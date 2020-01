«Le nouveau pape» est un successeur parfaitement inconfortable

En accord avec le sujet traité, une confession: De toutes les séries limitées qui dépassent les limites en raison de la demande populaire, pour moi, le nouveau pape était la plus grande source de préoccupation. Big Little Lies était, à la base, un savon qui plaisait à la foule; un suivi rempli de services de fans a peut-être déçu, mais il n’a pas nui à l’original, il n’a pas réussi à le faire correspondre. Même un raté comme Top of the Lake: China Girl ressemblait à un moindre épisode d’une série policière, une aventure modulaire et isolée dans un genre plein à craquer.

La vision surréaliste de la papauté de Paolo Sorrentino, cependant, était unique en son genre depuis le début. Mettant en vedette Jude Law en tant que pontife qui se comportait comme un enfant pétulant et ressemblait, eh bien, à Jude Law, The Young Pope se plaisait d’abord comme une bande-annonce histrionique, puis comme un rêve de fièvre délibérément ironique, et enfin comme une venue sincèrement émotionnelle. -des spectacles. Le résultat a été le plus beau spectacle de l’année, et ce qui aurait été le meilleur spectacle des deux dernières années. Comme son homonyme, le jeune pape était spécial, peu probable et a conclu son voyage avec une catharsis puissante et apparemment définitive. Pourquoi risquer de diluer son héritage, même avec John Malkovich?

À quelques minutes de la première du Nouveau Pape, les téléspectateurs sont consolés par une salle de religieuses dansant sur Sofi Tukker, tournant au ralenti à la lumière d’une croix au néon. Ce n’est pas tout à fait Lenny Belardo se promener dans un couloir vers «Tout au long de la tour de guet», mais c’est la confirmation que la signature de Sorrentino a survécu à une transition papale intacte – et que le voyage de retour en vaudrait la peine même si le nouveau pape avait neuf heures de crédit séquences seules.

Si The Young Pope, avec son mélange contradictoire d’excès absurde et de pureté sincère, était un digne successeur de Twin Peaks, The New Pope est la réponse de Sorrentino à Twin Peaks: The Return. L’auteur italien et son influence évidente, David Lynch, sont tous deux des réalisateurs qui ont réussi à cheval de Troie leurs excentricités à la télévision. (Bien que HBO, Sky Atlantic et Canal + se soient révélés être des complices plus disposés que ABC du début des années 90.) Et dans les deux cas, des projets non conventionnels ont conduit à des suites non conventionnelles, contrecarrant l’impulsion à offrir des retrouvailles heureuses en faveur de quelque chose moins attrayant instantanément, si finalement plus gratifiant. Au moins Sorrentino et ses acteurs n’ont pas eu à attendre 30 ans.

Comme l’analogie l’indique, Le Nouveau Pape se montre plus dur que son prédécesseur. Mais même à son point le plus bas, l’univers étendu du Vatican a une joie de vivre irrépressible, et Sorrentino met en scène un tableau spectaculaire pour prouver qu’il est toujours là: un publiciste donnant le doigt à un groupe de moines; une religieuse avec nanisme fumant un cigare; Marilyn Manson et Sharon Stone jouent elles-mêmes. Mais ces images apparaissent dans un contexte très différent de celui des kangourous du jeune pape et des zéros du cerisier. En 10 épisodes, Le Jeune Pape a établi Lenny, mieux connu sous le nom de Pape Pie XIII, comme un homme doté de super-pouvoirs donnés par Dieu qui est aussi capable de faire des miracles que de semer le chaos. Mais au moment où Lenny a résolu ses problèmes d’abandon et a appris à utiliser ses capacités pour de bon, il s’est effondré au milieu du discours. Neuf mois plus tard, il est toujours dans un état comateux, forçant à la fois l’Église fictive et les téléspectateurs réels à poser une question délicate: si Pie était vraiment une sorte de messie, à quoi ressemble le monde maintenant qu’il est parti?

En un mot: perdu. Comme dans la vraie vie, l’Église catholique du Nouveau Pape est assaillie de toutes parts par des menaces existentielles, dont certaines sont de sa propre fabrication. Le scandale de la maltraitance massive des enfants continue de faire rage; Les fanatiques musulmans dirigent leurs partisans contre l’Occident chrétien; un monde laïque est de plus en plus désintéressé par la religion organisée. Et les personnages du Nouveau Pape sont aussi à la dérive individuellement que leur monde est collectivement. Sans Pie, le cardinal Voiello (Silvio Orlando) est un intrigant de classe mondiale qui n’a pas de vision à exécuter, tandis qu’Esther (Ludivine Sagnier) a vu sa grossesse miracle céder la place aux dures réalités de la maternité monoparentale. Ils sont hantés par la mémoire de Pie, souvent littéralement. La présence de Law n’est pas une surprise – il conserve la première place avec Malkovich – mais il est limité aux camées dans les rêves et les fantasmes d’autres personnages, du moins au début.

Tout au long de cette angoisse, Pie est en sommeil. Il est le Dougie Jones de toute cette affaire: une présence alléchante et frustrante qui doit s’activer à un moment donné, mais on ne sait pas comment ni quand. En attendant, Voiello travaille pour combler le vide, finissant par atterrir sur le cardinal qui donne son nom au Nouveau Pape: Sir John Brannox, un aristocrate anglais devenu superstar ecclésiastique.

À première vue, John Brannox semble partager beaucoup avec Lenny Belardo. Les deux hommes sont de nationalités qui les rendent anormaux pour la papauté – Lenny comme son premier Américain, John comme son deuxième Anglais et premier en près de 900 ans. Les deux coupent des figures peu orthodoxes dans une hiérarchie hautement orthodoxe. John n’est pas un New-Yorkais impétueux, mais c’est un dandy qui préfère se prélasser dans son domaine avec du maquillage pour les yeux et des costumes fabuleux pour diriger une congrégation. Même les traumatismes infantiles des deux hommes sont presque inverses l’un de l’autre: Lenny est un orphelin sans ressources, tandis que les parents aristocratiques de John lui en veulent de la mort prématurée de son frère jumeau Adam. On se demande si Sorrentino, qui a réalisé et co-écrit chaque épisode, met en place une anthologie papale, et chaque saison est une étude de personnage d’un nouvel iconoclaste.

Sauf que le point, il devient progressivement clair, c’est que Brannox n’est pas Belardo. Lenny a transcendé ses raccords de jeunesse, mais John est toujours dans leurs griffes; il n’a pas la volonté, la résolution et l’étincelle de Lenny, et en conséquence, l’Église commence à souffrir. En tant qu’expérience visuelle, The New Pope est décidément plus triste et plus lourd que The Young Pope, peut-être parce que c’était sa seule option. Cette deuxième saison n’a pas non plus l’avantage crucial de la surprise. Dans un monde où Lenny s’allume déjà au Vatican, on s’attend un peu plus à ce qu’un policier menaçant commence à vapoter; après que Lenny ait librement discuté de sa beauté, c’est un peu moins désarmant quand John, joué par Malkovich, dit que Malkovich n’est pas son acteur préféré. Sans la nouveauté et la désorientation qui l’accompagne, il y a moins à distraire de l’obscurité relative du Nouveau Pape. Pie est la force centripète de cette histoire, et Le Nouveau Pape travaille à insuffler le sentiment de dépression et de manque de butin laissé par son absence soudaine.

Le Nouveau Pape exige de la patience, même si elle récompense finalement cette patience. Après Fleabag, The Two Popes et d’innombrables autres pontifes culturels pop, le rêve de fièvre de Sorrentino se construit et se démarque des millénaires d’anxiétés catholiques. D’une certaine manière, l’histoire de Lenny et John se perpétue avec des générations d’iconographie baroque tout en étant une perversion blasphématoire. Tout va bien dans les nonnes giratoires. Ce spectacle bizarre, merveilleux et tout à fait unique que vous aimez est revenu avec style.