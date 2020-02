Le partenaire d’entraînement de Joe Joyce dévoilé pour le combat contre Daniel Dubois

RINGSIDE 21/02/2020

Le poids lourd Jeremiah Milton, qui a récemment signé un accord de gestion avec Victory Sports & Entertainment, est maintenant à Las Vegas, Nevada, avec le médaillé d’argent olympique 2016 Joe Joyce (10-0, 9 KO), alors qu’il se prépare pour son combat avec Daniel DuBois ( 14-0, 13 KO).

«Ça fait du bien de sparring quelqu’un de si haut calibre comme Joe Joyce», a déclaré Milton après l’entraînement. «Je suis arrivé deuxième aux essais olympiques, ce qui m’a donné une tonne de confiance.

«Maintenant que je travaille avec un combattant comme Joe Joyce, j’apprends beaucoup et nous faisons des rondes difficiles. Peu de combattants acquièrent autant d’expérience avant de devenir pro. »

Milton, un amateur de 25 ans qui se démarque de Tulsa, Oklahoma, qui a été médaillé d’argent aux essais olympiques et a remporté les qualifications de l’Ouest en 2019, est prêt à faire passer sa carrière au niveau supérieur.

«J’ai fait des sacrifices l’an dernier, j’ai déménagé à Oakland pour m’entraîner et m’améliorer», a déclaré Milton. «Maintenant, je m’entraîne à Las Vegas et je veux être le meilleur possible. Je dois aller là où il y a des matchs de championnat du monde, ça ne va pas mieux que ça. Aider Joe Joyce dans son camp n’est que le début de beaucoup de grandes choses pour moi. »

Milton, qui vient de sortir des amateurs, est plus concentré que jamais sur la déclaration en tant que professionnel. Son manager Mike Leanardì est ravi de cette opportunité.

“Milton ne boxe que depuis trois ans, mais il est en mesure de donner à Joe Joyce un travail de qualité, qui témoigne des attributs de Milton”, a déclaré Mike Leanardì, PDG de Victory Sports & Entertainment. «Milton est une personne avec un fort caractère et beaucoup d’intégrité et de talent. Apprendre d’un amateur décoré et d’un pro en devenir comme Joe Joyce ne fera qu’améliorer Jeremiah et sa quête pour devenir un champion du monde. »