avale des huîtres dans un restaurant chic; vous pourriez aussi bien lui faire porter une enseigne au néon qui dit “MAUVAIS GARS!” (L’enseigne au néon peut être coordonnée en couleur avec la croix de la chambre d’hôpital du Jeune Pape.) Tout compte fait, le règne frénétique de François II dure environ 25 minutes, bien que ses conséquences pourraient avoir des effets de grande portée en matière d’opinion publique, surtout parce qu’il n’y a aucun moyen que les masses croient que le pape Woke est mort de causes naturelles. Le mouton se réveille peut-être.

Verset IV. Le nouveau nouveau pape

Nous revenons au Vatican Square One. Pie XIII est toujours comateux; François II a obtenu une retraite anticipée. Les fidèles ont besoin d’un pape pour se rallier. Voiello et Hernandez concèdent qu’aucun d’eux ne devrait être pape pour éviter plus de luttes intestines, ils acceptent donc de soutenir la personne avec le plus de votes après eux: Sir John Brannox. Tout ce que nous savons de Brannox, c’est qu’il était considéré comme «trop snob» par Voiello et qu’il est largement félicité pour avoir converti de nombreux anglicans au catholicisme. (De plus, il ressemble beaucoup à John Malkovich.)

Mais je vais tricher un peu et vous donner une partie de son histoire. Avec une retenue sainte, je ne regarde des épisodes du Nouveau Pape qu’une semaine à la fois – tant mieux pour mes écritures numériques que je ne regarde pas en avant – mais dans mon Internet occasionnel, je suis accidentellement tombé sur un fait incroyable à propos de Brannox que je ne peux pas résister à partager. Brannox est – vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela – un aristocrate anglais et ancien musicien de punk rock. Dans plusieurs photos promotionnelles de la série, Brannox porte — vous êtes toujours assis? —Eyeliner. Marilyn Manson va apparaître dans la série, ce qui rend tout à fait possible qu’il soit invité au Vatican par le pape parce qu’ils déchiquetaient ensemble ou quelque chose.

Je ne peux pas croire que ce soit une vraie émission de télévision. Ce spectacle a secoué trois pontifes distincts, de Hot Pope à Woke Pope à Punk Pope, et, éventuellement, de retour à Hot Pope quand il n’est plus Coma Pope. Le nouveau pape va casser Internet. Mais peut-être pas cette semaine. Nous n’avons que le plus bref aperçu de Malkovich-as-Brannox au générique de fin, marqué sur le même instrument «All Along the Watchtower» qui a servi de chanson thème au Young Pope.

Brannox a l’air très contemplatif; nous verrons s’il est tout aussi composé au Vatican – et à quel point sa papauté pourrait être de courte durée. Notre jeune pape va finalement se réveiller, dès que je livrerai quelques autres Je vous salue Marie.

Verset V. Louange à Be, Mère Oontz Oontz

Notre sermon ne pouvait pas se terminer sans s’adresser aux religieuses dansantes dans la salle. Non sérieusement. Après notre enregistrement dans le coma Pie XIII, nous commençons l’épisode avec des religieuses cloîtrées sur le point de se tourner pour se coucher – seulement pour mettre des talons, se maquiller, se faire les ongles et gicler du parfum au service d’avoir une rave à côté de leur néon pulsé se croisent. Tout cela est attribué à «Good Time Girl» de Sofi Tukker pendant que le générique d’ouverture frappe. C’est exceptionnel. Je dois avouer que j’ai regardé ça plus de 20 fois.

Nous n’avons pas besoin de trop y penser ni de le prendre à la lettre. Sorrentino n’est pas étranger aux folies surréalistes ou aux spectacles visuels – la musique électronique était aussi, en quelque sorte, le cœur battant du Jeune Pape. Le plus fou c’est que ça marche vraiment. Quelque chose sur l’iconographie religieuse + les rythmes humides = la divinité auditive.

La seule question qui reste est de savoir si cette nonne rave était une chose ponctuelle, ou si elle a remplacé l’instrument “All Along the Watchtower” en tant que chanson thème officielle de The New Pope. Si oui, est-ce que ce sera la même séquence de danse? Les mêmes religieuses? Les religieuses délireront-elles de nouveaux morceaux chaque semaine, ou allons-nous nous en tenir à «Good Time Girl»? Est-ce ce dont Pie XIII rêve dans son coma? Vais-je rêver de religieuses délirantes? Est-ce un péché si je le fais? L’univers cinématographique Young / New Pope est-il la plus grande expérience télévisuelle de notre vie? Seul le temps nous le dira; il reste encore huit épisodes. Bénir.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.