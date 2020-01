Le nouvel entraîneur de Tyson Fury parle de la menace d’Anthony Joshua

Personnel WBN 07/01/2020

Nouveau formateur de Tyson Fury, SugarHill Steward pense que le paysage actuel des poids lourds est le plus excitant depuis longtemps.

Dans l’√©tat actuel des choses, Fury d√©fiera Deontay Wilder pour le bracelet WBC le 22 f√©vrier. Anthony Joshua, qui d√©tient les trois autres ceintures, semble pr√™t √† assumer son mandat IBF Kubrat Pulev.

Alors que beaucoup ont perdu patience en attendant le premier champion incontest√© des poids lourds depuis Lennox Lewis en 2002, Steward pense que cela cr√©e encore plus d‚Äôint√©r√™t pour une division br√Ľlante.

Une classe de poids qui comprend √©galement les go√Ľts de Dillian Whyte, Andy Ruiz Jr. et Oleksandr Usyk.

¬ęC‚Äôest tr√®s excitant, une personne n‚Äôa pas toutes les ceintures. Vous devez vous battre pour savoir qui est le patron et qui est le grand papa.

“Cela apporte de l’enthousiasme √† la division”, Steward exclusivement dit World Boxing News.

JOSHUA vs FURY

Le commissaire, qui a remplac√© Ben Davison comme entra√ģneur-chef de Fury, a donn√© une √©valuation √©logieuse de Joshua. Le Britannique a r√©cup√©r√© son statut de champion unifi√© apr√®s avoir domin√© Ruiz dans le d√©sert le mois dernier.

L’Olympien 2012 a veng√© sa seule d√©faite face √† Ruiz. Cela est intervenu apr√®s que le premier champion mexicain des poids lourds ait livr√© le plus grand bouleversement de la d√©cennie avec un arr√™t de septi√®me tour de Joshua lors de ses d√©buts au Madison Square Garden.

Bien qu’il ait √©t√© expos√© lors de la premi√®re rencontre contre Ruiz, SugarHill a cit√© la victoire de Joshua sur Wladimir Klitschko comme un excellent exemple des qualit√©s de son casier.

“(M√™me si) je n’ai pas vu ce combat, je suis triste √† dire et je n’ai pas encore d’avis sur ce combat, (Joshua) d√©finitivement (a la capacit√© d’inqui√©ter Fury). C’est un grand gars.

“Anthony Joshua l’a prouv√© avec Wladimir Klitschko, il va donner des probl√®mes √† tout le monde.

¬ęCes trois combats sont les meilleurs. Ils vont poser des probl√®mes √† quiconque.

“Maintenant, ces gars-l√† (Wilder et Fury) doivent se battre et se battre maintenant, c’est ce qui est si excitant”, a-t-il ajout√©.

Wilder vs Joshua est de loin le plus grand √©v√©nement que le monde souhaite voir. Bien qu’au Royaume-Uni, Joshua vs Fury a la priorit√©, selon AJ et le promoteur Eddie Hearn.

Quoi qu’il en soit, Joshua commence √† ouvrir la voie pour affronter le vainqueur cet √©t√©. √Ä condition que le perdant du 22 f√©vrier n’invoque pas de clause contractuelle de revanche.

Susceptible de laisser tomber la ceinture WBO, Joshua devrait affronter Kubrat Pulev √† Londres avant d’offrir le m√©ga-argent de la victoire pour une bataille √† succ√®s en 2020.