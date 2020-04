Le partenaire d’entraînement qui a laissé tomber Anthony Joshua a maintenant HUIT défaites

Nouvelles de boxe du monde 05/04/2020

📸 Joey Dawejko

Comme World Boxing News l’a révélé à l’origine en 2019, Anthony Joshua a été réprimandé avant sa défaite dévastatrice contre Andy Ruiz Jr. à New York.

À l’époque, des rumeurs circulaient sur l’incident avant que WBN ne soit approché et ne dise le moins de détails possible.

Le combattant en question a été donné comme étant le mauvais, tout d’abord. Ensuite, il est apparu que Joey Dawejko avait gravement blessé AJ lors des échanges de coups dans le camp.

Dawejko a juré de garder le secret pendant la session et a refusé de parler. Il a ensuite signé une extension d’un combat avec le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, pour combattre dans le cadre d’un contrat Matchroom Boxing USA.

Au total, deux combats sous la bannière Hearn ont eu lieu l’an dernier, dont l’un était une défaite pour le Philadelphien. Dawejko s’est ensuite battu pour Al Haymon sur un contrat à court terme avec la PBC.

Le mois dernier, Frank Sanchez a infligé une huitième défaite à Dawejko, ce qui rend son humilité envers Joshua d’autant plus choquante.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas pour Dawejko?

L’homme a évidemment le talent, mais à 5 pieds 10 pouces, il a du mal avec les poids lourds plus grands et plus rangés.

Descendre à cruiserweight n’est certainement pas une option à une moyenne d’environ 240 livres, bien que Dawejko soit descendu à 224 livres à la fois.

📷 Stéphanie Trapp

Avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs, Dawejko ne fait que marcher dans sa carrière et devra peut-être se contenter d’être un coureur à l’âge de 29 ans.

Sa prétention à la gloire semble destinée à être à jamais l’histoire de Joshua, qui pourrait bien être décrite dans son intégralité une fois que Dawejko prendra sa retraite.

Ce qui se passe dans le camp de Joshua reste pour le moment dans le camp de Joshua. Mais le premier chapitre de la future autobiographie de Dawejko est certainement déjà écrit.

Où va-t-il d’ici?

En fonction de la société avec laquelle Dawjeko trouvera un foyer, Andy Ruiz Jr. pourrait être un bon point de départ. Face à l’homme qui a vaincu Joshua après leur fameuse séance d’entraînement serait un solide retour pour ce dernier.

Ruiz a besoin d’un combat d’échauffement après avoir perdu ses sangles face à Joshua dans le match revanche, bien que Dawejko devrait probablement revenir dans la colonne des victoires avant que toute offre ne vienne du premier champion du Mexique des poids lourds.